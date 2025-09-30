整合您的教育科技堆疊的 5 個策略

數位轉型正以令人驚訝的速度橫跨行業，教育機構也不例外。 數位轉型的過程是機構需要採取的必要步驟，以適應不斷發展的技術，以及為了讓學生保持行政管理與不斷變化的技術保持最新狀態。
數位轉型並不是一個簡單的過程，IT 團隊必須決定各種不同的工具來實現許多不同目標。 有些工具可以幫助簡化通訊；其他工具用於數位化存檔資訊。 無論理由如何，教育機構找到合適的工具都很重要。
但是，找到合適的工具可能會帶來不同的挑戰。 技術很複雜，了解某些系統和流程的內部複雜性意味著數位轉型不能一夜發生。
做出最終決定時，請考慮您的工具如何共同運作以創建簡化的流程。 整合某些功能可以幫助降低成本並建立有效的流程，讓您的教育技術堆疊可以保持精簡，但有效地運作。
教育科技的當前景觀
根據最近的一項研究，K-12 空間內的學區在學生人口中使用了 2,000 多個網絡應用程序。 現在，如果您考慮每個學生、他們使用的應用程式數量以及他們存取所需應用程式所需的硬體，這就會為教育 IT 領袖在決策過程中考慮的複雜需求網絡。
管理所有這些硬件和數字工具需要很多工作，並且需要一套獨特的技能。 對於擁有數千名學生且沒有很多 IT 支持的地區來說，管理這些工具可能是一個重大挑戰。 工具整合是數��位轉型的一個好步驟。
刀具合併是將某些功能組合在一個工具或工藝下的行為。 例如，教育 IT 領導者可能決定將其遠端存取軟體和幫助台功能整合到一個工具下。工具整合可以幫助將 IT 堆疊中的不同工具數量降到最低，從而節省您的金錢並降低成本。
以下是您的機構可以考慮的一些策略來協助整合您的 edutech 技術堆疊。
策略 1：將工具與組織目標進行調整
在您的團隊開始實施完整的數位轉型策略之前，請考慮從小規模開始，並確定您想要首先定位的組織部分。 在這個例子中，讓我們假裝您的 IT 團隊正在尋求整合團隊用來管理學生硬件的工具數量。
第一步是創建可實現和可衡量的目標來定位。 之後，您可以制定一個旨在實現您設定的特定目標的策略。 在此範例中，您的團隊可能實施的策略之一是審核您的團隊用於管理學生硬體的當前軟體並分析每個軟體的用例。
策略 2：評估相容性和整合需求
現在您的團隊已經有了想要實現的目標，以及如何實現目標的一些策略，因此考慮引入新工具或整合現有工具將如何影響現有 IT 基礎架構。
考慮哪些軟體對您的團隊來說是必需的，哪些是可選的，並了解它們如何相互溝通。如果它們不集成，或者需要手動輸入，則可能是時候考慮使用一種提供更多集成功能的不同工具了。
許多軟體公司允許對其工具進行短期試用。利用這一點來發揮您的優勢——試用並測試不同的軟體，看看它們如何在具有多個不同測試設備的封閉環境中與您的現有基礎設施配合使用。您的測試設備應該是多種不同的裝置類型。學生使用的硬體各不相同��，因此您需要確保您管理的設備與您的軟體相容。
策略 3：優先考慮安全性和合規性
IT 領導者在做出軟體購買決策時需要注意的主要考慮因素之一是如何保護學生資料。隨著網路釣魚、資料洩漏和其他網路犯罪的增加，IT 領導人必須了解他們正在使用的工具以及如何保護最終用戶。
選擇合併工具時，請評估每個工具的安全性，以及它們是否符合 GDPR 和 FER PA 等任何主要法例。 這樣，如果您發現在稽核中特別缺少任何工具，則可以整合這些工具，以獲得更強大和安全的選項。
確保定期實施安全性稽核的節奏 — 數位教育應用程式會定期更新其隱私政策，因此請隨時掌握變更，並確保學生和教職員的資料受到保護，非常重要。
策略 4：監控成本效益和可擴展性
軟體價格經常變化，因此了解您所使用的軟體的薪資結構以確保成本效益非常重要。公司可能會根據您的團隊擁有多少許可證或使用的「座位」數量收費。 無論如何，考慮團隊的規模以及多少人將使用特定工具來衡量成本效益非常重要。
在考慮成本時，也很重要的是考慮您的團隊在特定年內的增長率。 根據您使用的軟體類型，新增額外的授權席位可能是一項成本高昂的工作。如果您不想承擔這種費用，請考慮尋找具有更靈活的定價選項的工具，以免破 IT 團隊的預算。
策略 5：專注於用戶體驗
當您整合工具並考慮不同的選項時，請考慮使用者是誰以及他們與工具的常規互動會是什麼樣子。該工具易於拿起和學習嗎？ 該工具的常規使用案例是一個簡單直觀的過程嗎？
在最少的培訓中，尋找易於實施、採用和使用的工具，是 IT 團隊實施更有效率的流程的方法之一。 這使培訓新的人變得簡單，因為它將需要較少的技術解釋才能教授一致的流程。
工具整合如何使教育機構受益
根據一項新研究，知識工作人員估計，如果他們有更多改進的流程，每週可以節省 4.9 小時。 工作人員花更多時間嘗試找到他們需要的信息並在正確的應用程序之間切換。 如果您的團隊正在在數十種工具和應用程序之間切換，這是時間可以花費在更有意義的工作上。
對團隊添加到技術堆疊的工具有策略性很重要，在技術堆疊中引入新的應用程序可能意味著對您的安全性引入新的漏洞。 整合您使用的工具數量可以讓您的 IT 團隊最大限度地減少評估軟體所花費的時間，從而為更有價值的工作提供更多時間，例如為學生提供繼續數位學習所需的基礎設施。
教育機構的 Splashtop Enterprise 和工具整合
如果您的 IT 團隊正在尋求整合主要 IT 功能，請考慮使用Splashtop Enterprise 。Splashtop Enterprise 與各種主要幫助台和支援工具集成，使技術人員能夠快速產生票證並遠端存取請求裝置。
Splashtop Enterprise 是一款簡單易用的工具，在建置時充分考慮了安全性，符合 FERPA、GPDR、SOC2 和 ISO/IEC 27001 等主要安全法規。透過提供易於使用的方式連接到最終用戶並最大限度地減少技術堆疊中的工具數量，使技術人員和最終用戶的遠端裝置管理變得簡單。
有興趣了解 Splashtop Enterprise 如何與您目前的工作流程搭配使用？立即開始與我們的代表聊天，以便您可以免費試用 Splashtop Enterprise 一週。