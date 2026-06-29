教師和學生如何在課堂上使用智能手機

帶上自己的iOS和Android設備。使用遠端存取，螢幕共享和其他工具來控制教室並增加參與度。
許多學校努力將智能手機排除在教室之外，或者至少不讓學生動手。 但是，如果教師可以利用這些設備來提高參與度並幫助學生學習呢？
借助Splashtop的全套遠端桌面工具，教師和學生可以通過易於使用的軟體在教室中使用智能手機。
Mirroring360
借助Mirroring360 ，講師可以將其移動設備螢幕無線鏡像到班級電腦，而無需硬件或電纜。借助Mirroring360 Pro，教師可以將螢幕廣播給多達40位參與者，他們可以通過簡單的Web鏈接在自己的設備上查看螢幕。
Splashtop Classroom
為了實現更高水平的交互性， Splashtop Classroom提供了協作軟體，該軟體可以使教師與學生的設備共享課程內容。
教師還可以使用iPad或Android設備操作Mac或PC電腦，以控制和註釋教室中任何地方的課程內容。這樣可以避免教師被困在辦公桌旁，並允許他們在教室中四處移動以與學生互動，同時仍然可以完全使用PC或Mac。
老師可以將其電腦螢幕共享給學生的iPad，iPhone，Android設備（除了Chromebook以及帶有Chrome瀏覽器的Windows或Mac電腦）。學生可以在螢幕上直接查看課程。更好的是，教師可以讓學生直接從自己的設備控制和註釋課程內容。
Splashtop 遠端存取
透過 Splashtop Remote Access，教師可以使用自己的智慧型手機來遠端存取和控制電腦。從行動裝置螢幕上，您可以即時看到遠端電腦的螢幕，並能像坐在電腦前一般操作控制。
此外，教育機構可以讓學生從他們的行動裝置（以及平板電腦和電腦） 遠端存取實驗室電腦 ，從而可以在在家中進行遠端學習的同時訪問重要的學校軟體。
快速、可靠、安全
所有這些強大的功能都得到了 Splashtop快速、可靠和安全的連接的支援。 這意味著您的數據是安全的，並且您始終可以依靠無延遲的良好連接。
歡迎免費試用！
立即免費試用 Splashtop，了解為什麼有超過 3,000 萬使用者都如此信任 Splashtop。
或者瞭解更多關於 Splashtop Classroom 和 Mirroring360 的資訊。