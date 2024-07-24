AnyDesk for Mac：限制、成本與替代方案說明

Mac 遠端桌面軟體在當今靈活的工作環境中已變得至關重要。 它使用戶能夠從任何地方存取他們的 Mac 設備，並提供文件傳輸、遠端列印和無縫連接等關鍵功能。 這些工具有利於 IT 支援、遠端工作和隨時隨地存取資源。
然而，由於不同的功能、成本和相容性問題，選擇正確的軟體可能具有挑戰性。 本文探討了 AnyDesk for Mac 的限制、其成本，以及為何 Splashtop 能夠脫穎而出，成為更好的替代方案。
在 Mac 上下載和使用 AnyDesk 的主要挑戰
一些 Mac 用戶報告了下載和使用 AnyDesk 時遇到的困難：
相容性問題： AnyDesk可能無法與所有MacOS版本無縫協作，導致令人沮喪的相容性問題。 使用者報告了某些功能在較新的MacOS更新上無法正常運作的問題。
複雜的安裝過程 ：一些評論者指出，AnyDesk 上MacOS 的安裝過程可能很麻煩且不直觀，特別是對於不精通技術的用戶而言。SoftwareAdvice 上的使用者評論提到，永久安裝的設定並不簡單，可能會讓一般使用者感到困惑。
免費版本的有限功能：AnyDesk 的免費版本提供有限的��功能，這對於需要更高級功能的用戶來說可能會受到限制。 要解鎖基本功能，用戶必須選擇付費計劃，這可能會很昂貴。
考慮到這些挑戰，許多用戶尋求更可靠、更用戶友好的 Mac 遠端存取替代方案。
Mac 版 AnyDesk 的價格是多少？
AnyDesk 為 Mac 用戶提供多種定價計劃，每種計劃都有不同的功能和限制。 免費方案提供基本的遠端存取功能，但缺乏高級功能。 付費方案起價約為每位用戶每月 14.90 美元，該套餐提供基本的終端存取和連線錄製，但缺乏高階管理工具。
適用於 Mac 的最佳 AnyDesk 替代品
當談到 Mac 遠端存取解決方案時，Splashtop 脫穎而出，成為AnyDesk 的最佳替代方案。 原因如下：
具競爭力的定價：與 AnyDesk 相比，Splashtop 提供更實惠的定價方案。 Splashtop 以較低的費率開始提供強大的功能，無需用戶升級到更高級別的計劃來獲取基本功能。
全面的功能：即使在其基本計劃中， Splashtop也包含高級功能，例如多個裝置管理、文件傳輸、遠端列印和增強的安全措施。 這些功能通常僅在 AnyDesk 的更昂貴的計劃中提供。
性能和可靠性： Splashtop以其可靠的性能、最小的延遲和用戶友好的介面而聞名。 使用者報告的連線和速度問題更少，確保更流暢的遠端存取體驗。
安全性： Splashtop提供強大的安全功能，包括端對端加密、雙重驗證和裝置驗證。 這些功能讓使用者可以安心地遠端處理敏感資訊。
易於使用： Splashtop具有簡單的安裝過程和直覺的介面，使用戶可以輕鬆設定和開始使用端點訪問，而不會遇到技術困難。
切換到Splashtop for Better Mac 端點訪問
如果您正在為 Mac 尋找可靠且經濟高效的遠端存取解決方案，Splashtop 是比 AnyDesk 更好的選擇。 Splashtop 具有更實惠的價格、全面的功能、可靠的效能和強大的安全性，是尋求可靠遠端存取解決方案的個人和企業的最佳選擇。
探索 Splashtop 的計劃並了解為什麼它是 Mac 用戶的首選選擇。 開始免費試用！
從 Mac 卸載 AnyDesk
如果您決定從 AnyDesk 切換到 Splashtop，請依照下列步驟從 Mac 解除安裝 AnyDesk：
退出 AnyDesk ：
確保 AnyDesk 未運作。 右鍵單擊擴充座中的AnyDesk圖標，然後按一下「退出」。
將 AnyDesk 移至垃圾桶：
開啟“應用程式”資料夾。
將 AnyDesk 拖至廢紙簍。
刪除相關檔案：
開啟 Finder 並按 Command + Shift + G。
進入 ~/Library 並從以下位置刪除 AnyDesk 檔案：
應用程式支援
快取
日誌
優先
清空垃圾桶：
右鍵單擊“垃圾箱”圖標，然後出現“清空垃圾箱”。
取消 AnyDesk 訂閱：
在其網站上登入您的 AnyDesk 帳戶，然後導航至訂閱或計費部分以取消您的訂閱並避免將來產生費用。
Mac 版 Splashtop 安裝
要在 Mac 上設定Splashtop進行外部訪問，您需要安裝Splashtop Streamer和Splashtop Business App。 就是這樣：
安裝 Splashtop Streamer（適用於您想要存取的電腦）：
造訪Splashtop 下載頁面並下載適用於 Mac 的 Splashtop Streamer。
安裝 Splashtop Streamer 後，使用您的 Splashtop 帳戶登錄，或根據需要透過開始免費試用來建立新帳戶。
安裝 Splashtop Business 應用程式（適用於您想要遠端控制的裝置）：
前往 Splashtop 下載頁面並下載適用於 Mac 的 Splashtop Business 應用程式。
安裝後，使用您用於設定 Splashtop Streamer 的相同帳戶登入 Splashtop Business 應用程式。
安裝了 Splashtop Streamer 和 Business App 後，您現在就可以從另一台裝置遠端存取和控制您的 Mac。
適用於 Mac 的 Splashtop 設定與配置
安裝 Splashtop Streamer 和 Business App 後，請依照下列步驟設定您的設定以獲得最佳遠端存取：
設定 Splashtop Streamer（在您要存取的電腦上）：
設定存取權限
轉到 Splashtop Streamer 應用程式中的「安全性」標籤。
確保您已授予遠端存取所需的權限。 這包括螢幕錄製和輔助功能權限，您可以在「系統偏好設定」>「安全性和隱私權」中啟用這些權限。
配置串流設定
自訂電腦名稱、安全代碼和網��路設定等設定以滿足您的需求。
根據您的喜好啟用或停用聲音重新導向和遠端列印等特定功能。
附加設定提示：
安全性：在您的Splashtop帳戶設定中啟用雙重驗證（雙重驗證）以增強安全性。
裝置管理：使用Splashtop網路控制台來管理設備、安裝套件和使用者權限。
透過執行這些步驟，您將擁有完全配置的 Splashtop 設置，使您能夠有效率地遠端存取和控制您的 Mac。
免費開始使用適用於 Mac 的 Splashtop 遠端存取和支援軟體
準備好增強您的遠端存取能力了嗎？ Splashtop 讓您可以輕鬆開始免費試用，展示其強大的功能和使用者友善的介面。
Splashtop 提供卓越的遠端存取體驗，提供：
價格實惠：與競爭對手不同，Splashtop 以較低的成本提供全面的功能，確保您物有所值。
強大的功能：從一開始就享受文件傳輸、遠端列印和多種裝置支援等高級功能。
可靠的效能：體驗快速穩定的連接，減少延遲並確保遠端會話順利進行。
一流的安全性：透過端對端加密和雙重驗證，您的資料在端點存取期間保持安全。
加入數以千計的滿意用戶的行列，他們已改用 Splashtop 來滿足其遠端存取需求。 無論您是在家工作、提供 IT 支援還是需要隨時隨地訪問，Splashtop 都是您的首選解決方案。
立即開始免費試用 Splashtop，探索終極遠端存取體驗！