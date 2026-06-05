在家工作時安全使用視頻會議工具的 4 個關鍵步驟

如果您是去年快速轉向在家工作 （WFH） 的眾多知識工作者之一，您可能從未考慮過視頻會議工具帶來的各種危險。 然而，每次您主持或參加視頻會議時，它們都非常真實且非常存在。 如此真實， 以至於聯邦調查局甚至發出了關於使用 Zoom 的警告。 花幾分鐘時間閱讀以下內容，瞭解如何在享受新的居家辦公常態時保護您的設備、您的組織和您自己。
步驟 1：僅使用來自受信任來源的已批准工具
您會收到各種請求，要求加入與合作夥伴組織、合同工和組織外部其他人的電話會議。 如果有人向您發送指向您的IT部門未批准的工具的連結，請拒絕邀請。 向發送邀請的人解釋您的原因，因為他們可能不知道風險。
如果您不確定工具的狀態，請諮詢您的IT部門。 現在，如果您遇到堵塞並且絕對必須加入視頻會議（無論使用哪種工具），請僅通過您的網路瀏覽器加入。 換句話說，不要在出現提示時安裝視頻會議軟體。 相反，請按兩下「通過此瀏覽器加入」按鈕（如下所示）。
此外，請確保邀請是合法的。 如果您不希望與邀請您的人會面，請通過單獨的電子郵件或電話與他們聯繫，並詢問他們是否打算邀請您以及為什麼。 他們可能被駭客入侵了，並且您收到的邀請是虛假的。
第 2 步：確保託管會議安全
這一步很重要，因為您實際上承擔的責任比大多數人在主持視頻會議時承擔的要多。 您是否會根據誰將參加來調整安全措施？ 如果駭客使您的通話崩潰會怎樣？ 您如何防止競爭對手或駭客監視您的會議？
首先，為防止流氓出席者破壞您的會議，請盡可能避免公開您的會議。 如果您需要主持公開會議，請為自己提供將所有出席者靜音的選項，並讓自己控制選擇誰可以共用其螢幕。
說到控制出席者，通過直接提供指向要參加的個人的會議連結來控制誰出席。 然後，向他們發送一封包含密碼的單獨電子郵件。 為了獲得更高的安全性，請使用隨機生成的會議代碼（如果您的工具提供），切勿使用相同的代碼兩次。 當出席者加入會議時，請監控已加入的人員。 所有人加入后，鎖定活動。
接下來，提前知道如何終止您的會議——在什麼情況下你會這樣做，誰有權終止它以及應該如何發生。
安全的私人會議。 對於私人會議，需要會議密碼並使用等候室等功能來控制訪客的入場。 為了增強安全性，請使用隨機生成的會議代碼和強密碼，不要重複使用它們。 不要在不受限制的公開社交媒體帖子上分享電話會議的連結。 如果可能，請禁用允許參與者在主持人之前加入會議，並在參與者進入時自動靜音。
最後，在任何會議之前，瞭解誰負責關閉有問題的會議以及他們應該採取哪些具體步驟。 您（和您的組織）應該知道這些問題的答案，這是組織策略的問題。
第3步：保護您的資訊
人們在參加視頻會議時經常（有意或無意地）分享資訊，尤其是非正式或定期安排的會議時。 永遠記住，您永遠不應該分享任何超出實現會議目標所需的數據或資訊。
首先，從您組織的法律團隊瞭解您是否被允許錄製通話。 如果您正在錄製，請告知所有出席者這一事實，並明確提醒他們不要說任何可能危及安全甚至他們自己的個人事務的話。 這種情況在會議開始和結束時發生的「閒聊」中經常發生。
在共享螢幕之前，請關閉所有可能洩露敏感數據的 Windows 或應用程式。 僅顯示必須共享的內容。 這也意味著在顯示組織的 Intranet 網站中的內容時，應隱藏位址列。
第 4 步：保護任何個人內容
視頻錄製軟體有時可以「拾取」可能遠離計算機的對話。 在加入任何視頻會議之前，請提醒您家中（或附近）的每個人，您正在加入錄製的會議，該會議可能會捕捉到他們正在進行的任何敏感或個人討論。 為避免無意中根據您家中的物品洩露個人詳細資訊，請使用該軟體的模糊功能或確保將相機對準並保持其在謹慎背景上的位置。
為避免洩露同事的個人資訊，請確保您的家庭安全攝像頭不指向您的螢幕。 還可以考慮使用耳機來保護他們所說的話，特別是如果您與室友住在一起。
最後，保護您的家庭網路免受入侵。 至少，將您的Wi-Fi預設設置更改為對潛在駭客來說不明顯的自定義資訊。 然後，僅與您信任的人共用此資訊。 有關選擇設置和建立密碼的詳細資訊，請查看我們的 安全遠端工作的十大技巧。
結論：視頻會議安全比大多數人想像的要多
如您所見，在開始下一次視訊會議之前，需要考慮的因素很多，尤其是當您身為會議主持人。嘗試上述建議並與您的同事分享此部落格，確保您和您的組織安全。