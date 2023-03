遠端存取讓 IT 服務台更快樂的 3 種方式

IT 支援比以往任何時候都更加重要。 雖然,隨著成長中的公司,IT 專業人員短缺,複雜的工具和員工的高期望,這項工作可能是壓力和沮喪的完美風暴。

最重要的是,您的 IT 服務台甚至可能不知道用戶遇到問題。 根據 NetMotion 對 2020 年遠程工作者和 IT 專業人員的一項調查,遇到 IT 問題的遠程工作者中有 57.5% 甚至沒有報告這個問題,使 IT 部門陷入黑暗中了解出了什麼問題以及原因。 未報告和未解決的小問題具有造成混亂的潛力。 期望誰來管理它? 您的 IT 服務台。

遠端存取讓您的 IT 服務台的生活更輕鬆。

無論您的團隊是管理遠端工作人員的 IT 需求,還是在大廳旁邊的人員,遠端存取終端使用者的電腦都可以節省時間和精力。 您的團隊可以立即自己看到他們的桌面和問題,而不是試圖讓一般使用者解釋問題。 這可讓您的 IT 支援團隊直接從桌上型電腦診斷並解決問題。

不過,並非所有遠端存取解決方案都相同。 若要建置最佳系統,您需要專注於幾項重要事項:使用者的需求、使用者與 IT 支援之間的意見回饋迴圈,以及減輕 IT 服務台的負擔。

想要一個更快樂的 IT 服務台嗎? 以下三種解決方案有助於讓您的 IT 支持和最終用戶在同一頁面上。

1.票務系統整合

如果您的最終使用者嘗試自行解決問題,或者一起忽略問題,就會讓 IT 支援感到頭痛。 票務系統有助於創建一個自然響應的系統,這增加了用戶的信心和意願報告一個問題。 當最終用戶收到立即通知,表明他們的票證已被處理並且解決方案即將到來時,他們知道他們的問題並沒有放棄您的雷達。 這使他們無法在沒有輸入的情況下嘗試解決問題。 它還可以防止用戶打電話給您進行更新,從而為您的 IT 服務台提供更多時間來實際解決問題。

根據維度研究,72% 的客戶不想向多個人解釋他們的問題(ZenDesk 同意)。 當他們不得不繼續向多個人解釋他們的問題時,接受調查的人表示沮喪。 支持票集成意味著你的幫助台的每個成員有每個報告的問題相同的信息。

通過將遠程訪問與票務系統集成,技術人員可以啟動遠程會話並直接從事件或票證中開始故障排除。 這樣可以減少整體回應和解決時間。 會話完成後,所有詳細信息將自動記錄在票證中。 除了滿足審計和合規性需求外,這減少了後續電話和電子郵件。 總之,票務系統集成使技術人員和最終用戶更快樂。

2.安全高效的技術人員管理

服務台應該能夠按專業知識或企業部門組織技術人員,然後將傳入的支持請求自動傳遞給適當的技術人員。 根據支援要求輕鬆設定路由、組織和技術人員協同合作,可改善技術人員的效率和更好的使用者體驗。

組織好服務台後,安全的多使用者支援可協助定義角色和控制權限。 借助安全的多用戶支持,您的幫助台可以簡化和限制技術人員訪問和帳戶,而無需前往每個站點。 您的 IT 技術人員可以隨時隨地為團隊成員設定精細的權限,從而簡化流程。

ABC 是一家 SaaS 供應商,與零售領域的客戶合作。他們的 IT 團隊使用 Splashtop 幫助改善客戶商店的日常營運。Splashtop 經由該公司的整合系統經理 Braeden Saxon 得知,他們原先使用的遠端存取軟件供應商在安全措施方面表現不理想。

「他們 [競爭對手] 沒有提供管理用戶的能力,這對我們來說是一個關注的問題,因為我們必須擁有共享密碼才能無人值守訪問。 這根本不理想。 如果我們的團隊成員離開公司,我們無法鎖定訪問權限。 我們開始尋找具有多用戶支持並提供更好的安全性的替代解決方案。」

借助 Splashtop SOS,ABCis 技術人員可以通過個人帳戶提供有人值守和無人值守的支持 強大的安全措施,包括全面的遠端會話記錄,確保它們可以安全地執行此操作。

3.跨裝置的全方位支援 (包括 BYOD)

遠端支援不需要以公司購買的桌上型電腦為止。 在當今永遠連接的商業環境中,它不應該這樣做。

提供自攜設備(BYOD)選項的遠端存取解決方案越來越重要。 遠端工作者通常會選擇使用自己的個人筆記型電腦或行動裝置,而不是雇主指派給他們的筆記型電腦或行動 當設備的選擇是由個人偏好而不是雇主系統驅動時,IT 服務台需要使他們的工作更輕鬆的解決方案。 他們需要能夠跨作業系統、硬體和軟體多樣性進行疑難排解,以及管理行動與傳統系統之間的差異。

有人參加的支持意味著 IT 支持人員可以通過立即訪問或遠程查看 Windows,Mac,Android 和 iOS 設備來做到這一點。遠程訪問移動設備意味著即使在移動中完成工作,您的 IT 服務台也可以解決問題。 無論使用者使用何種裝置,都不會只是向專家 IT 支援提出的協助要求。

透過 BYOD 整合式支援,IT 服務台提供所需的工具,以提高自己和使用者的生產力與滿意度。

無論您的最終用戶是使用 Windows,Mac 還是移動系統,Splashtop SOS 都適用於您和他們。

Splashtop SOS: The Best On-Demand Remote Support Solution

立即註冊免 7 費試用 SOS

免費試用

與我們的團隊談談

預約示範