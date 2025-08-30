為什麼遠端存取應成為您的業務連續性計劃的一部分

使用遠端存取工具可確保您的團隊即使在被迫在家中立即工作時也能保持生產力。
“業務連續性規劃 (BCP) 是創建預防和從公司潛在威脅中恢復的系統所涉及的過程。 BCP確保人員和資產受到保護，並在發生災難時能夠快速運行。” – Investopedia
在企業的危機管理或災後重建計畫中，如果忽略了業務連續性方面的規畫，其潛在後果可能極為嚴重。當今企業無不面臨龐大威脅，但令人驚訝的是，大多數公司在確保業務連續性方面的作為付之闕如。
例如，新冠肺炎 (COVID-19) 大流行已迫使成千上萬的公司要求員工居家辦公。情勢惡化的速度讓許多公司措手不及，爭相尋求解決之道來幫助員工高效率地居家辦公。
這種情況表明，擁有適當的工具以使員工能夠從他們離開的地方接起並在短時間內無間斷地繼續工作是非常重要的。
公司永續發展計畫必須涵蓋員工遠端工作的解決方案。因此，各公司都應該將遠端存取軟體納入計畫中，以確保永續發展。
透過遠端存取實現業務持續運轉
遠端訪問使用戶能夠從另一台設備訪問其電腦。在遠端連線中進行連接時，您可以實時控制遠端電腦並像坐在它前面一樣使用它。您可以打開任何文件並使用任何應用程式，就像在辦公室時一樣。
遠端存取可確保員工即使在突然無法親自親自使用的情況下也可以存取其工作電腦。這意味著即使您的整個團隊需要在家工作，他�們仍然可以訪問所需的一切。
透過遠端存取，您的公司可以維持正常運作，即使是處於此刻新冠肺炎 (COVID-19) 期間。
獲取最佳的遠端存取軟體
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