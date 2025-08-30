為什麼遠端桌面軟體是建構高效混合辦公室的關鍵

去年進入封城狀態後，我們預測混合辦公室將是未來的工作模式，但許多人仍然抱持懷疑態度，並認為一切會恢復正常。
現在，數百篇關於混合辦公室的文章突然在網路上爆出，很明顯我們邁向一個靈活的辦公室時代。
雖然混合辦公室聽起來非常難以設置，但使用 Splashtop 等遠端桌面軟體部署起來卻非常簡單。
什麼是遠端桌面軟體？遠端桌面軟體就是一種軟體，讓你可以隨時隨地從另一台裝置遠端存取電腦或裝置。這個其他裝置可以是另一台電腦、平板電腦，甚至是智慧型手機。
遠端桌面打造完美混合辦公室的兩個關鍵：
1. 遠端桌面軟體在您的實體辦公室和任何可以工作的其他地方之間架起了一座橋樑
在新型態辦公世界中，混合辦公不僅是讓員工在家工作。無論他們在何處工作，都需要提高工作效率的工具。這一切皆與靈活度有關。
辦公室電腦上通常安裝了昂貴的軟體，例如 Adobe 和 Revit。因此，為了在不同地點的員工，購買功能強大的電腦和軟體憑證可說是非常麻煩且昂貴。
而這就是遠端桌面軟體可以提供協助之處。它允許員工遠端連接到辦公室電腦，並可以存取所有檔案和軟體，就像坐在辦公室一樣。因此，不必在遠端工作處設置其他電腦或軟體憑證。
這個過程也很簡單。 遠端桌面應用程式只需安裝在辦公室電腦和員工的輔助便攜式設備上 - 這可能是個人筆記型電腦、平板電腦甚至智能手機。
2. 遠端桌面軟體通常比 VPN 便宜、擴充速度更快，並且在遠端環境中提供更好的效能表現
在 COVID-19 之前，傳統的遠端工作方法是透過 VPN (虛擬專用網路路)。
雖然 VPN 適用於需要遠端存取公司網路和完成特定任務的特定員工，但不適合支援頻繁和長時間連接的整個團隊。多人同時使用時，VPN 會變得緩慢且不穩定。此外，為大量員工設置 VPN 成本高昂，而且難以擴充。
與遠端桌面軟體不同，VPN 通常只能用於公司專屬的裝置。因此，在混合工作的情況下，企業必須為遠端工作人員額外購買裝置才能連接並使用 VPN。成本可能會變得非常高昂。
這還不是全部 - 維護過載VPN的網路流量可能會成為等待發生的安全隱患和災難。
另一方面，像 Splashtop 這樣的遠端桌面軟體是專為混合工作而構建的。Splashtop 提供安全的遠端連接和穩定效能，沒有 VPN 所帶來的挑戰和障礙。
這就是遠端桌面軟體是高效且簡單的混合辦公室的正確選擇的兩個主要原因。
哪種遠端桌面最適合您的混合辦公室？
市面上有許多遠端桌面軟體，但在穩定性、成本、易用性和客戶服務方面，Splashtop 獨樹一幟，擁有業內最高的 NPS 分數。
Splashtop 還在安全性方面投入鉅資，並遵循 強大的行為準則 ，以確保您的數據在所有遠端桌面連接期間都是安全的。
Splashtop 的安全基礎架構具備入侵防禦、應用程式安全和廣泛的安全強化功能，是市面上最安全的遠端桌面工具之一。
這就是為什麼我們是許多主要品牌值得信賴的選擇，包括萬豪、聯邦快遞、UPS、豐田、斯坦福醫療保健、哈佛醫學院、特納廣播和Tapestry。
因此，如果您正在探索混合辦公室設定，我們鼓勵您試用我們的遠端桌面。您可以隨時免費試用我們的軟體，無需信用卡或履約承諾。