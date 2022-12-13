O Sucesso do Cliente Fundamentado na Acessibilidade e Transparência
Ajuda quando precisas de uma pessoa ao vivo, não importa o tamanho da sua organização
Você também pode entrar em contato conosco
Os clientes não são um número em um sistema de bilhetes para nós - eles conduzem tudo o que nós fazemos. O nosso Chefe de Sucesso do Cliente, Stephen Ng, disse uma vez, "Acordo todos os dias pensando em como podemos fazer com que os nossos clientes tenham sucesso com as nossas soluções." Este é o porquê da nossa missão. Quando você precisa de ajuda, nós estamos lá.
Nos certificamos de que estamos disponíveis quando você vir até nós. Ao contrário de outros fornecedores de acesso remoto, temos funcionários de suporte, vendas e sucesso de clientes em todo o mundo. As nossas equipes estão localizadas nos EUA, Japão, Taiwan, China, Singapura e Holanda.
Entrar em contacto connosco é sempre fácil e sem complicações. Todos os clientes podem ligar para as linhas telefónicas internacionais da Splashtop para falar com outro ser humano, e oferecemos suporte de conversa com pessoas reais — não robôs — durante os dias úteis!
Confira a nossa página Contacte-Nos para explorar todas as formas que podemos nos conectar.
30 milhõesUsuários
800 milhõessessões
2000 Avaliações de 5 Estrelas
$1+ Bilhões de dólaresValor de Mercado
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Eu fiquei realmente impressionado com o seu suporte, a facilidade de utilização e de implementação do produto. Obrigado pelas respostas rápidas e por um produto de primeira linha. Eu classificaria a Splashtop como número 1, e já usei o TeamViewer e o LogMeIn.
Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Todos na Splashtop têm sido excelentes me orientando através da configuração do sistema! Tenho que dizer que o suporte ao cliente para este produto é o melhor que já experimentei.
Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London