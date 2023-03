O Sucesso do Cliente Fundamentado na Acessibilidade e Transparência

Os clientes não são um número em um sistema de bilhetes para nós - eles conduzem tudo o que nós fazemos. O nosso Chefe de Sucesso do Cliente, Stephen Ng, disse uma vez, "Acordo todos os dias pensando em como podemos fazer com que os nossos clientes tenham sucesso com as nossas soluções." Este é o porquê da nossa missão. Quando você precisa de ajuda, nós estamos lá.

Nos certificamos de que estamos disponíveis quando você vir até nós. Ao contrário de outros fornecedores de acesso remoto, temos funcionários de suporte, vendas e sucesso de clientes em todo o mundo. As nossas equipes estão localizadas nos EUA, Japão, Taiwan, China, Singapura e Holanda.