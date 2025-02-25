Splashtop Business Access vs TeamViewer Negócios

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito

Splashtop Remote Access vs TeamViewer Business

Características e comparação de preços

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Licenciamento e preços

R$ 390 por utilizador/por ano

(Poupe ainda mais com descontos de volume!)

R$ 1.548 por ano

Somente licença individual

Acesse e controle computadores remotamente

Acesso remoto do Windows, Mac, iOS, Android, aplicação Web e navegador Chrome

# Sessões simultâneas por utilizador/canal

10

3

Número de dispositivos a partir dos quais conectar

Ilimitado

3

Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)

Bate-papo (em sessão)

Chat (sessão externa)

Gravação de sessão

Vários utilizadores (até 3) podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo (requer uma subscrição com múltiplas licenças).

Suporte a vários monitores (multi-para-multi)

Impressão remota

Despertar remoto (Wake on LAN)

Reinicialização remota

Atribuir acesso ao computador por usuário em equipes multiusuário

Agrupamento de computadores

Criptografia AES de 256 bits

Verificação em duas etapas

Bloquear tela remota

Tela remota em branco

Autenticação de dispositivo

Compartilhe a tela através do link da web

Veja a nossa comparação completa sobre por que a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer. E confira a nossa comparação de preços do TeamViewer.

Pronto para começar?

Teste gratuito