Splashtop Business Access vs TeamViewer Negócios

Características e comparação de preços Splashtop Business Access Pro TeamViewer Negócios Licenciamento e preços €90 por utilizador/por ano (Poupe ainda mais com descontos de volume!) €394.80 por ano

Só licença individual Acesse e controle computadores remotamente ✔ ✔ Remoto do Windows, Mac, iOS, Android, aplicação Web e navegador Chrome ✔ ✔ # Sessões simultâneas por utilizador/canal 10 3 Número de dispositivos a partir dos quais conectar Ilimitado 3 Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar) ✔ ✔ Bate-papo (em sessão) ✔ ✔ Chat (sessão externa) ✔ ✔ Gravação de sessão ✔ ✔ Dois usuários podem fazer o controle remoto usando o mesmo computador simultaneamente (requer duas licenças) ✔ ✗ Suporte a vários monitores (multi-para-multi) ✔ ✔ Impressão remota ✔ ✔ Despertar remoto (Wake on LAN) ✔ ✔ Reinicialização remota ✔ ✔ Atribuir acesso ao computador por usuário em equipes multiusuário ✔ ✗ Agrupamento de computadores ✔ ✗ Criptografia AES de 256 bits ✔ ✔ Verificação em duas etapas ✔ ✔ Bloquear tela remota ✔ ✔ Tela remota em branco ✔ ✔ Autenticação de dispositivo ✔ ✔ Partilhar o ecrã através do link da web ✔ ✔

Veja a nossa comparação completa sobre o porquê do Splashtop é a melhor alternativa do TeamViewer. E confira a nossa comparação de preços do TeamViewer.