Splashtop Business Access vs TeamViewer Negócios

Splashtop Remote Access vs TeamViewer Business
Características e comparação de preços
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Licenciamento e preços
R$ 390 por utilizador/por ano
(Poupe ainda mais com descontos de volume!)
R$ 1.548 por ano
Somente licença individual
Acesse e controle computadores remotamente
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Acesso remoto do Windows, Mac, iOS, Android, aplicação Web e navegador Chrome
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# Sessões simultâneas por utilizador/canal
10
3
Número de dispositivos a partir dos quais conectar
Ilimitado
3
Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)
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Bate-papo (em sessão)
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Chat (sessão externa)
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Gravação de sessão
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Vários utilizadores (até 3) podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo (requer uma subscrição com múltiplas licenças).
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Suporte a vários monitores (multi-para-multi)
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Impressão remota
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Despertar remoto (Wake on LAN)
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Reinicialização remota
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Atribuir acesso ao computador por usuário em equipes multiusuário
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Agrupamento de computadores
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Criptografia AES de 256 bits
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Verificação em duas etapas
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Bloquear tela remota
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Tela remota em branco
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Autenticação de dispositivo
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Compartilhe a tela através do link da web
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Veja a nossa comparação completa sobre por que a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer. E confira a nossa comparação de preços do TeamViewer.