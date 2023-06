Compreendendo a abordagem multicamadas do Splashtop para segurança

À medida que a tecnologia avança, a importância de garantir a segurança dos teus dados também. A Splashtop, fornecedora líder de software de acesso remoto, entende isso muito bem. Na Splashtop, desenvolvemos uma estrutura de segurança baseada em confiança, objetividade, monitoramento e privacidade, comprometendo-nos a proteger todas as interações de dados e proteger seus dispositivos.

Entendendo o núcleo da segurança do Splashtop

O Splashtop emprega uma abordagem de segurança multicamadas, unindo várias linhas de defesa para garantir proteção abrangente. Essa abordagem envolve criptografia, autenticação de usuário e dispositivo e várias outras medidas de segurança que funcionam harmoniosamente para proteger seus dados no software Splashtop.

Medidas de Autenticação

No centro das medidas de segurança do Splashtop está a autenticação do usuário. Este protocolo de segurança exige que os usuários forneçam credenciais válidas antes de conceder acesso a dados ou sistemas. Para maior segurança, o Splashtop emprega autenticação de dois fatores (2FA), que requer uma etapa adicional para verificar sua identidade.

A autenticação do dispositivo é outra medida crítica adotada pelo Splashtop, garantindo que um dispositivo reconhecido e confiável seja usado durante a sessão. Além disso, o Splashtop oferece logon único (SSO) para acesso contínuo e seguro a vários recursos. Além disso, o recurso de confirmação da sessão verifica a legitimidade de cada nova sessão, adicionando uma camada extra de segurança.

Criptografia em Splashtop

Encriptação é o processo de converter informações num formato codificado que só pode ser lido por partes autorizadas. O Splashtop aproveita essa tecnologia crucial, especificamente o Transport Layer Security (TLS) e o Advanced Encryption Standard (AES) de 256 bits, para proteger os dados durante a transmissão. Isso garante que todas as sessões remotas sejam encriptadas, mantendo a integridade e confidencialidade dos teus dados.

Medidas de segurança adicionais no Splashtop

Além da criptografia e autenticação, o Splashtop incorpora várias medidas de segurança adicionais. O recurso de tempo limite da sessão ociosa encerra automaticamente as sessões inativas, minimizando assim os potenciais riscos de segurança.

Splashtop também inclui recursos de segurança como tela em branco e teclado de bloqueio para proteger seus sistemas durante sessões remotas. Além disso, o Splashtop defende a privacidade dos dados ao não armazenar ou acessar os dados da sessão. A responsabilidade e a auditoria também são priorizadas, com recursos abrangentes de registro e geração de relatórios integrados no software.

Para aprimorar a proteção do dispositivo, o Splashtop oferece compatibilidade com software antivírus (Bitdefender) e inclui um gerenciador de dispositivo/sistema para manter a integridade da segurança de seus dispositivos.

Splashtop Medidas Técnicas e Organizacionais

A Splashtop demonstra um profundo compromisso com a segurança dos dados pessoais, implementando uma série de medidas de proteção conforme descrito em suas Medidas Técnicas e Organizacionais (TOMs) .

O Splashtop possui controles abrangentes de segurança de dados e práticas rigorosas de gerenciamento de mudanças e avaliações de risco. A empresa coloca ênfase nas políticas de segurança de TI, formação de funcionários e usa encriptação robusta para os dados dos utilizadores.

Os serviços do Splashtop são projetados com recursos de autocorreção e dimensionamento automático para garantir a disponibilidade do serviço para os clientes do Splashtop.

Além disso, a Splashtop mantém um Plano de Disaster Recovery e Business Continuity e desenhou seus serviços para alta disponibilidade. O registo de auditoria ajuda a rastrear as atividades do sistema e um programa completo de Gestão de Ameaças e Vulnerabilidades que emprega várias ferramentas de proteção garante uma defesa abrangente contra ameaças à segurança.

Conformidade com as Normas de Segurança Global

Além dessas medidas, o Splashtop está em conformidade com os padrões globais de segurança, incluindo o SOC 2 Tipo II – um padrão amplo comum aos Critérios de Serviço de Confiança. Essas conformidades servem como prova do compromisso da Splashtop com práticas seguras, ajudando também as organizações a se alinharem com seus requisitos de conformidade.

Garantir a Segurança da Parte do Utilizador.

Os utilizadores também desempenham um papel crítico na manutenção da segurança. Recomenda-se criar senhas fortes e exclusivas para suas contas Splashtop, atualizar regularmente o software e gerenciar os direitos de acesso diligentemente. Essas etapas podem ajudar muito a complementar as medidas de segurança do Splashtop.

Resumo

O compromisso da Splashtop com uma abordagem multicamadas de segurança garante que seus dados e dispositivos estejam bem protegidos. Embora o Splashtop forneça uma fortaleza de medidas de segurança, os usuários também devem ficar atentos e adotar as melhores práticas para manter um ambiente seguro.

Saiba mais sobre a segurança do Splashtop . Para qualquer dúvida ou assistência em relação à segurança, não hesite em entrar em contato com os recursos de suporte do Splashtop. Juntos, podemos tornar o acesso remoto uma experiência mais segura e segura.

