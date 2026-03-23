Compreendendo a abordagem multicamadas do Splashtop para segurança

À medida que a tecnologia avança, a importância de garantir a segurança dos teus dados também. A Splashtop, fornecedora líder de software de acesso remoto, entende isso muito bem. Na Splashtop, desenvolvemos uma estrutura de segurança baseada em confiança, objetividade, monitoramento e privacidade, comprometendo-nos a proteger todas as interações de dados e proteger seus dispositivos.
Entendendo o Núcleo da Segurança da Splashtop
A Splashtop emprega uma abordagem de segurança multicamadas, unindo várias linhas de defesa para garantir proteção abrangente. Essa abordagem envolve criptografia, autenticação de usuário e dispositivo e várias outras medidas de segurança que funcionam harmoniosamente para proteger seus dados no software Splashtop.
Medidas de Autenticação
No centro das medidas de segurança da Splashtop está a autenticação do usuário. Este protocolo de segurança exige que os usuários forneçam credenciais válidas antes de conceder acesso a dados ou sistemas. Para maior segurança, a Splashtop emprega autenticação de dois fatores (2FA), que requer uma etapa adicional para verificar sua identidade.
A autenticação do dispositivo é outra medida crítica adotada pelo Splashtop, garantindo que um dispositivo reconhecido e confiável seja usado durante a sessão. Além disso, a Splashtop oferece autenticação única (SSO) para acesso contínuo e seguro a vários recursos. Além disso, o recurso de confirmação da sessão verifica a legitimidade de cada nova sessão, adicionando uma camada extra de segurança.
Criptografia na Splashtop
A encriptação é o processo de converter informações num formato codificado que só pode ser lido por partes autorizadas. A Splashtop aproveita essa tecnologia crucial, especificamente o Transport Layer Security (TLS) e o Advanced Encryption Standard (AES) de 256 bits, para proteger os dados durante a transmissão. Isso garante que todas as sessões remotas sejam encriptadas, mantendo a integridade e confidencialidade dos teus dados.
Medidas de segurança adicionais na Splashtop
Além da criptografia e autenticação, a Splashtop incorpora várias medidas de segurança adicionais. O recurso de tempo limite da sessão ociosa encerra automaticamente as sessões inativas, minimizando assim os potenciais riscos de segurança.
A Splashtop também inclui recursos de segurança como tela em branco e teclado de bloqueio para proteger seus sistemas durante sessões remotas. Além disso, a Splashtop defende a privacidade dos dados ao não armazenar ou acessar os dados da sessão. A responsabilidade e a auditoria também são priorizadas, com recursos abrangentes de registro e geração de relatórios integrados no software.
Para aprimorar a proteção do dispositivo, a Splashtop oferece compatibilidade com software antivírus (Bitdefender) e inclui um gerenciador de dispositivo/sistema para manter a integridade da segurança de seus dispositivos.
Splashtop Medidas Técnicas e Organizacionais
A Splashtop demonstra um profundo compromisso com a segurança dos dados pessoais, implementando uma série de medidas de proteção conforme descrito em suas Medidas Técnicas e Organizacionais (TOMs).
A Splashtop possui controles abrangentes de segurança de dados e práticas rigorosas de gerenciamento de mudanças e avaliações de risco. A empresa coloca ênfase nas políticas de segurança de TI, formação de funcionários e usa encriptação robusta para os dados dos utilizadores.
Os serviços da Splashtop são projetados com recursos de autocorreção e dimensionamento automático para garantir a disponibilidade do serviço para os clientes da Splashtop.
Além disso, a Splashtop mantém um Plano de Disaster Recovery e Business Continuity e desenhou seus serviços para alta disponibilidade. O registo de auditoria ajuda a rastrear as atividades do sistema e um programa completo de Gestão de Ameaças e Vulnerabilidades que emprega várias ferramentas de proteção garante uma defesa abrangente contra ameaças à segurança.
Conformidade com as Normas de Segurança Global
O compromisso da Splashtop com a segurança é demonstrado através do cumprimento rigoroso das normas globais:
Certificação ISO/IEC 27001: Este padrão reconhecido mundialmente valida a gestão robusta da segurança da informação da Splashtop. Um fornecedor de software como a Splashtop que obtém esta certificação é essencial para os clientes que dão prioridade à integridade dos dados e querem ter a certeza de que as suas informações estão protegidas de acordo com as melhores práticas(ver Splashtop obtém a certificação ISO 27001).
Conformidade SOC 2 Tipo II: Atesta as práticas rigorosas de segurança de dados da Splashtop, afirmando que as suas operações se alinham com padrões elevados de gestão de dados de clientes. Garante aos clientes que os controlos e processos dos serviços da Splashtop s�ão submetidos a auditorias regulares e pormenorizadas, assegurando a fiabilidade e a segurança no tratamento e na proteção dos dados em todos os serviços.
Conformidade com RGPD e CCPA: Estes regulamentos não se referem apenas à privacidade dos dados, mas também à confiança dos utilizadores. A adesão da Splashtop demonstra uma postura proactiva em relação aos direitos dos dados pessoais, garantindo aos utilizadores que as suas informações são tratadas com o maior respeito e transparência.
Conformidade com o PCI DSS: Esta conformidade é crítica para qualquer organização que lide com transacções com cartões de crédito. Ao cumprir as normas PCI DSS, a Splashtop garante que os dados de pagamento são processados, armazenados e transmitidos de forma segura, protegendo contra violações de dados e fraudes.
Suporte para HIPAA: A conformidade com a HIPAA é fundamental no setor da saúde, pois protege informações sensíveis sobre a saúde dos pacientes. O alinhamento da Splashtop com os padrões HIPAA significa um compromisso sólido com o manuseamento seguro de dados, permitindo que as organizações de saúde aproveitem a tecnologia de acesso remoto sem comprometer a conformidade ou a privacidade dos pacientes.
Respeita a FERPA: Para as instituições de ensino, a proteção dos registos dos alunos não é apenas um requisito legal, mas também um pacto de confiança com os alunos e os pais. A conformidade do Splashtop com a FERPA sublinha a sua capacidade de proteger os registos educativos, tornando-o uma ferramenta fiável para escolas e universidades.
Estas certificações reflectem a abordagem holística da Splashtop à segurança, satisfazendo diversos requisitos regulamentares e necessidades dos utilizadores.
Garantir a Segurança da Parte do Utilizador.
Os utilizadores também desempenham um papel crítico na manutenção da segurança. Recomenda-se criar senhas fortes e exclusivas para suas contas Splashtop, atualizar regularmente o software e gerenciar os direitos de acesso diligentemente. Essas etapas podem ajudar muito a complementar as medidas de segurança da Splashtop.
Resumo
O compromisso da Splashtop com uma abordagem multicamadas de segurança garante que seus dados e dispositivos estejam bem protegidos. Embora a Splashtop forneça uma fortaleza de medidas de segurança, os usuários também devem ficar atentos e adotar as melhores práticas para manter um ambiente seguro.
Saiba mais sobre a segurança da Splashtop. Para qualquer dúvida ou assistência em relação à segurança, não hesite em entrar em contato com os recursos de suporte da Splashtop. Juntos, podemos tornar o acesso remoto uma experiência mais segura.
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