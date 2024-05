Jerry Hsieh

VP de Segurança e Conformidade

Jerry Hsieh atua como Vice-presidente de Conformidade de Segurança da Splashtop Inc. Jerry é um profissional de TI altamente experiente com uma carreira que abrange mais de 20 anos em gerenciamento de sistemas, redes e data center. Ele tem uma sólida formação em estruturas de conformidade, como SOC2, SOX404, HIPAA e COSO. Jerry tem um histórico comprovado na gestão global de engenharia, líder de equipas multifuncionais em vários fusos horários e locais offshore. Jerry é um líder orientado por resultados com capacidade demonstrada para implementar tecnologias de ponta, otimizar as operações de TI e garantir a conformidade regulamentar.