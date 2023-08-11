Splashtop Achieves ISO 27001 Certification

Splashtop Obtém Certificação ISO 27001
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Padrão reconhecido globalmente reforça a vantagem competitiva da Splashtop por meio de seu compromisso com a segurança da informação e proteção dos dados do cliente
CUPERTINO, Calif. – 15 de agosto de 2023 – A Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, anunciou hoje que recebeu a certificação ISO/IEC 27001, validando seu compromisso em manter os mais altos padrões de Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (ISMS), dados proteção para seus clientes e atendimento aos requisitos legais e regulamentares.
A ISO 27001 é a referência mais reconhecida internacionalmente para estabelecer e manter um sistema robusto de gestão da segurança da informação. Com o seu conjunto abrangente de requisitos rigorosos, a norma apoia uma abordagem holística da segurança da informação ao avaliar minuciosamente indivíduos, políticas e tecnologias através de testes e auditorias rigorosos. Ao implementar a estrutura de segurança da ISO, a Splashtop capacita os usuários com soluções de acesso remoto líderes do setor, garantindo os mais altos padrões de gerenciamento de riscos, resiliência cibernética, excelência operacional e proteção dos dados do cliente.
“Atender aos padrões estabelecidos pela ISO 27001 reforça que a segurança está na vanguarda de tudo o que fazemos na Splashtop, não apenas nos produtos que construímos, mas também em como operamos como empresa”, disse Jerry Hsieh, vice-presidente de segurança e conformidade da Splashtop. “Essa conquista solidifica ainda mais a Splashtop como um parceiro confiável no setor, dando aos nossos clientes a confiança de que vamos além para proteger suas informações e manter a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados. Temos orgulho em nos juntar a um grupo exclusivo de organizações globais conhecidas pelas suas práticas avançadas de segurança da informação.”
Ao demonstrar avanços contínuos em medidas de segurança, as empresas têm se voltado cada vez mais para a Splashtop como a escolha preferida para acesso remoto seguro, confiável e confiável e tecnologia de suporte. Em março de 2023, a Splashtop anunciou a aquisição da Foxpass para ampliar seu portfólio de segurança com suporte aprimorado para pequenas e médias empresas (SMBs) e provedores de serviços gerenciados (MSPs). A solução Foxpass Cloud RADIUS também contribuiu para a conformidade ISO da Splashtop ao oferecer suporte a autenticação única (SSO) e políticas consistentes para Wi-Fi nos seis escritórios globais da Splashtop. Em fevereiro de 2023, a Splashtop anunciou uma parceria expandida com a Bitdefender para elevar ainda mais sua proteção para MSPs e equipes de TI, oferecendo novos recursos antivírus para melhor proteger seus endpoints contra ameaças cibernéticas. O impulso coletivo ressalta o compromisso da Splashtop em desenvolver a oferta de segurança e acesso remoto mais abrangente do setor, com ênfase em tornar a segurança acessível para empresas de todos os portes.
As soluções de acesso remoto da Splashtop e suporte remoto atendem ou suportam vários padrões e regulamentos do setor e do governo. A Splashtop é compatível com RGPD e SOC 2, com suporte para HIPAA, FERPA, PCI e muitas outras conformidades do setor. Para obter mais informações sobre as premiadas soluções de acesso remoto e suporte da Splashtop, visite Splashtop.com.
Sobre a Norma ISO/IEC 27001
A ISO 27001 é uma norma reconhecida internacionalmente que estabelece os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Desenvolvido pela Organização Internacional de Normalização (ISO) e pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), a ISO 27001 fornece uma abordagem sistemática para gerir informações sensíveis da empresa e garantir a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ao conseguirem esta certificação, as organizações demonstram o seu compromisso em proteger dados sensíveis e estabelecer controlos eficazes de segurança da informação.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com
Contacto:
Maria Ross
fama PR para Splashtop