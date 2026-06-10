A TeamViewer anunciou que as versões 13 e 14 vão iniciar o processo de descontinuação de fim de vida a 31 de outubro de 2026. Isto não significa que essas versões deixem de funcionar imediatamente, mas significa que o suporte será reduzido ao longo do tempo, e as ligações que utilizem essas versões serão progressivamente desativadas.
Para as equipas de TI que ainda dependem do TeamViewer 13 ou 14, isto cria um prazo de planeamento. Implementações mais antigas de acesso remoto podem ainda estar instaladas em estações de trabalho de utilizadores, servidores, computadores partilhados e sistemas não assistidos que não são revistos há anos. Se esses dispositivos dependem de conetividade remota baseada na internet, as equipas precisam de compreender o que poderá mudar e como isso pode afetar o suporte no dia a dia.
Este também é um bom momento para reavaliar se as suas ferramentas de acesso remoto continuam alinhadas com a forma como a sua organização gere os dispositivos atualmente. O suporte remoto já não se limita a ligar-se ao ecrã de um utilizador. As equipas de TI muitas vezes precisam de visibilidade dos endpoints, inventário de software, estado dos patches, opções de implementação e automação para prestar suporte de forma eficiente a ambientes distribuídos.
Neste artigo, vamos explicar o que o anúncio de fim de suporte da TeamViewer significa para as versões 13 e 14, o que as equipas de TI devem analisar antes do prazo e o que procurar numa solução moderna de acesso remoto e gestão de endpoints.
O que está a acontecer ao TeamViewer 13 e 14?
A TeamViewer anunciou que as versões 13 e 14 começarão a entrar na fase de fim de vida a 31 de outubro de 2026. Esta é uma alteração faseada, o que significa que não se espera que essas versões deixem de funcionar todas de uma vez nessa data. No entanto, o suporte será reduzido ao longo do tempo, e as ligações que utilizem essas versões serão progressivamente desativadas.
Os principais detalhes incluem:
TeamViewer 13 e 14 entram em fase de descontinuação a 31 de outubro de 2026.
O suporte para estas versões será gradualmente reduzido.
As ligações que utilizam estas versões serão progressivamente desativadas.
A conectividade contínua baseada na internet exigirá uma licença de subscrição ativa.
As ligações LAN podem continuar a ser possíveis se não dependerem dos servidores do TeamViewer.
Porque isto é importante para as equipas de TI que ainda utilizam versões mais antigas do TeamViewer
Para as organizações que ainda utilizam TeamViewer 13 ou 14, o calendário de fim de suporte cria mais do que uma simples tarefa de atualização de software. Dá às equipas de TI um motivo para rever onde estão instaladas as ferramentas de acesso remoto mais antigas, como essas ferramentas estão a ser utilizadas e se ainda apoiam a forma como a empresa opera.
O acesso remoto passa muitas vezes a fazer parte da infraestrutura de fundo. Quando funciona, as equipas podem deixar o mesmo software instalado durante anos em estações de trabalho, servidores, máquinas partilhadas e sistemas não assistidos. Isto pode tornar uma mudança no ciclo de vida mais difícil de gerir se a equipa de IT não tiver uma visão clara de todos os dispositivos afetados.
1. Continuidade do acesso remoto
A preocupação mais imediata é a continuidade. Se os técnicos dependem do TeamViewer 13 ou 14 para dar suporte a utilizadores remotos, aceder a computadores não assistidos ou fazer a manutenção de sistemas fora da rede local, qualquer alteração à conectividade baseada na Internet pode afetar o suporte do dia a dia.
As ligações LAN podem ainda estar disponíveis em alguns casos, mas isso não resolve o problema de equipas distribuídas, colaboradores remotos, escritórios de filiais ou dispositivos a que a IT precisa de aceder a partir de fora da rede. As equipas devem rever quais os fluxos de trabalho que dependem de acesso remoto online e quais os dispositivos que seriam difíceis de suportar se esse acesso mudar.
2. Visibilidade de endpoints legados
As versões mais antigas do TeamViewer podem ainda estar instaladas em dispositivos que não tenham sido verificados recentemente. Alguns podem pertencer a funcionários ativos. Outros podem ser estações de trabalho partilhadas, computadores de laboratório, quiosques, servidores ou máquinas usadas apenas para suporte ocasional.
É aqui que a visibilidade importa. As equipas de TI precisam de saber que dispositivos executam TeamViewer 13 ou 14, quem os utiliza, se ainda são necessários e quão importantes são para as operações empresariais. Sem esse inventário, é fácil subestimar o alcance de uma migração.
3. Planeamento de licenciamento e atualizações
A descontinuação também cria uma decisão de licenciamento. As equipas que utilizam versões mais antigas do TeamViewer precisam de determinar se faz sentido atualizar dentro do modelo de licenciamento atual do TeamViewer, ou se este é o momento certo para avaliar outras opções de acesso remoto.
Essa decisão deve incluir mais do que o custo da subscrição. As equipas de TI também devem considerar o esforço de implementação, os fluxos de trabalho dos técnicos, os requisitos de segurança, a cobertura dos endpoints, os controlos de administração e se precisam de capacidades de gestão mais abrangentes, como inventário, aplicação de patches e automação.
O que as equipas de TI devem auditar antes do prazo
Antes de o TeamViewer 13 e 14 entrarem no período de descontinuação, as equipas de TI devem criar um inventário claro dos dispositivos e fluxos de trabalho afetados. O objetivo é compreender onde as versões mais antigas ainda estão a ser utilizadas, de que cenários de acesso remoto dependem e o que precisa de mudar antes de o suporte se tornar menos fiável.
Identifique todos os dispositivos com TeamViewer 13 ou 14: Comece por localizar todos os endpoints, servidores e postos de trabalho partilhados que ainda têm o TeamViewer 13 ou 14 instalado. Inclua sistemas sem supervisão, máquinas de laboratório, quiosques e computadores que só são utilizados ocasionalmente. Estes são frequentemente os dispositivos com maior probabilidade de serem esquecidos durante uma migração.
Mapeie quais as ligações que dependem de acesso baseado na internet: Separe os casos de utilização apenas em LAN dos fluxos de trabalho que dependem da conectividade baseada na internet do TeamViewer. Isto é importante porque a TeamViewer afirmou que as ligações LAN podem continuar a funcionar, enquanto as ligações baseadas na internet que utilizam versões mais antigas serão afetadas ao longo do tempo.
Reveja os sistemas críticos para a empresa: Dê prioridade aos sistemas que dão suporte a executivos, colaboradores remotos, operações voltadas para o cliente, fluxos de trabalho de produção ou manutenção fora do horário normal. Estes dispositivos devem ser revistos primeiro porque uma interrupção no acesso remoto teria um maior impacto operacional.
Verifique a compatibilidade do sistema operativo: Alguns dispositivos mais antigos podem ainda estar a executar sistemas operativos ou configurações desatualizados que tornam as atualizações mais difíceis. Confirme se cada sistema consegue suportar software de acesso remoto mais recente ou se requer um plano de migração diferente.
Estime os custos de atualização e migração: Compare o custo de atualizar com o custo de mudar para uma solução diferente de acesso remoto. Inclua o preço da subscrição, o tempo de implementação, a formação de técnicos, a cobertura de endpoints, os requisitos de segurança e quaisquer ferramentas adicionais necessárias para inventário, gestão de patches ou automatização.
Documente os requisitos de acesso remoto: crie uma lista clara do que a sua equipa precisa daqui para a frente. Isto pode incluir acesso não assistido, suporte assistido sob pedido, transferência de ficheiros, impressão remota, registo de sessões, SSO, MFA, permissões granulares, inventário de software, visibilidade de patches e execução remota de comandos.
O que procurar numa alternativa ao TeamViewer
Se a sua equipa está a usar a descontinuação do TeamViewer 13 e 14 como motivo para avaliar outras opções, comece pelos seus fluxos de trabalho de suporte reais. Uma solução de substituição deve abranger a forma como os seus técnicos acedem aos dispositivos atualmente, ao mesmo tempo que suporta as necessidades de segurança, visibilidade e gestão que o seu ambiente possa vir a exigir no futuro.
As principais funcionalidades a procurar em alternativas ao TeamViewer incluem:
Acesso autónomo seguro: as equipas de TI devem poder aceder a dispositivos autorizados quando os utilizadores não estão disponíveis, especialmente no caso de servidores, postos de trabalho partilhados, manutenção fora do horário laboral e sistemas remotos.
Suporte remoto assistido: As equipas de help desk precisam de uma forma simples de apoiar os utilizadores a pedido, quer estejam a trabalhar a partir de casa, num escritório ou fora da rede corporativa.
Cobertura multiplataforma: A sua ferramenta de acesso remoto deve suportar os dispositivos que a sua organização realmente utiliza, incluindo casos de utilização de Windows, macOS, Linux, Android, iOS e Chromebook, quando aplicável.
Controlos de acesso robustos: Procure funcionalidades de segurança como MFA, SSO/SAML, permissões granulares, autenticação de dispositivos e registo de sessões para que a equipa de TI possa gerir quem tem acesso e manter um rasto de auditoria claro.
Implementação e gestão simples: A substituição deve ser fácil de implementar, atribuir, monitorizar e gerir, sem criar trabalho de configuração desnecessário para técnicos ou utilizadores finais.
Desempenho fiável de sessão remota: As sessões remotas devem ser suficientemente responsivas para resolução de problemas, manutenção, acesso a ficheiros, trabalho administrativo e tarefas diárias de suporte.
Visibilidade dos endpoints: O acesso remoto é mais eficaz quando a TI também consegue ver o estado do dispositivo, os detalhes do hardware, o inventário de software e o estado dos patches.
Aplicação de patches e automação: Uma solução moderna deve ajudar as equipas de TI a agir em todos os dispositivos geridos, quer isso signifique implementar atualizações, executar scripts, reiniciar sistemas ou corrigir problemas comuns.
A melhor escolha é a que reduz o atrito para os técnicos, ao mesmo tempo que dá à TI mais controlo sobre os dispositivos que gere. Isso significa ir além da simples partilha de ecrã e escolher uma solução que suporte todo o fluxo de trabalho de suporte remoto.
Porque o acesso remoto e a gestão de endpoints devem ser avaliados em conjunto
A descontinuação das versões 13 e 14 do TeamViewer é um bom momento para rever mais do que apenas a conectividade remota. Para muitas equipas de TI, o suporte não termina quando um técnico se liga a um dispositivo.
1. O acesso remoto ajuda a TI a ligar-se
O acesso remoto dá aos técnicos uma forma de aceder a utilizadores, estações de trabalho, servidores e sistemas não assistidos a partir de qualquer lugar. Isto é essencial para a resolução de problemas, o trabalho remoto e o suporte fora do horário de expediente.
2. A gestão de endpoints ajuda a TI a agir
Após a ligação, a equipa de TI muitas vezes precisa de verificar o inventário de software, rever o estado dos patches, implementar uma atualização, executar um script ou confirmar o estado do dispositivo. Quando essas tarefas estão em ferramentas separadas, o suporte demora mais tempo e a visibilidade diminui.
3. Um fluxo de trabalho combinado reduz o atrito
Uma solução moderna de acesso remoto deve ajudar as equipas a ligarem-se de forma segura e a gerir dispositivos com maior eficiência. Para equipas que estão a reavaliar implementações antigas do TeamViewer, o objetivo é suportar todo o fluxo de trabalho de TI com menos alternância entre ferramentas, melhor visibilidade e maior controlo sobre endpoints distribuídos.
Como a Splashtop ajuda as equipas a ir além do acesso remoto legado
Se a descontinuação das versões 13 e 14 do TeamViewer levou a equipa a rever opções de acesso remoto, o Splashtop oferece às TI uma forma segura e de alto desempenho de prestar suporte aos utilizadores e gerir computadores remotos sem complexidade desnecessária.
O Splashtop suporta acesso supervisionado e não supervisionado, para que os técnicos possam ajudar os utilizadores a pedido ou ligar-se a dispositivos geridos quando não está ninguém presente. Essa flexibilidade é importante para help desks, MSPs, equipas distribuídas e organizações que precisam de acesso fiável a computadores em várias localizações.
Para equipas que também precisam de uma gestão de endpoints mais robusta, o Splashtop AEM acrescenta visibilidade e automação ao mesmo fluxo de trabalho. A TI pode ver o inventário de hardware e software, monitorizar o estado dos patches, automatizar atualizações e agir em todos os endpoints geridos sem depender de uma sessão remota manual de cada vez.
Com o Splashtop, as equipas podem:
Aceda em segurança a computadores geridos a partir de qualquer lugar.
Preste suporte remoto a pedido aos utilizadores finais.
Gerir utilizadores, dispositivos, permissões e acessos a partir de uma consola centralizada.
Dê suporte a ambientes de TI comuns em casos de utilização de Windows, macOS, Linux, Android, iOS e Chromebook.
Use o Splashtop AEM para monitorizar endpoints, aplicar patches em aplicações suportadas, ver o inventário e automatizar ações de rotina.
Para equipas de TI que estão a substituir implementações antigas de acesso remoto, a Splashtop ajuda a modernizar a experiência de suporte, ao mesmo tempo que dá às equipas mais controlo sobre os dispositivos que gerem.
Planeie a sua migração do TeamViewer 13 ou 14
Um plano de migração não precisa de ser complicado, mas deve ser deliberado. Antes de substituir o TeamViewer 13 ou 14, documente onde é utilizado, quais os sistemas mais importantes e como a sua equipa fará a transição de utilizadores e dispositivos sem interromper o suporte.
Audite a implementação atual do TeamViewer: Identifique todos os sistemas com TeamViewer 13 ou 14 em execução. Inclua computadores de colaboradores, servidores, dispositivos partilhados, máquinas de laboratório e sistemas sem supervisão que possam não fazer parte do seu ciclo normal de renovação.
Priorize endpoints com elevada dependência: Comece pelos dispositivos que dão suporte a executivos, colaboradores remotos, equipas de contacto com o cliente, fluxos de trabalho de produção ou manutenção fora do horário laboral. Estes sistemas não devem ser deixados para a fase final da migração.
Defina os requisitos de substituição: Liste o que a sua equipa precisa da próxima solução, incluindo acesso não assistido, suporte assistido, controlos de segurança, registo, opções de implementação, inventário de endpoints, aplicação de patches e automatização.
Teste a substituição com um grupo-piloto: Valide o desempenho, as permissões, a usabilidade, os fluxos de trabalho dos técnicos e a cobertura de suporte com um pequeno grupo antes de a implementar em larga escala.
Mova dispositivos por fases: Migre os dispositivos por departamento, localização, prioridade ou necessidade de suporte. Uma implementação faseada facilita a deteção precoce de problemas e evita perturbar fluxos de trabalho críticos de suporte.
Remova software antigo não utilizado: Depois de os dispositivos serem migrados, desinstale ferramentas de acesso remoto mais antigas onde já não sejam necessárias. Isto ajuda a reduzir a confusão para os técnicos e dá à TI um ambiente mais limpo e mais fácil de gerir.
Use a cronologia de fim de vida útil para modernizar o acesso remoto
A descontinuação das versões 13 e 14 do TeamViewer dá às equipas de TI um motivo claro para rever implementações mais antigas de acesso remoto antes que se tornem mais difíceis de suportar. A prioridade é identificar os sistemas afetados, compreender quais os fluxos de trabalho que dependem do acesso à internet e decidir se faz mais sentido atualizar ou mudar para uma solução diferente.
Esta análise também pode ajudar as equipas de TI a melhorar a forma como prestam suporte a dispositivos distribuídos. Uma solução moderna de acesso remoto deve facilitar a ligação segura, o suporte rápido aos utilizadores, a gestão de permissões e a manutenção da visibilidade sobre os endpoints pelos quais a sua equipa é responsável.
O Splashtop oferece às equipas uma forma segura e de elevado desempenho de substituir ferramentas antigas de acesso remoto, enquanto o Splashtop AEM acrescenta visibilidade dos endpoints, gestão de patches e automatização para uma gestão de dispositivos mais eficiente. Inicie uma avaliação gratuita para ver como a Splashtop pode apoiar os seus fluxos de trabalho de acesso remoto e gestão de endpoints.