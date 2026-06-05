2023 Recapitulação do produto: Avanços no Acesso Remoto & Inovações

Este ano, fizemos progressos significativos para melhorar ainda mais as nossas capacidades de acesso remoto e suporte remoto de alto desempenho, focando principalmente na segurança e eficiência para as equipas de TI. Os nossos utilizadores em setores como educação, media e entretenimento, manufatura, saúde, retalho e hospitalidade, viram um valor tremendo nestes novos recursos. Vejamos algumas adições dignas de nota em 2023:
Gerenciamento de Endpoint
Splashtop Antivírus movido pela Bitdefender
Introduzimos o Splashtop Antivirus para aumentar a segurança dos endpoints. Os usuários podem proteger computadores Windows e Mac com a premiada tecnologia antimalware da Bitdefender, a preços imbatíveis. Implante e gerencie antivírus de maneira integrada na Splashtop, eliminando a necessidade de soluções adicionais. Desfrute de paz de espírito enquanto os teus dispositivos permanecem continuamente seguros, com monitorização ativa que evita que vírus, malware e outras ameaças causem danos. Saber mais.
Ações em Segundo Plano
Reduza significativamente as interrupções do utilizador final executando tarefas críticas em segundo plano, sem assumir o controlo do computador remoto. Veja todas as aplicações e processos em execução e termine-os com o Gestor de Tarefas Remoto. Visualize e edite o registro do Windows. Visualize os dispositivos instalados e ative/desative-os, assim como o Gerenciador de Dispositivos do Windows. Utilize o Gestor de Serviços para ver os serviços ativos e controlar o seu comportamento de arranque. Faça tudo isso no aplicativo Splashtop Business ou no console web. Saber mais.
Alertas Configuráveis Adicionais
Configure alertas e seja notificado quando o hardware for adicionado ou removido nos teus computadores geridos.
Ações Inteligentes
Elimine ainda mais as tarefas manuais de TI executando automaticamente scripts feitos pelo utilizador acionados por um alerta personalizado.
Painel
Começa o dia com um painel resumido para monitorizar e gerir endpoints com facilidade. O painel fornece detalhes de relance sobre o número de endpoints, estado online/offline, tipos de OS e versões, juntamente com dicas de ferramentas ao passar o rato para mais informações. Podes também acompanhar alertas, ameaças por endpoint e o estado das atualizações do Windows. Verifica o estado do Splashtop Antivirus, incluindo o número de ameaças, resumo de ações e versões das definições de vírus. Além disso, mantém um olho nos scripts e tarefas agendadas, tanto as próximas como as concluídas.
Os recursos de gerenciamento de endpoint estão disponíveis nos produtos Splashtop Enterprise e Splashtop Remote Support .
Balcão de atendimento de TI
Transcrição da sessão
Os técnicos e utilizadores finais podem agora falar antes mesmo de iniciar uma ligação remota. A transcrição da sessão também mantém um registo de auditoria cronológica do chat e ações executadas durante as sessões de suporte.
Formulário de Suporte Web
A central de atendimento oferece vários métodos de conexão remota, desde formas iniciadas pelo técnico, usando links de suporte ou códigos PIN de 6 dígitos, até formas iniciadas pelo usuário final, usando o aplicativo de desktop SOS Call e agora o formulário da web. Com o formulário web, os técnicos podem criar um formulário de suporte personalizado que pode ser perfeitamente integrado num site de suporte. Isto permite que os utilizadores finais iniciem facilmente pedidos de suporte sempre que precisarem de assistência que são encaminhados automaticamente para os grupos de técnicos apropriados.
Marca personalizada
Enfatiza a tua marca personalizando a aplicação de suporte que os teus utilizadores finais baixam com o teu próprio logótipo e cores.
Relatórios
Os utilizadores podem agora relatar facilmente a atividade da sessão de suporte registada para auditoria e conformidade.
Os recursos de suporte do service desk estão disponíveis no Splashtop Enterprise.
Acesso remoto
Desempenho do Acesso Remoto Splashtop
Introduzimos um novo pacote de Acesso Remoto adaptado para profissionais criativos! Este novo produto inclui recursos adicionais, como redirecionamento de dispositivo USB, passagem de microfone, cores YUV 4:4:4 e áudio de alta fidelidade e permite uma experiência imersiva de acesso remoto para artistas digitais, animadores, editores, emissoras e designers. Saiba mais.
Wacom Bridge
Desenvolvemos uma nova tecnologia em conjunto com a Wacom que oferece uma experiência superior para profissionais criativos que precisam de uma utilização perfeita de tablets Wacom em computadores locais e remotos. Com o novo software proprietário incluído nos produtos Splashtop, experimente uma experiência de desenho suave e de baixa latência usando tablets Wacom, bem como novas opções para personalizar a experiência da caneta remota. Transfere as definições de aplicações criativas no computador local sem ter de as refazer nas aplicações de computador remoto. Saber mais.
Redirecionamento do dispositivo para/do Mac
Nosso recurso de redirecionamento de dispositivos agora está disponível para Windows e Mac, permitindo que os usuários conectem dispositivos USB, como cartões inteligentes, impressoras, dispositivos de interface humana e muito mais, em seus computadores locais e usem-nos em seus computadores remotos como se estivessem conectados diretamente ao sistema remoto.
Super Desempenho
Em um avanço significativo que visa atender aos exigentes requisitos da criatividade digital, as sessões Splashtop agora suportam notáveis 240 fps! Desfrute de uma experiência de jogo, produção de vídeo e edição mais envolvente e responsiva remotamente.
Lista de computadores melhorada
Gere e aceda aos teus computadores mais facilmente com a consola melhorada. O redesenho destaca as informações que precisas ver e permite-te personalizar a tua visualização e filtrar computadores com base em determinados parâmetros.
Segurança e capacidade de gestão
Gravação centralizada de sessões em nuvem
Os usuários agora podem impor a gravação de todas as sessões de desktop remoto da Splashtop. As sessões são gravadas integralmente na cloud e os técnicos não precisam iniciar ou interromper manualmente a gravação. As gravações são armazenadas nos servidores Splashtop por 90 dias e podem ser reproduzidas ou baixadas através do console web Splashtop, para fins de treinamento e auditoria. A capacidade de descarregar e reproduzir gravações pode ser controlada com base nas funções.
Conformidade ISO/IEC 27001
Splashtop agora tem certificação ISO/IEC 27001! Ao implementar estruturas de segurança como ISO e SOC 2, a Splashtop capacita os usuários com soluções de acesso remoto líderes do setor, ao mesmo tempo que garante os mais altos padrões de gerenciamento de riscos, resiliência cibernética, excelência operacional e proteção dos dados dos clientes. Saber mais.
Suporte para maior número de computadores
Com nosso console aprimorado, as equipes agora podem suportar facilmente mais de 100.000 computadores com a mesma excelente capacidade de resposta e velocidade da Splashtop.
APIs Abertas (Interface de Programação de Aplicações)
A Splashtop construiu uma estrutura de entrega de API. Os usuários podem automatizar fluxos de trabalho e integrar perfeitamente a Splashtop aos aplicativos existentes para operações de TI mais tranquilas. Tarefas como o lançamento de sessões de suporte a partir de sistemas de emissão de bilhetes e chat e gerir utilizadores, computadores, permissões de acesso e grupos podem ser feitas diretamente usando as nossas APIs integradas nas tuas próprias plataformas.
Conector Splashtop para conexões RDP e VNC
Os usuários podem acessar computadores e servidores remotamente através do Splashtop sem usar VPN ou instalar um agente de acesso remoto, agora via VNC além de RDP (suporte SSH em breve). Saber mais.
Splashtop Enterprise oferece o máximo em flexibilidade, escalabilidade e segurança para empresas de todos os tamanhos.
Novos Produtos Adicionais
Além de aprimorar suas soluções de acesso remoto e suporte, este ano a Splashtop fez avanços significativos no fortalecimento de suas ofertas de segurança.
Foxpass
A Splashtop adquiriu a Foxpass, fornecedora de soluções de rede e acesso a servidores baseadas em nuvem e centradas em identidade para sistemas de TI e DevOps. A plataforma de servidor RADIUS cloud da Foxpass se integra aos principais pontos de acesso Wi-Fi e provedores de rede virtual privada (VPN) e oferece mecanismos modernos e sem senha para garantir que os funcionários não compartilhem senhas e possam acessar apenas os servidores e redes de que precisam, somente quando necessário. Saber mais.
Espaço de Trabalho Seguro
Revelámos as bases do nosso novo produto de segurança e alargámos o nosso programa de acesso antecipado a clientes seleccionados. O Splashtop Secure Workspace adota uma abordagem abrangente para resolver os difíceis problemas relacionados ao gerenciamento de acesso. Faça a gestão fácil e segura do acesso de terceiros através de um link simples. Saber mais.
Estamos empenhados em melhorar continuamente os nossos produtos e ofertas para fornecer aos clientes um valor maior. O nosso roteiro de produtos é fortemente impulsionado pelas necessidades dos clientes e exigências do mercado; fique atento para melhorias mais impactantes nos próximos meses.
Sabe mais sobre os produtos Splashtop!