Simplifique os fluxos de trabalho de TI com a API aberta da Splashtop

A forma como trabalhamos está a mudar constantemente — e os técnicos de TI têm de se adaptar rapidamente para acompanhar a mudança dos tempos. Mais empresas estão a mudar para políticas híbridas e remotas, o que adiciona uma camada adicional de trabalho às funções de help desk ou técnico de TI. Para os administradores do sistema, gerir tudo pode tornar-se ainda mais complexo.

Encontrar o software certo para gerir vários dispositivos e apoiar a tua equipa pode ser um desafio. Felizmente, uma ferramenta de acesso remoto como o Splashtop Enterprise pode ajudar os profissionais de TI a otimizar seus fluxos de trabalho e aumentar sua eficiência.

Os profissionais de TI precisam ser o mais eficientes possível para garantir que os dispositivos sejam bem geridos, atualizados e para reduzir o tempo de inatividade quando os utilizadores finais se deparem com problemas. Uma maneira de melhorar a eficiência é automatizar as tarefas de rotina para que a tua equipa tenha a capacidade de se concentrar nas coisas que exigem mais atenção.

Splashtop Enterprise oferece recursos de API aberta para automatizar tarefas que você normalmente executaria manualmente. Com as APIs abertas do Splashtop Enterprise, os técnicos de TI podem personalizar fluxos de trabalho, reduzir o tempo de inatividade e aprimorar os recursos de suporte.

Os benefícios de usar APIs abertas Splashtop

As APIs abertas da Splashtop permitem que sua equipe de TI personalize processos e leve seus fluxos de trabalho para o próximo nível. Aqui estão alguns exemplos de como usar melhor a API aberta da Splashtop.

Automatize tarefas de rotina

Compreender como automatizar tarefas de rotina é uma habilidade essencial que todo técnico de TI deve ter no seu arsenal. Gerir centenas de dispositivos e utilizadores pode ser uma tarefa desafiadora — é por isso que a automação é a melhor amiga de um técnico de TI.

A API aberta da Splashtop permite que os técnicos criem scripts que ajudam a automatizar tarefas que podem levar dias para serem executadas manualmente. Por exemplo, se um técnico está a configurar dispositivos para uma grande equipa, pode gerir vários computadores de uma só vez e atribuí-los a um grupo específico. Se o técnico precisar de atualizar dispositivos regularmente, pode fazê-lo rapidamente sem ter de encontrar manualmente cada dispositivo e atualizá-lo pessoalmente.

As tarefas que podem ser automatizadas usando as APIs abertas da Splashtop incluem:

Provisionamento de utilizadores: Crie, gere e atualize contas de utilizador sem esforço, garantindo que todos na tua organização tenham as permissões e definições de acesso certas.

Atualizações de software: Mantenha o software e as aplicações atualizados em todo o teu ambiente de TI sem o incómodo das instalações manuais.

Backups de dados: Execute backups de dados sistematicamente, reduzindo o risco de perda de dados e garantindo a continuidade do negócio.

Melhorar os fluxos de trabalho de suporte remoto

As APIs abertas da Splashtop integram-se perfeitamente aos sistemas de suporte, semelhante ao que é alcançado por meio de nossas integrações pré-construídas com Nsp, Freshservice, Jira Service Desk, Zendesk e muito mais, facilitando o suporte e a solução de problemas:

Criar Sessões de Suporte: Gere ligações de sessão de suporte com facilidade, permitindo-te ligar-te rapidamente aos computadores dos utilizadores finais.

Conectividade em tempo real: Inicie sessões de suporte e conecte-se a dispositivos do usuário final instantaneamente, permitindo a resolução imediata de problemas.

Registros abrangentes: Recupere registos de sessão, registos de transferência de ficheiros, transcrições de chat e muito mais, tudo isso pode ser crucial para diagnosticar e documentar interações de suporte.

Ao melhorar as capacidades de suporte, estas APIs não só simplificam os processos de suporte, mas também levam a uma resolução de problemas mais rápida, maior satisfação do utilizador final e operações de suporte de TI mais eficientes.

Gerir registos sem esforço

As APIs abertas da Splashtop podem ajudar a consolidar informações importantes de vários dispositivos em um local central. Os técnicos podem desenvolver scripts para ajudar a personalizar a forma como as informações são armazenadas num só lugar para minimizar a quantidade de registo manual que têm de fazer e minimizar o vai-e-vem entre as ferramentas. Esse tipo de consolidação é especialmente útil para equipes que possuem ferramentas ou processos personalizados porque podem personalizar facilmente seu fluxo de trabalho com a API aberta da Splashtop.

Os registos são a espinha dorsal das operações de TI, fornecendo informações sobre sessões, histórico de configuração e gestão de endpoints. Com as APIs abertas da Splashtop, o gerenciamento de registros se torna muito fácil:

Recuperar registos de sessão: Aceda a registos de sessão detalhados para monitorizar atividades e resolver problemas de forma eficaz.

Histórico de configuração: Monitorize as alterações e atualizações feitas nas configurações ao longo do tempo, garantindo a conformidade e a segurança.

Gestão de endpoint: Fique atento aos teus dispositivos de endpoint, gerindo-os de forma eficiente e proativa.

Considere como isso funcionaria em ação: um técnico responde a um ticket enviado por um utilizador final. Assim que o técnico terminar de ajudar o utilizador final, as informações serão automaticamente retiradas dessa sessão para o bilhete e documentadas sem que o técnico tenha de fazer qualquer trabalho manual.

Gerir facilmente registos não só simplifica o processo de auditoria mas também ajuda os profissionais de TI a tomar decisões informadas e a manter um histórico bem documentado das atividades de TI.

Primeiros passos com as APIs abertas da Splashtop

Os técnicos de TI podem colher vários benefícios ao aproveitar as APIs abertas da Splashtop:

Economia de tempo: As APIs abertas da Splashtop automatizam tarefas rotineiras, liberando o tempo dos técnicos de TI para se concentrarem em iniciativas estratégicas e na resolução de problemas complexos, em vez de trabalho manual repetitivo. Resolução de problemas mais rápida: Com capacidades de suporte melhoradas, as equipas de TI podem criar e gerir sessões de suporte sem esforço, levando a uma resolução de problemas mais rápida e a uma maior satisfação do utilizador final. Resolução de problemas eficiente: Documentar automaticamente registos abrangentes, incluindo registos de sessão, transcrições de chat e histórico de configuração. Isto simplifica a resolução de problemas, tornando mais fácil para os técnicos de TI diagnosticar e resolver problemas de forma eficaz. Fluxos de trabalho personalizados: As equipas de TI podem adaptar soluções às suas necessidades específicas criando as suas próprias aplicações personalizadas ou integrando sistemas de terceiros, o que otimiza os fluxos de trabalho para a eficiência da tua equipa. Eficiência de custos: Automação, suporte simplificado e erros minimizados resultam na redução de custos, permitindo às organizações alocar recursos de forma mais eficaz e investir em iniciativas estratégicas de TI.

Visite nossa página de suporte para saber mais sobre como conectar as APIs abertas da Splashtop .

