Nityasha Wadalkar

Diretora de Produto e Marketing de Produto

Nityasha Wadalkar é uma líder de marketing digital altamente realizado com mais de 15 anos de experiência em marketing, vendas e TI. Atualmente ela atua como Diretora de Marketing de Produto e Produto da Splashtop, líder no fornecimento de soluções para o trabalho em qualquer parte do mundo. Nesse papel, a Nityasha tem sido fundamental para impulsionar o crescimento e a inovação na empresa, alavancando os seus conhecimentos em estratégia e análise de negócios, defesa dos clientes e posicionamento do produto. Fora do trabalho, a Nityasha gosta de passar tempo ao ar livre com a sua família de quatro pessoas, envolver-se em atividades como caminhadas, campismo e ciclismo.