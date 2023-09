Excelência em segurança da Splashtop: Certificação ISO 27001 alcançada!

No nosso panorama digital em rápida evolução, o significado de medidas de segurança robustas não pode ser exagerado. Constantemente dedicada a priorizar a segurança, a Splashtop continua a liderar pelo exemplo na indústria de acesso remoto.

Anunciamos recentemente que a Splashtop obteve a certificação ISO/IEC 27001, uma prova de nossa busca inabalável pelos mais altos padrões de segurança da informação, proteção de dados e conformidade regulatória. Neste blog, veremos o que isso significa para nossos usuários e para a comunidade Splashtop em geral.

O que é a ISO 27001?

A ISO 27001, desenvolvida colaborativamente pela Organização Internacional de Normalização (ISO) e pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), é uma norma internacionalmente aclamada que delineia os requisitos para estabelecer, implementar, manter e refinar consistentemente um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).

No seu núcleo, esta certificação fornece uma metodologia sistemática para gerir e proteger dados sensíveis da empresa, garantindo a sua confidencialidade, integridade e acessibilidade.

As organizações que embarcam na jornada rigorosa para alcançar esta certificação estão a fazer uma declaração poderosa. É uma declaração do seu compromisso com a salvaguarda de informações sensíveis e o estabelecimento de controlos de segurança potentes.

Para a Splashtop, não se trata apenas de atingir uma referência do setor – trata-se de garantir que nossos usuários possam confiar implicitamente em nós, sabendo que seus dados estão seguros.

A dedicação da Splashtop à segurança

À medida que o horizonte digital se expande, o panorama das ameaças também se expande. A Splashtop reconhece que alcançar um ecossistema seguro é uma jornada contínua e estamos comprometidos em estar vários passos à frente.

Nossa aquisição da Foxpass reforça esse compromisso. Este movimento estratégico não foi apenas uma expansão dos negócios, mas um passo calculado para reforçar o nosso portfólio de segurança, atendendo especialmente às necessidades exclusivas das pequenas e médias empresas (SMBs) e dos provedores de serviços gerenciados (MSPs). A integração da solução RADIUS cloud da Foxpass foi fundamental no suporte ao logon único (SSO) e políticas de segurança consistentes para Wi-Fi em todos os escritórios globais da Splashtop. Tais medidas tiveram um papel fundamental para nos ajudar a alinhar com as normas de conformidade ISO.

Mas não parámos por aí.

Em fevereiro de 2023, a Splashtop firmou uma parceria ampliada com a Bitdefender, um titã na área de segurança cibernética. Esta aliança foi concebida para ampliar as nossas medidas de proteção, especialmente para MSPs e equipas de TI, através da introdução de capacidades antivírus de ponta. Ao garantirmos a melhor defesa possível contra ameaças cibernéticas, temos como objetivo cimentar ainda mais a confiança dos nossos utilizadores em nós.

Essas colaborações estratégicas e suas melhorias contínuas exemplificam a busca incansável da Splashtop em criar as ofertas de acesso remoto mais holísticas e seguras do setor.

Por que as empresas confiam na Splashtop

Numa era em que as interações digitais são fundamentais, o peso de confiança entre um prestador de serviços e os seus utilizadores é primordial. À medida que o cenário de acesso remoto se torna mais complicado, as empresas em todo o mundo procuram parceiros confiáveis que não comprometam a segurança. Veja por que a Splashtop se destaca como um parceiro confiável para muitos.

Avanços consistentes nas Medidas de Segurança: A nossa recente certificação ISO 27001 é apenas um capítulo na nossa narrativa contínua de aprimoramentos de segurança. A cada atualização e recurso, a Splashtop enfatiza o fortalecimento das paredes que protegem nossos usuários. Conformidade com padrões globais: Além da ISO 27001, a Splashtop está alinhada com muitos padrões e regulamentações industriais e governamentais. Nossas soluções são compatíveis com RGPD e SOC 2. Além disso, estendemos o suporte para a HIPAA, FERPA, PCI e muitas outras conformidades críticas do setor. Uma adesão tão extensa às normas globais enfatiza a nossa abordagem holística de proteção de dados e segurança. Endossos e Colaborações: Nossas associações com líderes do setor como Foxpass e Bitdefender aumentam nossas ofertas de segurança e endossam nosso compromisso com a excelência. Soluções personalizadas para necessidades variadas: De pequenas e médias empresas a empresas Fortune 500, a Splashtop oferece soluções personalizadas para atender às necessidades exclusivas de empresas de todas as escalas. Esta flexibilidade e segurança robusta fazem de nós uma escolha preferida para muitos. Serviço de atendimento ao cliente transparente e responsivo: a confiança baseia-se na comunicação aberta e no serviço imediato. A nossa equipa dedicada de atendimento ao cliente garante que as preocupações, consultas e comentários são resolvidos rapidamente, promovendo uma sensação de segurança e pertença entre os nossos utilizadores.

A jornada da Splashtop não envolve apenas oferecer soluções de acesso remoto de alto nível; trata-se de construir e nutrir confiança. E à medida que continuamos a inovar e a expandir, a base dessa confiança — segurança — permanecerá sempre a nossa estrela orientadora.

Saiba mais sobre a Splashtop

A jornada da Splashtop para alcançar a certificação ISO 27001 é um marco significativo em nosso compromisso inabalável com a excelência em segurança.

À medida que refletimos sobre as nossas realizações e olhamos em frente, a nossa promessa à nossa comunidade global permanece inalterada: elevar continuamente os nossos padrões, inovar responsavelmente e fortalecendo a confiança que milhões depositaram em nós.

Obrigado pela tua confiança e parceria com aqueles que viajaram connosco até agora. E para aqueles que estão descobrindo a Splashtop, convidamos você a experimentar um mundo onde o acesso remoto encontra uma segurança incomparável.

Para um mergulho mais profundo nas premiadas soluções de acesso remoto e suporte da Splashtop e para explorar como estamos moldando o futuro das interações digitais seguras, convidamos você a aprender mais sobre as soluções da Splashtop.