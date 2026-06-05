Confira as melhores avaliações de clientes Splashtop na semana de 5 de agosto de 2019. Descubra porquê 20 milhões de pessoas usam a Splashtop.
A Splashtop oferece as melhores soluções de acesso remoto. Não importa se você precisa de uma ferramenta para trabalhar remotamente ou de uma solução para fornecer suporte remoto aos seus clientes, nós temos a solução certa para você. Porém, você não precisa acreditar em nós, ouça o que nossos clientes tem a dizer sobre a Splashtop.
Eis algumas das melhores avaliações da última semana!
Análises da semana
Avaliações do Splashtop Remote Access
“Essa solução possui todas as funções que eu preciso para gerenciar meus funcionários remotos a um custo baixo, isso é perfeito para minha pequena empresa. A possibilidade do usuário se conectar usando um simples link é fantástica e muito simples de usar. A conectividade é excelente.”
- Meta J
“ÓTIMA EXPERIÊNCIA REMOTA. TUDO ESTUADO A TER DA LogMein PARA NUMA FRACÇÃO DO CUSTO!”
- Richard Melton
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Splashtop Remote SupportRever
“Eu uso esta aplicação a toda a hora. Mantém-me conectado à empresa Datacenter, bem como ao apoio aos funcionários que apoio.”
- Carmen Crenshaw
Mais Avaliações e Análises do Splashtop Remote Support
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Splashtop Remote Access: para profissionais e pequenas equipas que pretendem aceder remotamente aos seus computadores. SAIBA MAIS | VERSÃO EXPERIMENTAL GRATUITA
Splashtop Remote Support: para TI, Help Desks e MSPs que pretendem acesso remoto assistido e não assistido aos computadores dos seus utilizadores para fornecer suporte remoto. SAIBA MAIS | VERSÃO EXPERIMENTAL GRATUITA
Splashtop SOS: para as equipes de TI, de suporte e de help desk que precisam de uma solução atendida e de suporte rápido para fornecer suporte remoto a pedido aos dispositivos dos seus usuários. SAIBA MAIS | ENSAIO GRÁTI
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