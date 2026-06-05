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Avaliações da Semana do Acesso Remoto Splashtop — 5 de agosto de 2019

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Confira as melhores avaliações de clientes Splashtop na semana de 5 de agosto de 2019. Descubra porquê 20 milhões de pessoas usam a Splashtop.

A Splashtop oferece as melhores soluções de acesso remoto. Não importa se você precisa de uma ferramenta para trabalhar remotamente ou de uma solução para fornecer suporte remoto aos seus clientes, nós temos a solução certa para você. Porém, você não precisa acreditar em nós, ouça o que nossos clientes tem a dizer sobre a Splashtop.

Eis algumas das melhores avaliações da última semana!

Análises da semana

Avaliações do Splashtop Remote Access

“Essa solução possui todas as funções que eu preciso para gerenciar meus funcionários remotos a um custo baixo, isso é perfeito para minha pequena empresa. A possibilidade do usuário se conectar usando um simples link é fantástica e muito simples de usar. A conectividade é excelente.”

- Meta J

 “ÓTIMA EXPERIÊNCIA REMOTA. TUDO ESTUADO A TER DA LogMein PARA NUMA FRACÇÃO DO CUSTO!”

- Richard Melton

Vê mais classificações do Splashtop Remote Access e Comentários

Splashtop Remote SupportRever

 “Eu uso esta aplicação a toda a hora. Mantém-me conectado à empresa Datacenter, bem como ao apoio aos funcionários que apoio.”

- Carmen Crenshaw

Mais Avaliações e Análises do Splashtop Remote Support

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Vejo por ti mesmo porque os clientes adoram o Splashtop. Saiba mais sobre qual solução Splashtop é a melhor para ti. Podes começar gratuitamente a qualquer hora com a nossa avaliação gratuita7 de dias. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.

Computer and Mobile Device Icon

Splashtop Remote Access: para profissionais e pequenas equipas que pretendem aceder remotamente aos seus computadores. SAIBA MAIS | VERSÃO EXPERIMENTAL GRATUITA

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Splashtop Remote Support: para TI, Help Desks e MSPs que pretendem acesso remoto assistido e não assistido aos computadores dos seus utilizadores para fornecer suporte remoto. SAIBA MAIS | VERSÃO EXPERIMENTAL GRATUITA 

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Splashtop SOS: para as equipes de TI, de suporte e de help desk que precisam de uma solução atendida e de suporte rápido para fornecer suporte remoto a pedido aos dispositivos dos seus usuários. SAIBA MAIS | ENSAIO GRÁTI

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