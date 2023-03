Confederation College oferece Laboratórios de Informática Remoto 24 horas por dia

Muitas vezes, desejos se tornam realidade! Na verdade, a Confederation College recebeu muito mais do que esperava.

Enquanto instituições educacionais do mundo inteiro lutavam por soluções de educação remota no ano passado, o Confederation College implementou a Splashtop para oferecer acesso aos computadores do laboratório de informática da instituição para seus alunos, 24 horas por dia, 7 dias por semana e permitir que a equipe de TI pudesse suportar dispositivos de estudantes e professores de maneira totalmente remota. Depois de ver o quanto os alunos, corpo docente e equipe de TI se beneficiaram com a Splashtop, decidiu-se por continuar usando a solução de maneira permanente.

Neste depoimento, Jason Deadman, da Computer Services Helpdesk Tech, fala porquê sua empresa ama a Splashtop, e porquê querem continuar usando essa solução para aprimorar ainda mais as experiências de aprendizado dos seus alunos:

Os alunos podem acessar e controlar os computadores dos laboratório remotos de maneira remota em qualquer lugar, a qualquer momento, como se estivessem sentados na sua frente

Os alunos podem controlar os computadores de laboratório remotamente usando qualquer dispositivo, incluindo telefones celulares, tablets e Chromebooks

A equipe de TI pode fornecer suporte remoto sob demanda para dispositivos de alunos e professores (até mesmo para seus dispositivos pessoais) sempre que a ajuda for necessária

“Nós experimentamos alguns produtos diferentes e acabamos com a Splashtop, que possuía os melhores recursos para o nosso caso. Queríamos oferecer aos nossos estudantes o acesso direto ao laboratório.” -Jason Deadman, Confederation College

Confederation College pode disponibilizar seu laboratório de maneira mais abrangente do que antes da pandemia

Os alunos não estão mais limitados aos laboratórios de informática físicos e aos horários de funcionamento do campus. A flexibilidade de de acesso remoto aos computadores de laboratório de qualquer lugar e a qualquer momento leva, as experiências de aprendizado dos alunos na faculdade para o outro nível.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IdQC1DRAZhU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

"Acho que vamos manter isto (Splashtop) ligado a longo prazo. Parece que vai ser uma boa solução para as pessoas que trabalham em casa, não têm de entrar fisicamente se não quiserem ou não puderem. Dá-nos a possibilidade de ter acesso a pessoas que tenham problemas médicos. Há toneladas de casos em que as pessoas não podem entrar. Não tivemos essa ferramenta para poder aceder aos computadores em qualquer altura. Com a adição de Splashtop, dá-nos a possibilidade de ter acesso 24 horas por dia". -Jason Deadman, Confederation College

