Confederation College oferece Laboratórios de Informática Remoto 24 horas por dia

Muitas vezes, desejos se tornam realidade! Na verdade, a Confederation College recebeu muito mais do que esperava.
Enquanto instituições educacionais do mundo inteiro lutavam por soluções de educação remota prontas durante o ano passado, a Confederation College implementou a Splashtop para oferecer aos estudantes o acesso aos computadores do laboratório de informática da instituição para seus alunos, 24 horas por dia, 7 dias por semana e permitir que a equipe de TI pudesse suportar dispositivos de estudantes e professores de maneira totalmente remota. Depois de ver o quanto os alunos, corpo docente e equipe de TI se beneficiaram da Splashtop, foi decidido continuar usando a solução de maneira permanente.
Neste depoimento, Jason Deadman, da Computer Services Helpdesk Tech, fala porquê sua empresa ama a Splashtop, e porquê querem continuar usando essa solução para aprimorar ainda mais as experiências de aprendizado dos seus alunos:
Os alunos podem acessar e controlar os computadores dos laboratório remotos de maneira remota em qualquer lugar, a qualquer momento, como se estivessem sentados na sua frente
Os alunos podem controlar os computadores de laboratório remotamente usando qualquer dispositivo, incluindo telefones celulares, tablets e Chromebooks
A equipe de TI pode fornecer suporte remoto sob demanda para dispositivos de alunos e professores (até mesmo para seus dispositivos pessoais) sempre que a ajuda for necessária
“Nós experimentamos alguns produtos diferentes e acabamos com a Splashtop, que possuía os melhores recursos para o nosso caso. Queríamos oferecer aos nossos estudantes o acesso direto ao laboratório.” -Jason Deadman, Confederation College
Confederation College pode disponibilizar seu laboratório de maneira mais abrangente do que antes da pandemia
Os alunos não estão mais limitados aos laboratórios de informática físicos e aos horários de funcionamento do campus. A flexibilidade de de acesso remoto aos computadores de laboratório de qualquer lugar e a qualquer momento leva, as experiências de aprendizado dos alunos na faculdade para o outro nível.
"Acho que vamos manter isto (Splashtop) ligado a longo prazo. Parece que vai ser uma boa solução para as pessoas que trabalham em casa, não têm de entrar fisicamente se não quiserem ou não puderem. Dá-nos a possibilidade de ter acesso a pessoas que tenham problemas médicos. Há toneladas de casos em que as pessoas não podem entrar. Não tivemos essa ferramenta para poder aceder aos computadores em qualquer altura. Com a adição de Splashtop, dá-nos a possibilidade de ter acesso 24 horas por dia". -Jason Deadman, Confederation College
Você não precisa acreditar no que nós dizemos
Veja como a Splashtop oferece as soluções de acesso remoto com a melhor relação qualidade-preço para a educação. Permita que os computadores dos laboratórios estejam acessíveis aos estudantes em qualquer lugar, a qualquer momento. Preste suporte remoto a qualquer dispositivo escolar, de estudante ou de docente.