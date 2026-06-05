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Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building

School IT Reduz os Custos e Aumenta a Eficiência com Splashtop

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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A equipe de TI da Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) usa a Splashtop para suportar seus dispositivos gerenciados remotamente em vários locais. Leia o estudo de caso abaixo para descobrir como você também pode reduzir custos, viagens e aumentar sua eficiência com o Splashtop Remote Support!

Virginia Tech logo on the left, and text on the right reading College of Agriculture and Life Sciences Virginia Tech in maroon and orange.

Você é um profissional de TI que passa muito tempo se movimentando entre diferentes salas de aula para oferecer suporte ou implantar seus dispositivos gerenciados?

Você já usa um produto de suporte remoto, mas não acha ele simples ou confiável?

O seu orçamento é limitado?

Se este é o seu caso, você não está sozinho.

Muitos profissionais de TI enfrentam o desafio de gerenciar um grande número de dispositivos espalhados em vários locais. Os departamentos de TI de escolas e universidades também enfrentam dificuldades com orçamentos apertados, o que pode dificultar a busca da solução certa por um preço acessível.

Este foi o caso da equipe de TI da Virginia Tech CALS. Eles batalhavam para suportar mais de 2.200 computadores e dispositivos em 140 sites com uma equipe de apenas 13 pessoas. Com o passar do tempo, sua carga de trabalho continuou crescendo. Isso os levou a procurar uma solução de suporte remoto que permitisse acessar seus dispositivos gerenciados a qualquer momento/local de maneira rápida e fácil. Depois de experimentar vários outros produtos, a equipe encontrou os recursos, benefícios e preços que estavam procurando no Splashtop Remote Support.

O Splashtop Remote Support é uma solução econômica e de alto desempenho usada por equipes de TI para acesso remoto não supervisionado ilimitado em seus computadores gerenciados. É uma ótima alternativa para outros produtos de acesso e suporte remoto mais caros, como o Bomgar Remote Support e o LogMeIn Central.

A case study document for Virginia Tech featuring Splashtop. The page includes the Virginia Tech logo, summary text, and a photo of a person using a laptop and smartphone on a desk.

O Estudo de Caso Virginia Tech - Splashtop Remote Support descreve o que o Splashtop Remote Support oferece, e os benefícios que a equipa de TI da Virginia Tech CALS tem desfrutado desde o seu início, incluindo

  • O Splashtop Streamer que permite que a conexão com computadores gerenciados (um cliente)

  • Um abrangente conjunto de recursos voltados para segurança, agrupamento de usuários, computadores, etc.

  • Trabalho eficiente no modo multitarefas

  • Acesso remoto para acessar seus computadores de trabalho

“Queríamos uma solução que pudesse nos ajudar a assumir um sistema de usuários e suportar nosso corpo docente e resolver todos os seus problemas. O corte de custos e a diminuição do tempo de movimentação foram benefícios adicionais... O Splashtop Remote Support facilita a solução de problemas, podemos resolver imediatamente algo que a pessoa costumava esperar 2 semanas.”

- Edward O'Dell, Virginia Tech CALS


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