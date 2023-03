Ensino remoto de Photoshop ao vivo através do acesso remoto

O CFPCA da Universidade Estadual de Wayne usa a Splashtop para permitir que seus alunos acessem seu laboratório de informática remotamente. Veja como um dos professores usou nossa solução em uma demonstração prática de Photoshop para estudantes remotos.

Com muitas escolas e faculdades optando pelo ensino à distância, administradores têm procurado soluções para garantir que os alunos possam ter acesso a todos os recursos que precisam durante suas aulas.

Isso é extremamente importante no caso de cursos que exigem que os alunos usem software específicos, como Adobe Photoshop e Illustrator no caso do design gráfico, ou ferramentas de edição de vídeo, como o Premiere Pro.

O College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) da Universidade Estadual de Wayne venceu este desafio usando o software de desktop remoto Splashtop para permitir que seus alunos acessem os computadores do laboratório de informática da escola remotamente usando seus próprios dispositivos.

O CFPCA também usou o recurso de agendamento de acesso remoto da Splashtop para garantir que a toda toda pudesse acessar o laboratório de informática durante o horário de aula programado.

O recurso de agendamento possibilitou que a Universidade Estadual Wayne continuasse fornecendo ambientes de aprendizagem de alta qualidade para estudantes que precisam precisam do acesso aos computadores do laboratório.

Ensinando Photoshop através de um laboratório virtual com a Splashtop

Veja como a Splashtop para laboratórios remotos ajudou um professor da CFPCA a dar uma aula virtual sobre Photoshop:

“Tenho algumas fotos da minha aula de hoje. Estou dando aulas usando minha estação de ensino usando uma câmera. Também tenho um assistente que me ajuda a dar conta das 16 máquinas dos alunos, eles permanecem conectados seguindo o tutorial que preparei para eles.”

Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicativos da CFPCA, profissional fundamental na implantação da Splashtop na Universidade Estadual de Wayne, comentou sobre o caso:

“A primeira semana (do semestre de Outono de 2020) acabou, já estamos indo para a segunda. Todos os recursos estão funcionando perfeitamente. Agradecemos muito por tudo que a Splashtop fez por nós. A nossa universidade e a CFPCA estão muito felizes.”

Milhares de distritos escolares, faculdades e universidades recorreram à Splashtop para laboratórios remotos para aplicar suas estratégias de aprendizagem à distância e aprendizagem híbrida. Com a Splashtop, os alunos podem acessar e controlar remotamente computadores Windows e Mac usando seus próprios dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e até mesmo Chromebook!

