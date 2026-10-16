A proteção contra ransomware para pequenas empresas assenta em alguns controlos em camadas: autenticação multifator (MFA) em todos os canais de acesso remoto, aplicação rápida de correções para vulnerabilidades conhecidas e exploradas, proteção de endpoints em todos os computadores, controlo sobre que ferramentas de acesso remoto podem ser executadas e cópias de segurança offline que tenham sido testadas. A ordem importa, e este guia começa pelos controlos que fecham os pontos de entrada mais comuns.
Em 2025, o FBI IC3 recebeu 3.611 denúncias de ransomware, com 32,3 milhões de dólares em perdas reportadas, um valor que não inclui o tempo de inatividade, perda de negócio e custos de recuperação. O Data Breach Investigations Report 2026 da Verizon também concluiu que houve ransomware em 48% das violações, acima dos 44% do ano anterior.
Este guia explica por que razão os grupos de ransomware visam as pequenas empresas, como os atacantes conseguem entrar, que proteções devem ser implementadas primeiro e o que fazer se ocorrer um ataque.
Porque é que os grupos de ransomware visam as pequenas empresas
Embora as grandes empresas possam parecer os alvos mais valiosos para ataques de ransomware, as pequenas empresas são, normalmente, mais fáceis de visar.
As pequenas empresas muitas vezes não têm a segurança nem a capacidade de resposta das grandes organizações, o que as torna alvos tentadores para os cibercriminosos. Além disso, o ransomware direcionado às pequenas empresas oferece mais alvos, facilitando atingir várias vítimas rapidamente.
Por exemplo, a CISA e o FBI reportam que o ransomware Akira visa principalmente pequenas e médias empresas (PME). Em alguns incidentes com Akira, os atacantes roubaram dados pouco mais de duas horas após o acesso inicial, uma janela durante a qual a maioria das pequenas equipas não tem ninguém a vigiar ativamente.
Quando uma pequena empresa é afetada por ransomware, fica sob pressão para restaurar tudo rapidamente. Cada momento em que a organização fica impedida de aceder aos seus próprios dados e rede é mais um momento em que perde negócio e dinheiro, por isso precisa de agir rapidamente. Mesmo que consigam restaurar os dados perdidos através de cópias de segurança, os atacantes muitas vezes conseguem fazer uma “dupla extorsão” e roubar os dados antes de os encriptar, pelo que os dados proprietários e sensíveis podem ainda ser vendidos ou divulgados.
Como o ransomware entra na rede de uma pequena empresa
Se pretende evitar ataques de ransomware, o primeiro passo é compreender como acontecem. Há várias formas de o ransomware aceder à rede de uma empresa, incluindo:
1. Palavras-passe roubadas e acesso remoto sem MFA
Sem MFA, uma única palavra-passe roubada pode ser suficiente para que os atacantes entrem. A CISA informa que os agentes Akira obtêm acesso através de contas VPN que não estão protegidas com autenticação multifator e através do Remote Desktop Protocol (RDP). Palavras-passe reutilizadas e credenciais roubadas através de phishing tornam isto mais fácil. Palavras-passe fortes e exclusivas ajudam, mas a equipa de IT deve aplicar MFA em todas as contas de acesso remoto para que uma palavra-passe, por si só, nunca seja suficiente.
2. Software e dispositivos sem correções
Os atacantes também exploram vulnerabilidades conhecidas em sistemas operativos, aplicações, VPNs e outros sistemas expostos à internet que ainda não foram corrigidos. A aplicação de patches que depende de os utilizadores atualizarem os seus próprios dispositivos deixa lacunas, por isso a aplicação automática de patches gerida pela equipa de TI é essencial.
Relatório de Investigações sobre Violações de Dados da Verizon de 2026 (DBIR) concluiu que a exploração de vulnerabilidades foi a ação inicial em 31% das violações. Apenas 26% das vulnerabilidades conhecidas exploradas foram totalmente corrigidas, com uma mediana de 43 dias para as corrigir, o que dá aos atacantes uma longa janela para visarem sistemas expostos.
3. E-mails de phishing e transferências maliciosas
Os ataques de phishing e outros truques de engenharia social são primeiros passos comuns em ataques de ransomware. Basta um funcionário fornecer inadvertidamente os seus dados de palavra-passe ou descarregar um ficheiro malicioso para que os seus dispositivos ou contas fiquem comprometidos. Assim, saber como prevenir o phishing é vital para a cibersegurança.
4. Ferramentas legítimas de acesso remoto usadas contra si
Este é um dos pontos de entrada mais difíceis de detetar, porque as empresas e as equipas de TI utilizam software de acesso remoto todos os dias para trabalho remoto e suporte remoto. Depois de entrarem, muitos atacantes instalam ferramentas legítimas e comerciais de acesso remoto para manter a sua posição. A CISA informa que os agentes do Akira fazem exatamente isto, o que permite que a sua atividade se misture com a administração normal de TI, e também tentam encerrar processos de antivírus.
É por isso que uma ferramenta de acesso remoto nunca aprovada pela equipa de TI, que apareça num computador da empresa, é um sinal de alerta que vale a pena investigar. Mantenha uma lista do software de acesso remoto aprovado que as suas equipas utilizam, para que as ferramentas não aprovadas se destaquem.
Proteção contra ransomware para pequenas empresas: o que implementar primeiro
Comece no topo desta lista e avance para baixo. Os dois primeiros controlos fecham os pontos de entrada mais usados pelos atacantes, e cada passo seguinte limita os danos se algo conseguir passar.
1. Exigir MFA em todos os caminhos de acesso remoto e contas de administrador
A MFA exige uma segunda forma de verificação, como uma aplicação autenticadora ou uma chave de segurança, por isso uma palavra-passe roubada, por si só, não consegue desbloquear uma conta. É uma das principais recomendações da CISA para defesa contra o Akira, juntamente com o encerramento do acesso RDP direto a partir da internet. Aplique-a a VPNs, ferramentas de acesso remoto, e-mail e todas as contas de administrador.
2. Corrija primeiro as vulnerabilidades conhecidas que estão a ser exploradas
Manter os dispositivos corrigidos e atualizados é vital para preservar a cibersegurança, mas também é importante saber como priorizar as correções. Comece pelas vulnerabilidades conhecidas que estão a ser exploradas ativamente, porque os atacantes irão visá-las primeiro. (Pode identificar estas vulnerabilidades através do catálogo CISA Known Exploited Vulnerabilities.) Também é importante priorizar os endpoints: comece pelos sistemas expostos à internet, VPNs e servidores de cópia de segurança, porque são os mais expostos e os mais críticos para a recuperação. Automatize a aplicação de correções sempre que possível, para que as atualizações não dependam dos utilizadores.
3. Execute proteção de endpoint em todos os computadores
A proteção de endpoint deteta e bloqueia ameaças em cada computador. Procure deteção de malware em tempo real, quarentena automática das ameaças detetadas e bloqueio de sites de phishing. Como os grupos de ransomware tentam desativar a proteção, a equipa de TI também precisa de visibilidade central sobre quais os dispositivos que estão protegidos. As equipas com capacidade para investigar alertas podem adicionar endpoint detection and response (EDR) para investigação e resposta mais aprofundadas.
4. Controlar que ferramentas de acesso remoto podem ser executadas
Normalize a utilização de uma única ferramenta de acesso remoto aprovada, protegida com MFA, e bloqueie ou gere alertas para qualquer outro software de acesso remoto. Dessa forma, uma ferramenta que um atacante instale para manter o acesso destaca-se em vez de passar despercebida.
5. Limite os direitos de administrador
Os utilizadores comuns não devem ter direitos de administrador local. Se um ataque de ransomware envolver credenciais roubadas, então uma única conta comprometida com privilégios de administrador dá aos atacantes um alcance muito maior. Utilize contas de administrador separadas para que o número de alvos potenciais se mantenha no mínimo.
6. Manter cópias de segurança offline e testadas
As cópias de segurança são essenciais para restaurar sistemas após um ataque. A CISA recomenda cópias de segurança offline, encriptadas e mantidas separadas da rede principal, o que as torna muito mais difíceis de alcançar para os atacantes. Mantenha também os servidores de cópia de segurança atualizados, uma vez que grupos como o Akira visam vulnerabilidades em servidores de cópia de segurança, e execute testes de restauro regulares para confirmar que as cópias de segurança estão atualizadas e a funcionar.
7. Forme os colaboradores para identificar e denunciar phishing
A formação e a sensibilização dos colaboradores são outra defesa essencial. Os colaboradores devem saber como identificar e evitar ataques de phishing e dispor de uma forma rápida e sem culpa de reportar mensagens suspeitas, para que a equipa de TI possa responder antes de uma tentativa de phishing se propagar.
O que fazer se o ransomware atingir a sua empresa
Se houver um ataque de ransomware, responda rapidamente e por ordem. Estes passos seguem a checklist de resposta a ransomware no guia #StopRansomware da CISA:
Desligue os computadores afetados da rede. Isto ajuda a limitar a propagação, mas evite desligá-los, se possível, uma vez que isso pode destruir provas.
Contacte o seu fornecedor de TI ou MSP e inicie o seu plano de resposta a incidentes. Quanto mais cedo o plano estiver em marcha, mais danos será possível conter.
Preserve as provas fotografando as notas de resgate e registando quais os sistemas afetados. Isto apoia o processo de investigação e recuperação.
Denuncie o ataque às autoridades competentes, incluindo o FBI e a CISA. Pode denunciá-lo ao FBI em ic3.gov ou num gabinete local. Se tiver um ciberseguro, contacte a sua seguradora o quanto antes.
Evite pagar o resgate. Embora possa ser tentador pagar o resgate e limitar as perdas, não há forma de garantir que os criminosos cumprirão o prometido (e isso recompensa-os pelos seus crimes). Como tal, a CISA e o FBI desaconselham o pagamento.
Restaure apenas a partir de cópias de segurança limpas depois de fechar o ponto de entrada e redefinir as palavras-passe; caso contrário, os atacantes poderão continuar a ter acesso. As suas cópias de segurança offline e testadas são o que torna este passo possível.
Como o Splashtop Shield for Business ajuda a proteger os seus computadores contra ransomware
A proteção de endpoints é a camada que deteta o que consegue passar pela MFA e pela aplicação de patches. Splashtop Shield for Business fornece essa camada às pequenas empresas, combinando antivírus moderno, proteção contra burlas e phishing assistida por IA e bloqueio de ferramentas de acesso remoto não autorizadas.
O Splashtop Shield for Business está disponível como complemento dos produtos empresariais da Splashtop com acesso não supervisionado e protege computadores Windows e macOS. Com o Splashtop Shield for Business, pode:
1. Detete e coloque malware em quarentena em tempo real
Splashtop Shield for Business fornece proteção antimalware em tempo real e análise no acesso, com deteção assistida por IA que ajuda a identificar ameaças que a análise baseada em assinaturas não deteta. Coloca automaticamente em quarentena a maioria das ameaças, e as equipas de TI podem executar análises Quick e Full diretamente a partir da consola Splashtop.
2. Bloqueie sites de phishing e ferramentas de acesso remoto não autorizadas
O Splashtop Shield for Business bloqueia sites inseguros e sites de phishing conhecidos, ajudando a manter os colaboradores afastados de páginas criadas para roubar palavras-passe. Também deteta e bloqueia tentativas de instalar ferramentas de acesso remoto não autorizadas e alerta imediatamente a TI, o que ajuda a contrariar a técnica de persistência que a CISA descreve para o Akira. Os administradores podem adicionar ferramentas aprovadas a uma lista de permissões, para que o suporte remoto legítimo continue a funcionar.
3. Implementar e criar relatórios a partir da consola Splashtop
As equipas de TI podem instalar o Splashtop Shield for Business automaticamente através de Endpoint Policies ou com uma instalação silenciosa, a pedido. Os alertas de ameaças aparecem na consola Splashtop com uma ligação para a Shield Console para triagem, onde os administradores podem ver o estado da proteção e os eventos de segurança de cada dispositivo, e exportar registos que apoiam os esforços de conformidade de TI.
O Splashtop Shield for Business também pode funcionar em conjunto com ferramentas de segurança como o CrowdStrike e o Bitdefender. Foca-se na prevenção e deteção e não fornece cópia de segurança nem recuperação, por isso deve ser combinado com uma solução de cópia de segurança offline. Para ver mais de perto o que comparar entre ferramentas, consulte Software de proteção contra ransomware: funcionalidades importantes.
Proteja os computadores da sua pequena empresa com Splashtop Shield for Business
A proteção contra ransomware para pequenas empresas funciona melhor como controlos em camadas, por ordem de prioridade: a MFA e a aplicação de patches fecham os pontos de entrada mais comuns, e a proteção de endpoint deteta o que passa por essas barreiras. Splashtop Shield for Business acrescenta essa camada de endpoint com antivírus em tempo real, deteção assistida por IA e bloqueio de ferramentas de acesso remoto não autorizadas.
Se a sua organização já utiliza um produto empresarial da Splashtop com acesso não assistido, pode adicionar o Splashtop Shield for Business aos computadores que já gere.
Tudo pronto para adicionar o Splashtop Shield for Business? Saiba mais hoje.