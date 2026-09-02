Se tiver vários dispositivos, vai querer garantir que cada um tem a proteção antivírus adequada. No entanto, escolher o antivírus certo para vários dispositivos envolve mais do que o limite de dispositivos.
Precisa de um antivírus que seja compatível com o(s) sistema(s) operativo(s) que utiliza, ofereça proteção consistente em todos os dispositivos, permita gerir tudo a partir de um único lugar e continue acessível ao longo de toda a sua vida útil.
Quer precise de proteger vários dispositivos que possui, proteger computadores pertencentes a diferentes membros do seu agregado familiar ou dar suporte a computadores Mac e PC, encontrar o antivírus certo é essencial. Com isso em mente, vejamos como determinar a cobertura de que precisa, comparar proteções, calcular o custo total e escolher o melhor plano de antivírus para vários dispositivos.
O que é um software antivírus para vários dispositivos?
O software antivírus para vários dispositivos é um software de segurança que pode ser instalado em vários dispositivos suportados com uma única subscrição, para que quem utiliza vários computadores os possa manter todos protegidos sem comprar várias ferramentas ou subscrições.
Isto pode assumir várias formas, já que os planos podem variar de fornecedor para fornecedor. Estas variações podem incluir:
O número de dispositivos abrangidos.
Sistemas operativos suportados.
O número de utilizadores ou membros do agregado familiar.
Funcionalidades disponíveis em cada plataforma.
Se é possível monitorizar dispositivos a partir de uma única conta.
Com que facilidade é possível adicionar, remover ou substituir dispositivos.
Tenha em conta que “multi-device” não significa necessariamente que irá suportar todas as plataformas ou tipos de dispositivos. Algumas soluções antivírus são desenvolvidas apenas para sistemas operativos específicos, e alguns planos podem cobrir apenas computadores, enquanto outros incluem telemóveis e tablets.
Quantos dispositivos precisa de proteger?
Antes de começar a procurar um antivírus para vários dispositivos, deve saber quantos dispositivos vai querer proteger. Isto não é necessariamente o número de dispositivos que possui, uma vez que nem todos podem precisar de proteção antivírus adicional; é importante determinar quais precisam.
Conte todos os computadores atualmente em uso: Primeiro, considere quantos dispositivos utiliza atualmente, incluindo computadores de secretária, portáteis e computadores partilhados em casa.
Inclua dispositivos que provavelmente serão adicionados ou substituídos: Se for provável que compre mais computadores em breve, como outro computador de trabalho ou um dispositivo da família, isso também deve ser tido em conta.
Separe os dispositivos ativos dos dispositivos não utilizados: Usa realmente todos os dispositivos que possui? Dispositivos totalmente desativados ou offline podem não precisar de proteção antivírus ativa, mas dispositivos secundários que ainda se ligam à internet, armazenam ficheiros ou acedem a contas devem continuar a ser considerados.
Identifique quem utiliza cada dispositivo: Vai precisar de um plano de antivírus para uma única pessoa com vários computadores, ou irá dar suporte a vários membros da casa? Quantas pessoas utilizam cada dispositivo terá impacto na configuração da conta, nas necessidades de suporte e na gestão de alertas, por isso é um fator importante a considerar.
Escolha um limite realista de dispositivos: Quanto mais dispositivos tiver, mais caros podem ficar os planos para vários dispositivos. Considere o seu orçamento e escolha um plano que cubra as suas necessidades atuais (com uma margem modesta para crescimento), em vez de pagar mais por dispositivos de que não vai precisar.
Que sistemas operativos devem ser suportados pelo antivírus?
Os diferentes sistemas operativos enfrentam ameaças distintas, e um antivírus que funciona num deles pode não ser eficaz noutro. Deve verificar a compatibilidade para garantir que o software antivírus escolhido suporta todos os sistemas operativos utilizados pelos seus dispositivos, e não apenas o seu computador principal.
Computadores Windows
Se utiliza computadores Windows, confirme que o antivírus é compatível com a sua versão do Windows. Também é importante verificar se as funcionalidades principais estão incluídas, como proteção em tempo real contra malware, prevenção de phishing e deteção comportamental, para garantir a cobertura completa de que precisa.
Computadores Mac
Se tiver computadores Mac, o respetivo suporte deve ser avaliado separadamente, em vez de assumir que o que funciona num PC funcionará num Mac. Um produto pode anunciar cobertura para Windows e macOS, mas as funcionalidades de cada SO podem diferir, ou o desempenho pode variar entre dispositivos. Tal como acontece com os computadores Windows, certifique-se de que as funcionalidades essenciais de que precisa estão incluídas por predefinição.
Agregados familiares com Windows e Mac
Se usa computadores Mac e PC, vai querer encontrar uma solução de antivírus que suporte ambos os sistemas operativos com uma única subscrição e conta. Verifique se os dispositivos Windows e Mac podem partilhar o mesmo plano, que funcionalidades (se existirem) diferem consoante o sistema operativo e se todos os dispositivos aparecem num único painel.
Todos os dispositivos recebem a mesma proteção?
Até o mesmo software antivírus pode oferecer funcionalidades e níveis de proteção diferentes consoante os sistemas operativos. Ao avaliar uma solução antivírus para vários dispositivos, verifique se as funcionalidades variam entre plataformas para garantir a proteção de que precisa em todos os dispositivos.
Certifique-se de comparar:
Proteção contra malware em tempo real.
Proteção contra phishing e ligações maliciosas.
Deteção de ameaças baseada no comportamento.
Proteção contra exploits.
Análise de suportes amovíveis.
Análises agendadas e manuais.
Controlos de quarentena.
Atualizações automáticas.
Visibilidade do painel.
Opções de suporte.
Ao avaliar software, procure tabelas de funcionalidades específicas por plataforma. Uma descrição geral do produto normalmente não as diferencia, por isso é importante olhar com um pouco mais de atenção.
Quais são as funcionalidades de proteção mais importantes?
Dito isto, quais são as funcionalidades principais que deve procurar em qualquer software antivírus? Quer use um Mac, um PC ou qualquer outro dispositivo, existem funcionalidades de proteção das quais não vai querer abdicar. Isto inclui:
Proteção contra malware em tempo real
A proteção contra malware é um dos aspetos mais importantes de qualquer solução antivírus. Cada dispositivo ligado deve ser monitorizado continuamente para detetar ameaças à medida que surgem, em vez de depender de análises manuais ocasionais.
Proteção contra phishing e sites maliciosos
Esquemas de phishing e websites enganosos são métodos comuns de ciberataque. Uma boa proteção contra phishing pode ajudar a identificar links enganosos, páginas de início de sessão falsas e transferências maliciosas. Claro que todos devem continuar a saber como evitar phishing e seguir outras boas práticas, mas uma boa proteção contra phishing pode ajudar.
Deteção de ameaças baseada no comportamento
As ferramentas de antivírus normalmente procuram assinaturas de malware conhecidas, mas os atacantes podem alterá-las, ocultá-las ou disfarçá-las de outras formas, tornando-as difíceis de detetar. A monitorização comportamental, por outro lado, pode identificar atividade suspeita que possa ser um sinal de malware ou outros vírus, mesmo que não corresponda a uma assinatura conhecida.
Atualizações automáticas de ameaças
As ameaças estão em constante evolução, com novos vírus a surgirem rapidamente. Manter o software antivírus atualizado é essencial, daí a necessidade de atualizações automáticas de ameaças. Estas atualizações automáticas podem incluir assinaturas de ameaças, dados de reputação, regras de deteção ou modelos de aprendizagem automática, dependendo do produto.
Proteção contra exploits
Quando são descobertas vulnerabilidades de software, estas tornam-se alvos tentadores para ciberataques. A proteção contra exploits pode ajudar a detetar tentativas de explorar estas vulnerabilidades, permitindo bloqueá-las até que a vulnerabilidade seja corrigida.
Análise de suportes amovíveis
As pen drives USB, discos rígidos externos e outros dispositivos de armazenamento amovíveis podem transportar ficheiros maliciosos que podem infetar outro computador se esses ficheiros forem abertos ou executados. A análise de suportes amovíveis pode ajudar a detetar ficheiros maliciosos em dispositivos de armazenamento ligados antes de causarem danos.
Alertas claros e controlos de quarentena
O software antivírus deve fornecer alertas claros que todos os utilizadores consigam compreender, independentemente do seu nível de conhecimentos técnicos. Assim que uma ameaça é detetada, devem existir controlos claros de quarentena que isolem ficheiros suspeitos e expliquem que ação foi tomada.
O que deve incluir a gestão de contas de vários dispositivos?
Ao procurar software antivírus para vários dispositivos, é importante poder gerir todas as contas e dispositivos a partir de um único local. Quanto mais computadores for preciso proteger, mais necessária será uma gestão centralizada, o que significa algumas funcionalidades essenciais de que não deve abdicar.
Certifique-se de procurar uma solução que inclua:
Uma conta que funciona em todos os dispositivos abrangidos.
Uma visão clara de todos os dispositivos protegidos.
Indicadores de estado ou integridade do dispositivo.
Instalação fácil em computadores adicionais.
A possibilidade de remover dispositivos antigos quando deixarem de ser necessários.
A capacidade de adicionar dispositivos de substituição sem complexidade adicional.
Alertas claros quando um dispositivo fica desprotegido ou precisa de atenção.
Gestão simples de subscrições e renovações, juntamente com preços previsíveis.
Informação clara sobre quais as funcionalidades disponíveis no Windows e no Mac.
Controlos simples para que até os membros do agregado familiar sem conhecimentos técnicos o possam usar com facilidade.
Tenha em conta que a monitorização centralizada nem sempre inclui controlos de análise remota ou administração completa de dispositivos, por isso procure especificamente essas funcionalidades se precisar delas.
Como comparar preços de antivírus para vários dispositivos
Escolher uma solução antivírus acessível é importante, mas os planos de preços nem sempre são simples. Ao avaliar as opções, convém ir além dos preços anunciados e determinar o custo real ao longo do tempo.
Compare o preço anual total
Embora o preço promocional do primeiro ano possa parecer apelativo, o preço de renovação pode ser mais elevado. Compare o preço introdutório com o preço anual padrão de renovação antes de subscrever.
Calcule o custo por dispositivo
O número de dispositivos que pretende incluir terá impacto no valor pago por dispositivo. Veja o preço anual e divida-o pelo número de dispositivos que realmente pretende proteger, em vez do limite máximo permitido pelo plano.
Rever limites do plano
Compare os limites dos planos e escolha o que oferece melhor valor. Por exemplo, se usar apenas quatro dispositivos, um plano para 25 dispositivos será quase certamente mais do que precisa, enquanto um plano para cinco dispositivos oferecerá melhor valor.
Verifique o que está incluído em cada nível
Nem todos os níveis de plano incluem as mesmas proteções e funcionalidades. Confirme se o plano que está a considerar inclui proteção essencial, gestão da conta e suporte, ou se estes só estão disponíveis nos planos de preço mais elevado.
Reveja os termos de renovação e cancelamento
Os termos e condições podem causar as despesas mais inesperadas. Verifique a renovação automática, a frequência de pagamento, os procedimentos de cancelamento e quaisquer políticas de reembolso, para saber quanto vai pagar, quando o vai pagar e como pode cancelar, caso assim o decida.
Plano individual versus plano familiar: qual deve escolher?
Mesmo quando encontra uma boa solução antivírus para vários dispositivos, continua a ser necessário escolher um plano que melhor se adapte às suas necessidades. Muitos fornecedores de antivírus oferecem planos individuais e familiares, por isso também é importante saber qual funciona melhor para si.
Escolha um plano individual quando
Se for uma única pessoa com alguns dispositivos, como um computador de secretária e um portátil ou um dispositivo de backup, um plano individual é a melhor opção. Estes planos cobrem menos dispositivos, mas têm um preço mais baixo e dão controlo total a partir de uma única conta.
Escolha um plano familiar quando
Se estiver a adquirir um plano para várias pessoas no mesmo agregado familiar, então um plano familiar funcionará melhor. Estes planos normalmente suportam mais dispositivos e podem incluir funcionalidades adicionais de gestão do agregado familiar, dependendo do fornecedor.
Não escolha com base apenas no nome do plano
Verifique os detalhes de qualquer plano antes de subscrever. Alguns planos familiares dão mais ênfase a funcionalidades como controlos parentais ou cobertura móvel do que a limites de dispositivos ou contas. Ao comparar planos, analise a cobertura de dispositivos, os sistemas operativos, as funcionalidades de gestão e os preços para encontrar o que melhor se adapta às suas necessidades.
Como escolher software antivírus para vários dispositivos
Posto isto, vejamos como pode escolher o melhor software antivírus para vários dispositivos para as suas necessidades. Dividimos os passos numa lista prática, para garantir que nada passa despercebido:
Liste todos os dispositivos e sistemas operativos: Comece por criar um inventário de todos os computadores que precisam de proteção, incluindo os respetivos sistemas operativos. Isto ajudará a determinar exatamente que dispositivos o software antivírus precisa de abranger.
Decida quais os dispositivos que devem partilhar uma conta: Em seguida, convém identificar quais os dispositivos que pretende gerir a partir de uma única conta, especialmente se a monitorização centralizada e a faturação forem importantes. Quanto mais dispositivos partilharem uma conta, mais fácil será geri-los em conjunto.
Identifique os requisitos principais de proteção: Certifique-se de que o software que está a considerar inclui algumas funcionalidades essenciais, como deteção de malware em tempo real, deteção de phishing, deteção de ameaças baseada em comportamento, proteção contra exploits e proteção de suportes amovíveis.
Verifique as funcionalidades específicas da plataforma: Se utiliza diferentes sistemas operativos, terá de verificar se tanto os dispositivos Windows como os Mac recebem toda a proteção de que necessitam.
Reveja a instalação e a substituição de dispositivos: Certifique-se de que analisa como os novos computadores são adicionados e os antigos removidos, para que possa fazer alterações facilmente quando mudar para um novo dispositivo.
Avalie o desempenho no dispositivo mais fraco: Uma boa solução antivírus deve funcionar bem em todos os seus dispositivos, não apenas no melhor. Use o computador mais antigo ou menos potente como referência prática de desempenho para garantir que funciona bem em todos.
Consulte testes independentes: Os testes independentes são uma excelente forma de garantir que o antivírus funciona corretamente em todos os dispositivos. Procure resultados recentes para cada sistema operativo do agregado familiar, não apenas para um dispositivo.
Compare o preço de renovação e o custo por dispositivo: Ao verificar os preços, certifique-se de que sabe quanto irá pagar por ano; não decida apenas com base na tarifa introdutória.
Escolha o plano mais pequeno que satisfaça necessidades realistas: Não há necessidade de pagar por mais do que precisa, por isso certifique-se de que escolhe um plano com a dimensão certa para si. Pode escolher um plano que permita margem para crescer sem pagar em excesso por cobertura não utilizada.
Confirme as opções de suporte: Verifique todos os detalhes e opções, incluindo como são tratados os problemas de conta, instalação e segurança.
Como o Splashtop Shield protege vários computadores Windows e Mac
Splashtop Shield é uma solução de antivírus com IA para indivíduos e famílias que utilizam computadores Windows e Mac. Fornece antimalware, antiphishing, análise de tráfego em tempo real, deteção de ameaças baseada em comportamento, proteção contra exploits e análise de suportes amovíveis.
O Splashtop Shield está disponível nos planos Individual e Family. O plano Individual cobre dois dispositivos, enquanto o plano Family suporta até cinco computadores Windows e Mac num único agregado familiar. Ambos os planos podem incluir uma combinação de computadores Windows e Mac.
Com Splashtop Shield, terá:
Proteção antimalware.
Proteção contra phishing.
Análise de tráfego em tempo real.
Deteção de ameaças baseada no comportamento.
Proteção contra exploits.
Análise de USB e de suportes amovíveis.
Além disso, o Splashtop Shield facilita a monitorização do estado dos dispositivos, a remoção de computadores antigos e a adição de substituições, tudo a partir de uma prática consola web.
Lista de verificação de antivírus para vários dispositivos
Com toda esta informação em mente, está pronto para analisar software antivírus para vários dispositivos com confiança. No entanto, pode ser muita coisa para recordar, por isso criámos uma lista de verificação prática do que procurar antes de comprar.
Ao escolher um software antivírus para vários dispositivos, certifique-se de que:
É compatível com todos os sistemas operativos que utiliza.
A proteção essencial está disponível em todos os computadores (não apenas num tipo de dispositivo ou SO)
O limite de dispositivos corresponde às suas necessidades reais, para não pagar por mais dispositivos do que utiliza.
Os dispositivos Windows e Mac podem partilhar uma única conta.
Pode remover facilmente dispositivos antigos e adicionar dispositivos de substituição.
Pode ver o estado de todos os dispositivos num só lugar.
O impacto no desempenho é gerível nos computadores mais antigos que planeia proteger.
Estão disponíveis testes recentes específicos por plataforma.
O custo por dispositivo protegido é razoável e o preço de renovação é claro.
O suporte está disponível através dos canais da sua preferência.
Proteja todos os computadores com Splashtop Shield
Ao escolher um software antivírus, é necessário garantir que suporta todos os dispositivos utilizados, equilibrando a segurança, o suporte de plataforma, a gestão de contas e o custo total. Procure uma ferramenta que proteja todos os dispositivos, em vez de escolher um plano com base apenas no preço ou no número de dispositivos permitido.
O Splashtop Shield ajuda a proteger vários computadores Windows e Mac com antimalware, anti-phishing, análise de tráfego em tempo real, deteção de ameaças com base no comportamento, proteção anti-exploit e análise de suportes amovíveis. Os planos Individual e Family permitem escolher a cobertura com base no número de computadores suportados que precisa de proteger.
Quer saber mais sobre o Splashtop Shield e proteger os seus dispositivos a partir de uma única conta? Veja hoje o que o Splashtop Shield pode fazer por si.