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Antivírus moderno, sempre um passo à frente

Antivírus e proteção contra fraudes para empresas e residências

Proteja-se facilmente contra malware, burlas e acesso remoto não autorizado.

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Proteger mais. Gerir menos

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Antivírus + Anti-burla

Protege a sua equipa contra malware, phishing e sites fraudulentos e RATs falsos de help desk que os atacantes usam para explorar comportamentos humanos, não apenas dispositivos.

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Proteção para as pessoas que amas

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Bloqueia sites fraudulentos e o software de acesso remoto que os burlões pedem às famílias que instalem, depois alertam um familiar de confiança para que a ajuda nunca esteja longe.

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Splashtop Antivirus

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Proteção comprovada contra malware em toda a sua frota, com implementação silenciosa e gestão centralizada na consola Splashtop que já utiliza.

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Porquê o Splashtop para proteção de endpoints

  • Deteção assistida por IA

    Cada camada, empresarial ou familiar, utiliza deteção assistida por IA para detetar o que o antivírus padrão falha.

  • Um fornecedor de confiança, uma plataforma integrada

    Gerir a proteção dos endpoints a partir da mesma consola Splashtop que a sua equipa já usa para o Acesso remoto e suporte, assim há menos um fornecedor para gerir.

  • Cobertura Flexível de Dispositivos

    Proteja dispositivos Windows e Mac, quer esteja a cobrir uma equipa distribuída ou os dispositivos que a sua família usa diariamente.

  • Preços simples e transparentes

    Por endpoint para empresas, planos escalonados para família, proteção que se adapte a si, sem custos ocultos.

Pronto para proteger o que importa?

Quer esteja a garantir um negócio em crescimento ou a proteger as pessoas que ama, estamos aqui para o ajudar a dar o próximo passo.

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