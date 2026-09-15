Antivírus moderno, sempre um passo à frente
Antivírus e proteção contra fraudes para empresas e residências
Proteja-se facilmente contra malware, burlas e acesso remoto não autorizado.
Escolha a proteção que se adequa
Proteger mais. Gerir menos
Splashtop Shield para NegóciosAntivírus + Anti-burla
Protege a sua equipa contra malware, phishing e sites fraudulentos e RATs falsos de help desk que os atacantes usam para explorar comportamentos humanos, não apenas dispositivos.
Proteção para as pessoas que amas
Splashtop Shield para Casa e FamíliaAntivírus + Anti-burla
Bloqueia sites fraudulentos e o software de acesso remoto que os burlões pedem às famílias que instalem, depois alertam um familiar de confiança para que a ajuda nunca esteja longe.
Alimentado por Bitdefender
Splashtop AntivirusAntivírus
Proteção comprovada contra malware em toda a sua frota, com implementação silenciosa e gestão centralizada na consola Splashtop que já utiliza.
Porquê o Splashtop para proteção de endpoints
Deteção assistida por IA
Cada camada, empresarial ou familiar, utiliza deteção assistida por IA para detetar o que o antivírus padrão falha.
Um fornecedor de confiança, uma plataforma integrada
Gerir a proteção dos endpoints a partir da mesma consola Splashtop que a sua equipa já usa para o Acesso remoto e suporte, assim há menos um fornecedor para gerir.
Cobertura Flexível de Dispositivos
Proteja dispositivos Windows e Mac, quer esteja a cobrir uma equipa distribuída ou os dispositivos que a sua família usa diariamente.
Preços simples e transparentes
Por endpoint para empresas, planos escalonados para família, proteção que se adapte a si, sem custos ocultos.
Pronto para proteger o que importa?
Quer esteja a garantir um negócio em crescimento ou a proteger as pessoas que ama, estamos aqui para o ajudar a dar o próximo passo.