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Intune + Splashtop

Agentic Packr para Intune & SCCM

Empacotamento de aplicações com IA, validação mais robusta e implementação automatizada através do Microsoft Intune, SCCM e muito mais

Plano gratuito com todas as funcionalidades para até 100 endpoints

Começar gratuitamenteFale Conosco

  • 1000+ apps certificadas

    Pronto para implementar

  • Testado em VMs limpas

    Cada compilação

  • Intune-Native

    Publica aplicações Win32 reais

  • Criado com base em PSADT

    Experiências consistentes para o utilizador final

Implemente e aplique patches em todas as aplicações – reduza o esforço, minimize o risco

A maioria das aplicações que precisa de implementar e atualizar já está empacotada e testada no catálogo. Se precisar de outra aplicação, basta fornecer um instalador ou um ID de pacote e a IA trata da criação por si. Faça atualizações de versão atempadas para reduzir vulnerabilidades expostas.


Melhore a qualidade e a segurança da implementação

Valide todos os pacotes antes da implementação, com verificação de instalação/desinstalação, análise de segurança e fluxos de aprovação integrados. Mantenha um registo de auditoria de cada ação e governe com controlos de acesso baseados em funções.

Implementação com um clique via Intune

Do pedido da aplicação até à instalação e atualização, tudo numa única consola. Descubra todas as aplicações no Intune e nos seus endpoints, e compacte as não geridas com um clique. Acompanhe o estado da instalação por dispositivo e as estatísticas de implementação diretamente no Intune.

Tenha controlo sobre as experiências de atualização dos utilizadores finais

Personalize as caixas de diálogo do utilizador final — destaque a marca da sua empresa e defina adiamentos, contagens decrescentes, tempos limite, modo claro/escuro, idioma e muito mais com modelos de experiência reutilizáveis.

Perguntas Frequentes

O que faz realmente o Agentic Packr?
Preciso do Microsoft Intune?
Como funciona o pacote de IA?
O que é testado?
O que é uma aplicação apenas de atualização?
O que inclui o plano gratuito?
Quanto custa?
O PSADT está incluído?
Existe um teste gratuito do Splashtop Agentic Packr?

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