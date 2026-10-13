Intune + Splashtop
Agentic Packr para Intune & SCCM
Empacotamento de aplicações com IA, validação mais robusta e implementação automatizada através do Microsoft Intune, SCCM e muito mais
Plano gratuito com todas as funcionalidades para até 100 endpoints
1000+ apps certificadas
Pronto para implementar
Testado em VMs limpas
Cada compilação
Intune-Native
Publica aplicações Win32 reais
Criado com base em PSADT
Experiências consistentes para o utilizador final
Implemente e aplique patches em todas as aplicações – reduza o esforço, minimize o risco
A maioria das aplicações que precisa de implementar e atualizar já está empacotada e testada no catálogo. Se precisar de outra aplicação, basta fornecer um instalador ou um ID de pacote e a IA trata da criação por si. Faça atualizações de versão atempadas para reduzir vulnerabilidades expostas.
Melhore a qualidade e a segurança da implementação
Valide todos os pacotes antes da implementação, com verificação de instalação/desinstalação, análise de segurança e fluxos de aprovação integrados. Mantenha um registo de auditoria de cada ação e governe com controlos de acesso baseados em funções.
Implementação com um clique via Intune
Do pedido da aplicação até à instalação e atualização, tudo numa única consola. Descubra todas as aplicações no Intune e nos seus endpoints, e compacte as não geridas com um clique. Acompanhe o estado da instalação por dispositivo e as estatísticas de implementação diretamente no Intune.
Tenha controlo sobre as experiências de atualização dos utilizadores finais
Personalize as caixas de diálogo do utilizador final — destaque a marca da sua empresa e defina adiamentos, contagens decrescentes, tempos limite, modo claro/escuro, idioma e muito mais com modelos de experiência reutilizáveis.