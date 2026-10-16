As empresas e os seus colaboradores são alvos comuns de burlões. Bastam alguns emails enganadores e uma ligação falsa para induzir colaboradores desprevenidos a enviar pagamentos, revelar palavras-passe ou permitir a entrada de utilizadores não autorizados, e a empresa paga o preço.
De acordo com o FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), o comprometimento de e-mail empresarial causou mais de 3 mil milhões de dólares em perdas reportadas em 2025, e as burlas de apoio técnico e apoio ao cliente, que muitas vezes se fazem passar por equipas de apoio de confiança, acrescentaram mais 2,1 mil milhões de dólares. Muitas destas burlas têm êxito sem qualquer malware, razão pela qual a proteção anti-burla se tornou uma parte essencial da cibersegurança para as equipas de TI.
Este guia aborda o que inclui a proteção anti-burla para empresas, quais as burlas que mais visam os colaboradores, porque é que o antivírus por si só não é suficiente e que controlos as equipas de TI podem implementar para travar burlas.
O que é a proteção anti-burla para empresas?
A proteção anti-burla para empresas combina processos de verificação, sensibilização dos colaboradores e ferramentas de segurança de endpoints concebidas para ajudar a evitar que os colaboradores caiam em burlas. Estas burlas podem assumir muitas formas, mas normalmente envolvem o envio de dinheiro, a partilha de credenciais ou, de outra forma, dar aos atacantes acesso aos dispositivos da empresa.
A proteção anti-burla consiste em três camadas principais:
Processo: Como os pagamentos e as alterações de conta são feitos e verificados.
Pessoas: Como os colaboradores são formados para reconhecer e denunciar fraudes.
Tecnologia: As ferramentas que a empresa utiliza para bloquear sites fraudulentos, páginas de phishing e acessos não autorizados.
Estas três camadas funcionam em conjunto, cobrindo lacunas deixadas pelas outras para proporcionar uma segurança mais holística em toda a organização.
As burlas com maior probabilidade de visar os seus colaboradores
A maioria das burlas que chegam aos colaboradores segue um pequeno conjunto de padrões. Cada um dos itens abaixo aborda os sinais de alerta que os colaboradores devem conhecer e os controlos que a TI pode implementar para o impedir.
1. Compromisso do email empresarial e personificação de executivos
Já recebeu alguma vez um e-mail que parecia ser de um chefe ou colega de trabalho a fazer um pedido estranho de dinheiro? Uma burla comum consiste em comprometer ou falsificar o e-mail de um executivo ou colega e, depois, pedir ao alvo que envie dinheiro, altere depósitos diretos ou compre cartões-presente. De acordo com o relatório do IC3, estas burlas representaram mais de 3 mil milhões de dólares em perdas em 24.768 queixas em 2025.
Felizmente, há alguns sinais de alerta aos quais deve estar atento. Se o e-mail parecer criar um sentido de urgência (como “roubaram-me a carteira no estrangeiro e preciso que me transfiras dinheiro” ou “precisamos de enviar este pagamento imediatamente”), pedir sigilo ou solicitar que ignore o processo normal de aprovação, isso deve levantar suspeitas. Da mesma forma, se o endereço de e-mail não corresponder exatamente ou se a gramática estiver errada, isso também pode indicar uma conta falsificada ou comprometida.
Para as equipas de TI e finanças, o controlo mais forte é o processo. Exija verificação fora de banda, como uma chamada de retorno para um número conhecido, e um segundo aprovador para qualquer alteração de pagamento, processamento salarial ou dados bancários, independentemente de quem aparente estar a fazer o pedido.
2. Phishing e páginas de início de sessão falsas
O phishing foi o tipo de crime mais denunciado no relatório de 2025 do IC3, com 191.561 queixas. Num ataque típico, um e-mail ou mensagem conduz a uma página de início de sessão falsa ou solicita, de outra forma, as credenciais dos colaboradores. Se um colaborador cair no esquema e introduzir as suas informações de início de sessão, o atacante pode roubar essas informações e usá-las para iniciar sessão na conta roubada.
Para evitar phishing, os colaboradores devem manter-se cautelosos ao abrir emails e clicar em ligações. Verifique se as ligações encaminham para onde indicam (esteja também atento a pequenas alterações na grafia, como um I maiúsculo em vez de um l minúsculo) e tenha cuidado com pedidos de início de sessão inesperados. Se uma mensagem tentar criar um sentido de urgência ("inicie sessão nas próximas 24 horas ou a sua conta será eliminada"), esse é outro sinal de alerta.
Do lado da TI, a proteção de endpoints que bloqueia sites de phishing conhecidos dá-lhe uma salvaguarda para o momento em que alguém clicar na mesma, e a MFA impede que uma palavra-passe roubada seja suficiente por si só. Quando os colaboradores tiverem dúvidas sobre uma ligação, devem iniciar sessão através de um URL fidedigno.
3. Falsificação de suporte técnico e help desk
Uma versão clássica é a chamada inesperada do “suporte técnico da Windows” a alegar ter detetado um vírus num computador. O falso suporte técnico é outro esquema comum, responsável por mais de 2 mil milhões de dólares em perdas reportadas entre vítimas individuais e empresas em 2025.
A burla começa com uma chamada, email ou outra notificação que afirma ser da equipa de TI de uma empresa. Afirmam que precisam de realizar diagnóstico, depuração ou outra manutenção no dispositivo da vítima e que precisam de acesso remoto para resolver o problema.
Estas burlas usam frequentemente software comercial legítimo de acesso remoto para se ligarem ao dispositivo da vítima. A partir daí, usam esse acesso para roubar dados, instalar malware ou aceder a outros ficheiros valiosos. Como a própria ferramenta de acesso remoto é software legítimo, um antivírus baseado em assinaturas normalmente não a sinaliza.
Neste caso, o sinal de alerta é o próprio pedido. A prevenção de burlas no acesso remoto exige cautela e ceticismo, especialmente quando recebe um contacto inesperado de um suposto serviço de assistência.
Os colaboradores devem estar atentos a contactos não solicitados de um agente de suporte, pressão para agir de imediato e pedidos para instalar software ou comunicar um código. Para as equipas de TI, a solução tem duas partes: publicar um canal de suporte oficial para que os colaboradores saibam como a verdadeira equipa de TI os contactará e bloquear instalações de ferramentas de acesso remoto não aprovadas nos dispositivos da empresa.
4. Faturas falsas e fraude em pagamentos a fornecedores
Quando uma empresa recebe uma fatura para pagamento, precisa de verificar e confirmar que recebeu os serviços que está a pagar e que o pagamento está a ser enviado para a entidade certa. As faturas falsas e a fraude em pagamentos a fornecedores visam enganar as empresas para que lhes paguem ou redirecionem pagamentos legítimos.
Nestas burlas, o burlão envia normalmente uma fatura relativa a bens e serviços que nunca foram encomendados, na esperança de que a empresa pague sem verificar os detalhes. Em alguns casos, fazem-se passar por um fornecedor real e pedem à empresa que atualize os seus dados bancários para que os pagamentos legítimos lhes sejam enviados a eles em vez de ao fornecedor verdadeiro.
Em qualquer dos casos, o burlão é pago enquanto as empresas e os fornecedores sofrem as consequências.
Os colaboradores podem identificar estas burlas prestando atenção a faturas de serviços que ninguém se lembra de ter encomendado, dados bancários alterados e domínios do remetente ligeiramente diferentes dos do fornecedor real. No que diz respeito ao processo, exija que qualquer alteração aos dados bancários do fornecedor seja confirmada através de informações de contacto já registadas, nunca através dos dados fornecidos no pedido.
5. Personificação assistida por IA e clonagem de voz
A inteligência artificial (IA) deu aos burlões novas ferramentas para enganar as vítimas. Segundo o relatório IC3 do FBI, as queixas assinaladas como relacionadas com IA representaram quase 900 milhões de dólares em perdas em 2025, o primeiro ano em que o IC3 acompanhou este descritor.
Os burlões podem usar IA para criar rapidamente e-mails de phishing convincentes, tornando as tentativas de phishing mais eficazes. Da mesma forma, podem usar IA para clonar a voz de um executivo da empresa ou de um colega e ligar a uma vítima para pedir dinheiro ou credenciais. Uma voz familiar já não é uma prova fiável de identidade, e a IA generativa pode tornar estas chamadas reativas e convincentes em tempo real.
Os sinais de alerta continuam a existir. Uma chamada de voz ou vídeo que surge fora dos canais habituais para pedir dinheiro ou acesso é um importante sinal de alerta, especialmente quando a pessoa que liga insiste na urgência.
Forme os colaboradores para desligarem e ligarem de volta para a pessoa através de um número conhecido, e torne essa chamada de retorno uma etapa obrigatória nas políticas de pagamento e de alteração de acessos.
Onde o antivírus padrão falha perante as burlas
O antivírus é uma parte essencial da segurança de endpoints, mas muitas burlas são concebidas para contorná-lo.
O antivírus baseado em assinaturas concentra-se em ficheiros e código maliciosos. Muitas fraudes não envolvem qualquer malware. Enganam os colaboradores para que façam uma transferência bancária, forneçam credenciais ou instalem uma ferramenta legítima de acesso remoto para um burlão.
Nestes casos, o ataque concretiza-se através das próprias ações do colaborador. A proteção anti-burla tem de funcionar no momento em que os colaboradores são visados, como quando chegam a uma página de phishing ou a um site fraudulento, ou quando alguém lhes pede para instalar software de acesso remoto.
Isto não quer dizer que o antivírus esteja ultrapassado. O software antivírus continua a ser necessário para defender contra malware e outras ciberameaças, mas deve ser combinado com proteção de endpoint específica contra burlas e formação dos utilizadores para uma proteção mais abrangente.
Como proteger a sua empresa contra burlas em 7 passos
Estes sete passos combinam processos, pessoas e tecnologia para que as equipas de TI possam travar burlas antes de estas custarem dinheiro à empresa:
Verifique todos os pagamentos e alterações de conta através de um segundo canal: Muitas burlas dependem de as vítimas acreditarem na palavra do burlão, por isso a verificação fecha a falha mais comum. Exija uma chamada de retorno para um número de telefone conhecido (não o fornecido no pedido) e a aprovação de uma segunda pessoa antes de alterar dados bancários, adicionar novos beneficiários ou atualizar informações salariais.
Forme os colaboradores sobre as táticas de fraude atuais: Sessões curtas e recorrentes com exemplos reais funcionam melhor, incluindo a personificação do help desk e a clonagem de voz por IA. Faça com que comunicar uma mensagem suspeita seja rápido e sem culpabilização, para que os colaboradores falem quando detetarem algo.
Publique um canal oficial de suporte de TI: Pode defender-se contra burlas de TI dizendo aos colaboradores exatamente como a equipa de TI os irá contactar e deixando claro que a TI nunca fará chamadas não solicitadas para pedir que instalem software. Qualquer outro pedido deve ser tratado como fraude e denunciado.
Controle que ferramentas de acesso remoto podem ser executadas nos dispositivos da empresa: Padronize a utilização de uma ferramenta de acesso remoto aprovada e certifique-se de que os colaboradores sabem qual é a que a sua equipa de TI usa. Em seguida, bloqueie ou assinale instalações de qualquer outro software de acesso remoto nos dispositivos da empresa.
Adicione proteção de endpoint que bloqueie sites de fraude e phishing: A proteção de endpoint é uma ferramenta poderosa para ajudar a defender contra links e websites maliciosos. Procure proteção que funcione em todos os seus dispositivos geridos e bloqueie sites de fraude e phishing antes de os funcionários interagirem com eles.
Imponha a autenticação multifator nas contas críticas: Se as credenciais de um colaborador forem roubadas, a autenticação adicional pode salvar a situação. Utilize autenticação multifator (MFA) ao iniciar sessão em contas como e-mail, banca, processamento salarial, entre outras, para que quaisquer palavras-passe roubadas não sejam suficientes para conceder acesso não autorizado.
Centralize os alertas e defina o seu plano de resposta: Controlos centralizados e um plano claro ajudam as equipas de TI a responder às ameaças de forma rápida e eficaz. Certifique-se de que os alertas de segurança chegam à TI num único local e, se um dispositivo estiver infetado, isole-o rapidamente e redefina as credenciais. Se houver transferência de dinheiro, contacte o seu banco e comunique todos os incidentes ao FBI e à FTC.
O que procurar em software antifula para empresas
A proteção contra fraudes para empresas exige uma combinação sólida de formação dos funcionários e software antifraude. O software antifraude pode ajudar a identificar e bloquear potenciais fraudes, mas convém garantir que tem as funcionalidades certas.
Certifique-se de procurar:
Proteção contra malware em tempo real que analisa automaticamente os ficheiros à medida que são abertos ou transferidos e coloca em quarentena as ameaças detetadas.
Bloqueio de sites fraudulentos e de phishing para bloquear sites maliciosos conhecidos e detetar novos.
Deteção de burlas assistida por IA que ajuda a identificar burlas novas e emergentes, mesmo que os filtros baseados em regras não as reconheçam.
Bloqueio de ferramentas de acesso remoto não autorizadas para detetar e bloquear tentativas de instalar software de acesso remoto não aprovado.
Implementação centralizada e controlos de políticas para que as equipas de TI possam instalar e aplicar proteção em todos os endpoints, mesmo que não estejam fisicamente presentes.
Alertas imediatos para notificar a TI quando uma ameaça é bloqueada ou é detetada uma tentativa de tomada de controlo.
Compatibilidade com as ferramentas de segurança existentes para que possa funcionar em conjunto com o antivírus ou software EDR já existente, sem conflitos.
Limites de privacidade claros que mostram aos administradores o estado da proteção e os eventos de segurança sem expor os ficheiros pessoais dos colaboradores.
Como o Splashtop Shield for Business ajuda as equipas de TI a reduzir o risco de burlas
Embora existam muitos esquemas e ameaças por aí a tentar roubar contas e dados, há ferramentas para defender contra malware e burlões. Splashtop Shield for Business combina antivírus e proteção anti-burla, ajudando a proteger os colaboradores contra manipulação enquanto protege os dispositivos contra vírus.
O Splashtop Shield for Business está disponível como complemento para os produtos empresariais da Splashtop com acesso não assistido, combinando antivírus moderno com proteção contra burlas e phishing assistida por IA para ajudar a manter os endpoints seguros. Com o Splashtop Shield for Business, pode:
1. Bloqueie sites fraudulentos e de phishing com deteção assistida por IA
O Splashtop Shield for Business bloqueia sites inseguros e de phishing conhecidos, e a sua deteção de fraudes assistida por IA ajuda a identificar burlas novas e emergentes que ainda não constam de uma lista conhecida. A proteção antimalware em tempo real e a análise no acesso impedem que ficheiros maliciosos e aplicações inseguras sejam executados.
2. Bloqueie instalações não autorizadas de ferramentas de acesso remoto
O acesso remoto é uma ferramenta fantástica para permitir a colaboração remota, o suporte e o trabalho. No entanto, os burlões podem abusar dela ao enganar as vítimas para concederem acesso. Assim, o Splashtop Shield for Business deteta e bloqueia tentativas de instalar ferramentas de acesso remoto não autorizadas, incluindo as que os burlões usam para se fazer passar por um serviço de apoio técnico. Os administradores podem adicionar ferramentas de acesso remoto aprovadas a uma lista de permissões, para que as sessões de suporte legítimas continuem a funcionar. Se o Splashtop Shield detetar uma tentativa de tomada de controlo, alerta imediatamente a TI para que esta possa intervir.
3. Implementar e criar relatórios através da consola Splashtop
Gerir a segurança não deve causar dificuldades desnecessárias aos utilizadores nem às equipas de TI. As equipas de TI podem instalar o Splashtop Shield for Business automaticamente através de Endpoint Policies ou executar uma instalação silenciosa a pedido que não interrompe os utilizadores. As análises rápidas e completas podem ser iniciadas a partir da consola Splashtop, e os alertas de ameaças aparecem aí em Security > Threats, com uma ligação direta para a Shield Console para investigação.
Além disso, o Splashtop Shield pode colocar automaticamente a maioria das ameaças em quarentena, melhorando assim a capacidade de resposta sem acrescentar mais uma carga ao departamento de TI.
4. Execute proteção anti-burla juntamente com as ferramentas de segurança existentes
O Splashtop Shield for Business pode funcionar em conjunto com outras ferramentas de segurança, como CrowdStrike ou Bitdefender, sem conflitos. Os administradores veem o estado da proteção e os eventos de segurança de cada endpoint, enquanto os ficheiros pessoais e o histórico de navegação dos colaboradores permanecem privados.
Adicione proteção antifraude aos endpoints que gere
O malware ataca os dispositivos, e as burlas atacam as pessoas. Uma boa proteção contra burlas combina verificação, formação e controlos de endpoint, para detetar sites fraudulentos e impedir o acesso remoto não autorizado antes que isso custe dinheiro à sua empresa.
O Splashtop Shield for Business acrescenta essa camada de endpoint, combinando antivírus em tempo real, proteção contra burlas e phishing com assistência de IA e bloqueio de ferramentas de acesso remoto não autorizadas para ajudar as equipas de TI a identificar e impedir burlas em endpoints Windows e macOS.
Se a sua empresa já utiliza um produto empresarial da Splashtop com acesso não supervisionado, pode adicionar o Splashtop Shield for Business à sua subscrição.
Quer saber mais sobre o Splashtop Shield for Business? Veja hoje mesmo.