Proteger mais. Gerir menos.
Splashtop Shield para Negócios
Reduza riscos e reforce a sua postura de segurança com antivírus moderno, deteção assistida por IA e proteção contra fraudes
O estado da segurança empresarial atualmente
48%de todas as violações confirmadas envolveram ransomware, um aumento face aos 44% do ano anterior¹
9.8%Percentagem da receita anual que as empresas norte-americanas perderam devido a fraude no ano passado, um aumento de 46% em termos homólogos
96%das vítimas de ransomware eram pequenas e médias empresas¹
Fontes: 1) Relatório de Investigações de Violação de Dados da Verizon 2026. 2) Relatório Global de Fraude TransUnion H2 2025.
Proteção para além do AV tradicional
Desde o antivírus do dia a dia até à resposta centralizada de TI, a Shield fecha as lacunas que deixam o seu negócio exposto.
Proteção moderna contra antivírus e malware
Parem ficheiros maliciosos e aplicações inseguras antes que sejam executados.
Anti-malware em tempo real e varredura on-access
Deteção assistida por IA detém ameaças falhas de varredura baseada em assinaturas
Proteção contra golpes e phishing
Apanha os esquemas que visam os seus colaboradores, não apenas as suas máquinas.
Bloqueia sites de phishing inseguros e conhecidos
Deteção de burlas detete esquemas desconhecidas e emergentes
Alerta a sua equipa no momento em que uma ameaça é bloqueada
Impedir a tomada de controlo de acesso remoto não autorizada
As violações de hoje muitas vezes começam com uma chamada telefónica, não com malware.
Deteta e bloqueia tentativas não autorizadas de instalação de ferramentas de acesso remoto (RAT)
Alerta o TI imediatamente quando é detetada uma tentativa de aquisição
Integra com Splashtop Remote Access, Suporte e AEM
Veja alertas e ligue-se remotamente para investigar, sem mudar de ferramenta.
Alertas surgiram juntamente com os dados do endpoint que a sua equipa já verifica
Liga-te e resolve sem adicionar outra consola
Salta de um alerta diretamente para uma sessão remota
Splashtop Shield para Preços Empresariais
Disponível como complemento a qualquer subscrição ativa de produto empresarial da Splashtop
Número de pontos finais
Economize com a Splashtop!
1-100
R$ 6,56 / endpoint / mês
101-3000
R$ 5,41 / endpoint / mês
3000+
Procura Splashtop Shield para uso doméstico e familiar? Vá a Splashtop Shield para Casa e Família.
Benefícios do Splashtop Shield para Empresas
Implementação simples
Faça a proteção funcionar em minutos em Windows e MacOS endpoints, sem necessidade de equipa de segurança dedicada.
Deteção assistida por IA
Detecta malware, phishing e esquemas emergentes que o antivírus padrão falha
Administração simples do dia a dia
Gerir a proteção e as políticas, com alertas a surgir juntamente com os dados do endpoint que a sua equipa já verifica.
Preços Simples em Escalões
Escala com a tua equipa sem adicionar complexidade à tua stack.
Perguntas Frequentes
O Shield é um antivírus completo ou preciso de outro programa também?
Porque não confiar no antivírus já incorporado nos nossos endpoints?
Como é o preço da Shield for Business?
Quanto tempo demora a implantação?
Como são tratados os nossos dados?
Oferecem facturação mensal?
Preciso de uma subscrição ativa do Splashtop para usar o Shield for Business?
O que preciso para usar o Shield for Business?
Todos os anos, o ransomware custa milhões às pequenas empresas
Nunca foi tão importante proteger os seus endpoints e a sua equipa. Clique abaixo para iniciar sessão na sua consola my.splashtop e adicionar o Splashtop Shield for Business à sua subscrição. Ou contacte as vendas se precisar de assistência adicional.