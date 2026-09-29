O estado da segurança empresarial atualmente

48%de todas as violações confirmadas envolveram ransomware, um aumento face aos 44% do ano anterior¹ 9.8%Percentagem da receita anual que as empresas norte-americanas perderam devido a fraude no ano passado, um aumento de 46% em termos homólogos 96%das vítimas de ransomware eram pequenas e médias empresas¹