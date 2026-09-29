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Proteger mais. Gerir menos.

Splashtop Shield para Negócios

Reduza riscos e reforce a sua postura de segurança com antivírus moderno, deteção assistida por IA e proteção contra fraudes

Contato vendas

O estado da segurança empresarial atualmente

48%de todas as violações confirmadas envolveram ransomware, um aumento face aos 44% do ano anterior¹

9.8%Percentagem da receita anual que as empresas norte-americanas perderam devido a fraude no ano passado, um aumento de 46% em termos homólogos

96%das vítimas de ransomware eram pequenas e médias empresas¹

Fontes: 1) Relatório de Investigações de Violação de Dados da Verizon 2026. 2) Relatório Global de Fraude TransUnion H2 2025.

Proteção para além do AV tradicional

Desde o antivírus do dia a dia até à resposta centralizada de TI, a Shield fecha as lacunas que deixam o seu negócio exposto.


Proteção moderna contra antivírus e malware

Parem ficheiros maliciosos e aplicações inseguras antes que sejam executados.

  • Anti-malware em tempo real e varredura on-access

  • Deteção assistida por IA detém ameaças falhas de varredura baseada em assinaturas


Proteção contra golpes e phishing

Apanha os esquemas que visam os seus colaboradores, não apenas as suas máquinas.

  • Bloqueia sites de phishing inseguros e conhecidos

  • Deteção de burlas detete esquemas desconhecidas e emergentes

  • Alerta a sua equipa no momento em que uma ameaça é bloqueada


Impedir a tomada de controlo de acesso remoto não autorizada

As violações de hoje muitas vezes começam com uma chamada telefónica, não com malware.

  • Deteta e bloqueia tentativas não autorizadas de instalação de ferramentas de acesso remoto (RAT)

  • Alerta o TI imediatamente quando é detetada uma tentativa de aquisição


Integra com Splashtop Remote Access, Suporte e AEM

Veja alertas e ligue-se remotamente para investigar, sem mudar de ferramenta.

  • Alertas surgiram juntamente com os dados do endpoint que a sua equipa já verifica

  • Liga-te e resolve sem adicionar outra consola

  • Salta de um alerta diretamente para uma sessão remota


Splashtop Shield para Preços Empresariais

Disponível como complemento a qualquer subscrição ativa de produto empresarial da Splashtop

Número de pontos finais

Economize com a Splashtop!

1-100

R$ 6,56 / endpoint / mês

101-3000

R$ 5,41 / endpoint / mês

3000+

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Benefícios do Splashtop Shield para Empresas

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Implementação simples

    Faça a proteção funcionar em minutos em Windows e MacOS endpoints, sem necessidade de equipa de segurança dedicada.

  • Deteção assistida por IA

    Detecta malware, phishing e esquemas emergentes que o antivírus padrão falha

  • Administração simples do dia a dia

    Gerir a proteção e as políticas, com alertas a surgir juntamente com os dados do endpoint que a sua equipa já verifica.

  • Preços Simples em Escalões

    Escala com a tua equipa sem adicionar complexidade à tua stack.

Recursos

Artigos de apoio ao Splashtop Shield
Folha de dados

Perguntas Frequentes

O Shield é um antivírus completo ou preciso de outro programa também?
Porque não confiar no antivírus já incorporado nos nossos endpoints?
Como é o preço da Shield for Business?
Quanto tempo demora a implantação?
Como são tratados os nossos dados?
Oferecem facturação mensal?
Preciso de uma subscrição ativa do Splashtop para usar o Shield for Business?
O que preciso para usar o Shield for Business?

Todos os anos, o ransomware custa milhões às pequenas empresas

Nunca foi tão importante proteger os seus endpoints e a sua equipa. Clique abaixo para iniciar sessão na sua consola my.splashtop e adicionar o Splashtop Shield for Business à sua subscrição. Ou contacte as vendas se precisar de assistência adicional.

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