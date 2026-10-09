As pequenas empresas lidam com os mesmos tipos de informação sensível que as organizações maiores, incluindo registos de clientes, detalhes de pagamento e contas financeiras, mas normalmente fazem-no sem uma equipa de segurança dedicada. Isso faz de cada portátil e computador de secretária uma importante linha de defesa contra malware, phishing e ransomware.
O risco é significativo. As pequenas empresas precisam de antivírus para bloquear ameaças sem acrescentar custos nem trabalho administrativo que a sua equipa não consegue absorver.
Este guia aborda o que um antivírus para pequenas empresas deve incluir, em que difere do antivírus pessoal e do antivírus integrado, e como escolher a opção certa para os seus dispositivos, equipa e orçamento.
O que é um antivírus para pequenas empresas?
Um antivírus para pequenas empresas é um software de segurança que protege todos os computadores de uma pequena organização contra malware, phishing, ransomware e outras ameaças comuns aos endpoints, com visibilidade central para que uma pessoa possa confirmar que todos os dispositivos estão protegidos. Para além da análise tradicional de vírus baseada em assinaturas, o antivírus empresarial normalmente acrescenta capacidades como:
Análise em tempo real e a pedido
Deteção que vai além das assinaturas conhecidas, como análise comportamental ou aprendizagem automática
Bloqueio de phishing e de websites maliciosos
Análise de ameaças na Web
Proteção contra exploits
Análise de suportes amovíveis
Um painel central que mostra o estado de proteção em todos os dispositivos
Porque é que as pequenas empresas precisam de software antivírus?
As pequenas empresas dependem dos seus computadores para gerir informações de clientes, atividade financeira, comunicações e outras operações diárias. Um único dispositivo infetado pode interromper esse trabalho e expor dados que a empresa é responsável por proteger.
1. O malware pode perturbar as operações empresariais do dia a dia
Ficheiros e aplicações maliciosos podem comprometer dispositivos, interromper o trabalho diário e expor informações sensíveis de clientes ou dados financeiros. Para uma equipa pequena, até um único portátil infetado pode significar horas de trabalho perdidas e tempo gasto na limpeza. O antivírus precisa de detetar malware rapidamente e impedi-lo antes de ser executado.
2. Os ataques de phishing visam frequentemente os colaboradores diretamente
As infeções por malware não surgem do nada. Os ataques de phishing são vetores de infeção comuns porque podem induzir os colaboradores a instalar malware ao direcioná-los para websites maliciosos, downloads ou páginas de roubo de credenciais.
Um bom antivírus para pequenas empresas deve bloquear phishing e websites maliciosos e analisar o tráfego web, para que um único clique errado tenha menos probabilidade de resultar numa infeção. Ensinar os colaboradores a identificar ataques de phishing acrescenta outra camada importante.
3. Os burlões visam cada vez mais os colaboradores por telefone
Nem todos os ataques começam com um ficheiro malicioso. Nas fraudes de personificação de suporte técnico e help desk, um atacante liga ou envia mensagens a um colaborador, faz-se passar pela TI ou por um fornecedor de confiança e convence-o a instalar uma ferramenta de acesso remoto. Assim que essa ferramenta é instalada, o atacante passa a ter controlo direto do dispositivo.
Um antivírus capaz de detetar e bloquear instalações não autorizadas de ferramentas de acesso remoto ajuda a colmatar esta lacuna.
4. O ransomware torna a prevenção especialmente importante
O ransomware encripta ficheiros e bloqueia dispositivos até que seja pago um resgate, e algumas variantes roubam dados antes de os encriptar. Para uma pequena empresa, a recuperação pode significar um tempo de inatividade e custos significativos. O antivírus ajuda ao identificar ficheiros maliciosos e comportamentos suspeitos antecipadamente, antes de a encriptação se propagar. Como o antivírus se concentra na prevenção e na deteção, funciona melhor em conjunto com cópias de segurança regulares e aplicação atempada de patches.
Saiba mais sobre as funcionalidades que importam no software de proteção contra ransomware.
5. As pequenas empresas podem ter recursos de segurança limitados
Muitas pequenas empresas não têm uma equipa de segurança dedicada, e a TI é muitas vezes assegurada por uma única pessoa ou por um fornecedor externo. Um antivírus simples de implementar, monitorizar e manter é tão importante quanto a capacidade de deteção, porque a proteção só funciona se alguém puder confirmar que está a funcionar em todos os dispositivos.
O que devem as pequenas empresas procurar num software antivírus?
Ao avaliar software antivírus, as pequenas empresas devem procurar estas capacidades:
Proteção contra malware: Uma proteção sólida é a primeira funcionalidade (e, sem dúvida, a mais importante). Uma boa solução antivírus consegue detetar e bloquear rapidamente vírus, trojans, spyware, transferências maliciosas e outro malware.
Deteção para além das assinaturas: Muitas ameaças modernas não correspondem à assinatura de um vírus conhecido. A deteção baseada em comportamento ou assistida por IA ajuda a identificar atividade suspeita e novas ameaças que a análise por assinatura, por si só, não detetaria.
Proteção antiphishing e web: Bloquear sites de phishing e fraude conhecidos e analisar o tráfego web ajuda a impedir, logo à partida, que os colaboradores acedam a páginas ou descarregamentos maliciosos.
Proteção contra ferramentas de acesso remoto: Procure proteção capaz de detetar ou bloquear ferramentas de acesso remoto não autorizadas, uma vez que os atacantes pedem frequentemente aos colaboradores que as instalem durante fraudes de personificação.
Proteção contra exploits: Os atacantes estão sempre à procura de vulnerabilidades de segurança para explorar. Uma boa proteção contra exploits pode defender contra tentativas de abusar destas vulnerabilidades enquanto se espera por uma correção de segurança.
Proteção em tempo real: A cibersegurança não pode fazer pausas nem verificar infeções apenas depois de acontecerem. Um bom antivírus deve avaliar continuamente a atividade e analisar ficheiros, em vez de depender apenas de análises periódicas manuais.
Visibilidade central: Um painel deve mostrar que dispositivos estão protegidos, se a proteção está atualizada e que ameaças foram bloqueadas, para que não haja pontos cegos.
Cobertura da plataforma: Certifique-se de que a solução suporta todos os sistemas operativos utilizados pela sua empresa, seja Windows, macOS ou uma combinação dos dois, e verifique se os servidores ou dispositivos móveis precisam de cobertura separada.
Desempenho leve: O antivírus deve proteger sem causar interrupções. Uma solução leve mantém os dispositivos seguros sem os tornar mais lentos nem interromper o trabalho para realizar análises.
Implementação e administração simples: Uma solução fácil de implementar e gerir reduz o nível de conhecimentos especializados em segurança necessários para a gestão diária.
Preços claros e previsíveis: Uma solução com preços claros facilita às organizações mais pequenas perceber quanto custará a proteção todos os anos e à medida que adicionam novos dispositivos.
Suporte acessível: Procure uma via clara para obter ajuda rápida e eficaz quando surgirem problemas de configuração ou de proteção.
Qual é a diferença entre um antivírus pessoal e um antivírus para pequenas empresas?
Talvez já use uma solução antivírus no seu computador pessoal. Se for suficientemente boa para o uso diário, deve funcionar igualmente bem nos dispositivos da sua pequena empresa, certo?
Embora os computadores pessoais e empresariais enfrentem muitas das mesmas ameaças, isso não significa que a mesma proteção seja suficiente. As empresas precisam de proteger muitos dispositivos, geri-los com uma equipa reduzida e, frequentemente, cumprir requisitos de conformidade de TI. As principais diferenças incluem:
Cobertura de dispositivos: Os planos empresariais são escaláveis por dispositivo ou por endpoint em toda a organização, enquanto os planos pessoais normalmente cobrem apenas alguns dispositivos.
Gestão centralizada: O antivírus empresarial mostra o estado de proteção de cada dispositivo a partir de uma única consola, para que um administrador não tenha de verificar cada computador individualmente.
Controlo de políticas: O antivírus empresarial permite frequentemente que os administradores definam e bloqueiem centralmente as definições de proteção, para que os colaboradores não possam desativá-la nem alterá-la.
Alertas para a TI: Quando uma ameaça é bloqueada, o antivírus empresarial pode alertar diretamente a TI, em vez de depender de que o colaborador repare nisso e o reporte.
Adicionar e substituir dispositivos: As soluções empresariais facilitam a proteção de novos dispositivos e a desativação dos antigos à medida que a empresa cresce e faz atualizações.
Dados sensíveis: Os dispositivos empresariais lidam com ficheiros de clientes, registos financeiros, aplicações na cloud e credenciais, o que aumenta o impacto de qualquer infeção.
Suporte: Os planos empresariais incluem normalmente suporte concebido para administradores que gerem a configuração e a implementação em muitos dispositivos.
O antivírus integrado é suficiente para uma pequena empresa?
A maioria dos computadores inclui proteção integrada. O Windows inclui o Microsoft Defender Antivirus, e o macOS inclui o XProtect, a tecnologia integrada da Apple para detetar e remover malware conhecido. Ambos fornecem a cada dispositivo um nível básico de defesa. A Microsoft também oferece o Defender for Business, incluído no Microsoft 365 Business Premium ou disponível em separado, para organizações que pretendem gestão centralizada no ecossistema Microsoft.
Se a proteção integrada é suficiente depende da sua empresa. Verifique o que a sua proteção atual oferece. Bloqueia websites de phishing e burlas? Consegue detetar ou bloquear ferramentas de acesso remoto não autorizadas? É possível ver o estado da proteção de todos os dispositivos num único local, em todos os sistemas operativos que utiliza? A equipa de TI será alertada quando uma ameaça for bloqueada?
Se a resposta a várias destas perguntas for não, é provável que um antivírus empresarial dedicado valha o investimento.
Como escolher o melhor antivírus para a sua pequena empresa
Escolher um antivírus pode parecer complexo, mas estes passos podem ajudar a avaliar as opções e a tomar uma decisão informada.
1. Identificar os dispositivos que precisa de proteger
Faça o inventário dos seus endpoints, incluindo os sistemas operativos que utilizam, e tenha em conta o crescimento esperado. Isto dá-lhe uma base de referência para a cobertura e o custo.
2. Defina as ameaças contra as quais pretende proteção
Liste as ameaças que a sua empresa enfrenta, como malware, phishing, ransomware, websites maliciosos, exploits, suportes amovíveis infetados e fraudes que tentam levar os colaboradores a instalar ferramentas de acesso remoto.
3. Decida de quanta gestão a sua equipa realmente precisa
A visibilidade do estado dos dispositivos é suficiente ou são necessárias funcionalidades mais abrangentes de EDR, políticas, investigação ou operações de segurança? A visibilidade e a gestão de que necessita podem ajudar a reduzir as opções.
4. Avalie a facilidade de implementação e a manutenção diária
Escolha uma solução que não sobrecarregue a sua equipa de TI. Considere com que rapidez é possível instalar a proteção em todos os dispositivos e quanta especialização contínua em segurança será necessária para a manter em funcionamento.
5. Considere o desempenho
Procure uma solução concebida para funcionar continuamente em segundo plano, sem abrandar os dispositivos nem interromper o trabalho diário.
6. Compare os preços e a cobertura de dispositivos
Compreenda o custo total, não apenas a oferta inicial. Compare o custo anual total, os limites de dispositivos, o preço de renovação e como os custos vão mudar à medida que a sua empresa cresce.
7. Analise a validação independente e o suporte disponível
Consulte avaliações profissionais, testes independentes e feedback de utilizadores para confirmar que a solução funciona como anunciado e para saber como os clientes obtêm ajuda quando precisam dela.
Como o Splashtop Shield for Business protege os dispositivos das pequenas empresas
Muitas pequenas empresas já utilizam a Splashtop, fornecedora de software de acesso remoto, suporte remoto e gestão de endpoints, para aceder e prestar suporte aos seus computadores. Para essas empresas, o Splashtop Shield for Business adiciona proteção antivírus e anti-burla ao mesmo ambiente. Está disponível como complemento de uma subscrição empresarial ativa da Splashtop.
O Splashtop Shield for Business inclui:
Anti-malware em tempo real e análise no acesso para impedir ficheiros maliciosos e aplicações inseguras antes de serem executados.
Deteção assistida por IA que identifica ameaças que a análise baseada em assinaturas pode não detetar.
Proteção contra fraudes e phishing que bloqueia sites inseguros e sites de phishing conhecidos e deteta fraudes novas e emergentes.
Análise de ameaças web para ajudar a impedir conteúdos maliciosos antes de chegarem ao dispositivo.
Bloqueio de ferramentas de acesso remoto não autorizadas que deteta e bloqueia tentativas de instalação e alerta a TI de imediato.
Análise de USB e suportes amovíveis para verificar dispositivos externos quanto a malware.
Verificações agendadas para verificar regularmente os dispositivos em busca de ameaças.
Políticas geridas centralmente que os administradores podem bloquear para que os utilizadores não as possam alterar.
Alertas na consola Splashtop juntamente com os dados de endpoint que a sua equipa já verifica, com a possibilidade de passar de um alerta diretamente para uma sessão remota.
Suporte para Windows e macOS, com implementação em poucos minutos e sem necessidade de uma equipa de segurança dedicada.
Obtenha proteção antivírus simples e eficaz para a sua pequena empresa
As pequenas empresas enfrentam as mesmas ameaças de malware, phishing e ransomware que as organizações de maior dimensão, normalmente com muito menos pessoas para gerir a segurança. O antivírus certo mantém todos os dispositivos protegidos e visíveis sem acrescentar custos nem complexidade que a equipa não consiga suportar.
Se a sua empresa já depende do Splashtop para aceder aos seus computadores ou prestar suporte aos mesmos, o Splashtop Shield for Business acrescenta deteção de malware assistida por IA, proteção contra phishing e fraudes, e bloqueio de ferramentas de acesso remoto aos seus endpoints Windows e macOS, com alertas na consola que a sua equipa já utiliza.
Adicione Splashtop Shield for Business à sua subscrição hoje mesmo ou contacte a nossa equipa de vendas para encontrar o plano certo para a sua empresa.