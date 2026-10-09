Intune + Splashtop
Estende o Intune com o Splashtop
Automatizar a implementação de aplicações, elevar o suporte remoto, garantir o acesso à rede, proteger os endpoints e obter operações em tempo real nos endpoints
Porquê Intune + Splashtop
Vá além do registo e da política com operações contínuas nos endpoints.
Pacote: Coloque as aplicações empresariais no Intune mais rapidamente com pacotes seguros e prontos a implementar.
Suporte: Suportar remotamente utilizadores e dispositivos, quer não geridos pelo Intune.
Seguro: Adicione acesso Wi-Fi e VPN sem palavra-passe, baseado em certificado.
Defender: Aplicar a proteção dos endpoints com antivírus, EDR, MDR e proteção contra phishing.
Gerir: Priorizar continuamente o risco, remediar problemas e provar a saúde dos endpoints.