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Intune + Splashtop

Estende o Intune com o Splashtop

Automatizar a implementação de aplicações, elevar o suporte remoto, garantir o acesso à rede, proteger os endpoints e obter operações em tempo real nos endpoints

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Porquê Intune + Splashtop

Vá além do registo e da política com operações contínuas nos endpoints.

  • Pacote: Coloque as aplicações empresariais no Intune mais rapidamente com pacotes seguros e prontos a implementar.

  • Suporte: Suportar remotamente utilizadores e dispositivos, quer não geridos pelo Intune.

  • Seguro: Adicione acesso Wi-Fi e VPN sem palavra-passe, baseado em certificado.

  • Defender: Aplicar a proteção dos endpoints com antivírus, EDR, MDR e proteção contra phishing.

  • Gerir: Priorizar continuamente o risco, remediar problemas e provar a saúde dos endpoints.


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