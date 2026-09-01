O ransomware pode causar danos incalculáveis, quer vise indivíduos, dados, redes ou empresas inteiras. Por isso, a proteção contra ransomware é vital. No entanto, o software de proteção contra ransomware pode referir-se a várias ferramentas diferentes, como antivírus, controlos de ficheiros protegidos e software de cópia de segurança/recuperação.
Cada ferramenta serve um objetivo diferente, quer reduza a probabilidade de infeção, identifique atividade suspeita ou recupere ficheiros após um ataque. Saber que tipo de proteção contra ransomware existe é essencial para manter uma boa cibersegurança; caso contrário, corre-se o risco de ficar vulnerável.
Tendo isso em mente, vamos explorar quais as funcionalidades de proteção contra ransomware que mais importam, o que fazem e como as pode distinguir ao procurar software antivírus.
O que é software de proteção contra ransomware?
O software de proteção contra ransomware é uma categoria ampla de ferramentas de segurança concebidas para ajudar a prevenir, detetar, bloquear, limitar os danos causados por ataques de ransomware ou recuperar deles.
No entanto, essa definição pode abranger uma variedade de ferramentas, incluindo software antivírus, ferramentas dedicadas anti-ransomware, plataformas de cópia de segurança e recuperação, e sistemas de deteção e resposta de endpoints (EDR). Como tal, pode ser um termo vago, e quem procura proteção contra ransomware deve compreender exatamente que tipo está a obter ao avaliar e comparar funcionalidades.
Em que difere a proteção contra ransomware de um antivírus padrão?
Muitas soluções antivírus modernas já incluem deteção e proteção relacionadas com ransomware, mas a forma como monitorizam o comportamento de encriptação e dão suporte à recuperação varia consoante o software. Por isso, recomenda-se procurar funcionalidades específicas de proteção contra ransomware ao avaliar software antivírus.
Deteção de malware padrão
A sua solução antivírus padrão irá detetar e bloquear malware conhecido e suspeito usando vários métodos de deteção, incluindo assinaturas, heurísticas, reputação de ficheiros, entre outros. Esta é a funcionalidade principal de qualquer antivírus.
Deteção comportamental específica para ransomware
Algumas ferramentas de proteção contra ransomware utilizam monitorização baseada no comportamento para detetar atividade associada a ransomware, como encriptação rápida de ficheiros, alterações de ficheiros em grande escala ou interferência com ferramentas de segurança. Isto pode ajudar a identificar comportamentos suspeitos que podem não corresponder a uma assinatura de malware conhecida.
Proteção de ficheiros e controlos de aplicações
Além da deteção e prevenção, algumas ferramentas podem restringir que aplicações podem modificar pastas ou ficheiros sensíveis. Isto acrescenta uma camada extra de prevenção contra ransomware, tornando mais difícil para o ransomware aceder a dados vitais e destruí-los.
Capacidades de cópia de segurança e recuperação
Mesmo com toda a prevenção contra ransomware do mundo, continua a ser boa ideia manter cópias de segurança para recuperação de dados. Manter cópias de segurança, snapshots e outras funcionalidades de reversão ajuda os utilizadores a recuperar os sistemas se os ficheiros forem alterados, encriptados ou destruídos, tornando-as essenciais para a recuperação após desastres. Tenha em conta que a deteção antivírus e a recuperação de dados são capacidades distintas, pelo que será necessário obter uma ferramenta de cópia de segurança independentemente do software antivírus.
As quatro camadas de proteção contra ransomware
Uma boa proteção contra ransomware inclui alguns elementos essenciais concebidos para proteger os dispositivos e apoiar a recuperação caso aconteça o pior. As quatro camadas principais da proteção contra ransomware incluem:
1. Prevenção
O primeiro passo na proteção contra ransomware é evitar que ataque desde o início. A prevenção reduz a probabilidade de ficheiros, links ou explorações maliciosas chegarem ao dispositivo, para que não o possam infetar. Isto inclui proteção contra phishing, bloqueio de sites maliciosos, análise de transferências e proteção contra explorações.
2. Deteção e bloqueio
Se o ransomware escapar às funcionalidades de prevenção, a deteção e o bloqueio precoces podem evitar que cause danos. A deteção de ransomware identifica malware conhecido, ficheiros suspeitos ou atividade que corresponde ao comportamento de ransomware antes de este se propagar. Isto inclui monitorização do comportamento, proteção em tempo real e reputação de ficheiros.
3. Limitação de danos
Limitar os danos que o ransomware pode causar é igualmente importante. Muitas ferramentas de proteção contra ransomware podem restringir o acesso a ficheiros, parar processos suspeitos ou colocar ameaças em quarentena antes de afetarem mais ficheiros. Isto inclui controlos de aplicações, isolamento rápido de ameaças e pastas protegidas, o que pode limitar a propagação de malware.
4. Recuperação
Se a prevenção, a deteção e a limitação não forem suficientes e o ransomware ainda causar estragos, é essencial recuperar os dados sem pagar o resgate. As ferramentas de recuperação ajudam a restaurar ficheiros ou sistemas, para que nada de valor se perca no ataque. Isto inclui cópias de segurança, snapshots, reversões de ficheiros e outros processos de restauro testados.
Que funcionalidades de prevenção são mais importantes?
Dada a necessidade de proteção contra ransomware e as várias camadas envolvidas, é importante saber o que procurar num software de proteção contra ransomware. Embora as soluções variem, qualquer solução de prevenção contra ransomware deve incluir algumas capacidades essenciais:
Proteção contra phishing e sites maliciosos
O ransomware começa frequentemente com uma ligação enganosa, um website falso, um anexo malicioso ou uma transferência fraudulenta. Detetar estes truques e armadilhas cedo é essencial para prevenir malware e ransomware, por isso um bom software de proteção deve incluir proteção web. Isto pode ajudar a identificar páginas de início de sessão falsas, websites maliciosos, ligações de transferência suspeitas, avisos fraudulentos e muito mais, ajudando a manter os dispositivos seguros.
Análise de transferências e anexos
Quando transfere ficheiros, não quer que o ransomware venha incluído no pacote. A análise de transferências e anexos pode verificar ficheiros em busca de programas maliciosos quando são transferidos, abertos, copiados ou executados, detetando qualquer ransomware que possam estar a ocultar. Tenha em conta que as análises devem aplicar-se a transferências, anexos de e-mail, ficheiros partilhados e armazenamento externo para garantir que todas as frentes estão cobertas.
Análise da reputação de ficheiros
Os serviços de reputação de ficheiros podem avaliar se um ficheiro é conhecido e fiável, incomum, suspeito ou malicioso. Isto fornece uma camada adicional de segurança, embora funcione melhor quando combinada com outros métodos de deteção.
Proteção contra exploits
As vulnerabilidades de software são alvos frequentes de ciberataques, por isso convém ter proteções implementadas. A proteção contra exploits pode detetar tentativas de explorar estas vulnerabilidades em sistemas operativos e aplicações, embora continue a ser importante manter o software corrigido e atualizado para eliminar as vulnerabilidades o mais rapidamente possível.
Atualizações de segurança automáticas
As ciberameaças estão em constante evolução, com novas ameaças a surgir a toda a hora. Como resultado, as atualizações de segurança são vitais para acompanhar as ameaças mais recentes. Uma boa proteção antivírus e contra ransomware deve incluir atualizações de segurança automáticas, incluindo definições de malware, dados de reputação, regras de deteção e modelos de aprendizagem automática, para se manter atualizada com as informações e ferramentas mais recentes.
Que funcionalidades de deteção são mais importantes?
A seguir, vamos ver como a proteção contra ransomware pode detetar ameaças. Uma boa cibersegurança utiliza uma combinação de funcionalidades de deteção para proporcionar a cobertura mais abrangente possível, mas cada uma tem utilizações e vantagens que vale a pena compreender.
Proteção contra malware em tempo real
O software de proteção contra ransomware deve incluir monitorização de ficheiros em tempo real, em vez de depender de análises manuais. A proteção contra malware em tempo real pode avaliar a atividade à medida que os ficheiros são transferidos, abertos, copiados, executados e modificados, para que consiga identificar e resolver rapidamente o ransomware, independentemente de onde atue no processo.
Deteção baseada em assinaturas
A deteção baseada em assinaturas é uma excelente ferramenta para identificar ransomware conhecido. Este método reconhece código de malware conhecido para identificar de forma rápida e precisa programas maliciosos antes que possam causar danos, tornando-se uma poderosa camada de segurança.
Deteção assistida por aprendizagem automática
Com aprendizagem automática, o software de proteção contra ransomware pode avaliar uma combinação de características dos ficheiros e sinais de risco para detetar atividade maliciosa. Este é um dos desenvolvimentos mais recentes na proteção contra ransomware, e a sua capacidade de identificar rapidamente ransomware novo ou desconhecido torna-o um excelente complemento às assinaturas, verificações de reputação e monitorização comportamental.
Deteção baseada em comportamento
A deteção comportamental monitoriza o que um processo faz depois de começar a ser executado, para identificar atividade suspeita que possa indicar malware. Por exemplo, se um programa começar a alterar ficheiros rapidamente, renomear ou encriptar documentos, ou desativar software de segurança, isso é um sinal claro de que é malicioso, e a deteção irá assinalá-lo.
Embora isto não possa garantir que vai impedir todos os ataques, é uma ferramenta poderosa para melhorar a proteção contra ameaças desconhecidas.
O que são pastas protegidas e controlos de aplicações?
Como referido, os controlos de aplicações e as pastas protegidas podem ajudar a manter os ataques de ransomware à distância. Por isso, devemos compreender como funcionam e como podem melhorar a proteção contra ataques de ransomware.
Pastas protegidas
Os controlos de pastas protegidas podem limitar que aplicações podem modificar ficheiros ou diretórios selecionados, como documentos importantes, registos financeiros e ficheiros de trabalho. Isto pode reduzir a capacidade de aplicações não autorizadas modificarem ficheiros armazenados em pastas protegidas.
Lista de permissões de aplicações
Os controlos de aplicações permitem limitar a execução a programas fidedignos ou aprovados, para que programas desconhecidos não possam controlar outros ficheiros. Isto ajuda a limitar o que o ransomware pode fazer a um dispositivo, mantendo o seu alcance e acesso ao mínimo.
Possíveis limitações
Dito isto, estes controlos têm limitações. Exigem uma configuração cuidadosa para garantir que os programas que pretende utilizar continuam autorizados, e por vezes podem bloquear aplicações legítimas. No entanto, continuam a ser ferramentas poderosas para limitar o impacto de uma infeção por ransomware.
Mesmo assim, vai continuar a ser importante manter cópias de segurança atualizadas do dispositivo e dos ficheiros, para poder recuperar caso aconteça o pior.
Cópia de segurança, reversão e recuperação: qual é a diferença?
Se estiver infetado com ransomware, poder reverter alterações, restaurar cópias de segurança e recuperar dados perdidos é essencial. Com isso em mente, vamos analisar as diferenças e explorar como podem ajudar na recuperação após um ataque de ransomware.
Cópia de segurança
Uma cópia de segurança é uma cópia separada de ficheiros, normalmente armazenada num dispositivo externo ou servidor, para que possa restaurá-los após perda de dados ou encriptação. Se ocorrer um ataque de ransomware, uma cópia de segurança atualizada pode fornecer uma via de recuperação para os ficheiros incluídos na cópia de segurança. Certifique-se de que pelo menos uma cópia de segurança está isolada do computador principal, para que o ransomware não a possa afetar.
Reversão de ficheiros
Em vez de restaurar cópias de segurança mais antigas, a reversão de ficheiros tenta inverter as alterações. Isto basicamente faz recuar um computador ao estado em que estava antes de o ransomware atacar, embora a disponibilidade e a eficácia variem consoante o produto.
Instantâneos do sistema
Os instantâneos do sistema podem ajudar na recuperação ao captar o estado de ficheiros ou sistemas num momento específico. Os instantâneos captam o estado de ficheiros ou sistemas num ponto específico no tempo e podem permitir restaurar dados ou o estado do sistema para uma versão anterior, dependendo da tecnologia utilizada.
No entanto, se o instantâneo estiver armazenado num dispositivo ou conta acessível, o ransomware ainda pode afetá-lo.
Ferramentas de desencriptação
Quando o ransomware encripta o dispositivo ou os ficheiros, as ferramentas de desencriptação podem ajudar. Para algumas variantes de ransomware, uma ferramenta de desencriptação compatível pode conseguir restaurar ficheiros encriptados sem pagar um resgate. No entanto, estas ferramentas só funcionam para certas variantes de ransomware, por isso não deve confiar nelas como primeira e única linha de defesa.
Teste de restauro
Embora estas funcionalidades ajudem a recuperar de ataques, só funcionam se conseguirem restaurar ficheiros com sucesso. Testar cópias de segurança e ferramentas de recuperação para garantir que funcionam como previsto é importante; caso contrário, pode ser vítima de um ataque de ransomware e só então descobrir que as suas cópias de segurança não podem ser restauradas.
Como avaliar a deteção do comportamento de ransomware
Como a deteção de comportamento é essencial para identificar ransomware, convém escolher software de proteção com funcionalidades de deteção robustas e precisas. Existem algumas características importantes a procurar ao avaliar a deteção de comportamento, por isso verifique o seguinte ao analisar software de proteção contra ransomware:
Que tipos de atividade de ficheiros e processos são monitorizados?
A deteção funciona em tempo real?
Os ficheiros desconhecidos recebem análise adicional?
Com que rapidez é bloqueada a atividade suspeita?
Os ficheiros afetados são identificados?
Como explicam os alertas o comportamento detetado?
Os utilizadores podem rever ou reverter uma deteção falsa?
A proteção aplica-se tanto a computadores Windows como macOS?
Com que frequência são atualizados os modelos de deteção e os dados sobre ameaças?
Como avaliar o desempenho e os falsos positivos
Ao usar software de proteção contra ransomware, convém garantir que funciona como previsto, sem consequências inesperadas. Isto significa que não deve apenas proteger o computador, mas fazê-lo de forma não intrusiva e fácil de gerir.
Há alguns fatores a considerar ao avaliar o desempenho:
Impacto no sistema
Qualquer software de proteção contra ransomware utilizará recursos do processador, da memória e do disco, mas não deverá consumir recursos de forma significativa nem afetar o desempenho. Certifique-se de avaliar o impacto do software durante as análises (completas e rápidas), a utilização de recursos em inatividade, o impacto na bateria e o desempenho em portáteis mais antigos para evitar um impacto significativo no sistema.
Falsos positivos
O software de proteção contra ransomware deve monitorizar potenciais ameaças ou atividade suspeita, mas uma deteção demasiado agressiva pode assinalar aplicações ou atividade legítimas como ameaça. Demasiados falsos positivos podem criar uma situação de “Pedro e o lobo”, levando os utilizadores a ignorar alertas legítimos ou a desativar proteções para acabar com o ruído.
Qualidade dos alertas
Os bons alertas devem fazer mais do que apenas dizer “há algo errado.” Os alertas devem fornecer informações claras, incluindo o que foi detetado, que ficheiros ou processos estão envolvidos, que ações foram tomadas e se o utilizador precisa de fazer alguma coisa.
Controlos de exclusão seguros
Por vezes, pode ser necessário excluir um ficheiro de confiança da análise. No entanto, exclusões abrangentes podem enfraquecer a proteção. Convém escolher software que ofereça controlos claros e limitados, para criar exclusões sem desativar camadas de segurança.
Porque é que os testes independentes são importantes
Embora os fornecedores de antivírus possam fazer afirmações ousadas sobre a velocidade e a qualidade do seu software, como “proteção completa contra ransomware” ou “100% de proteção”. Felizmente, testes independentes podem verificar essas afirmações e fornecer evidências sobre proteção contra malware, deteção de ransomware, falsos positivos, impacto no sistema e muito mais.
Certifique-se de que consulta testes e avaliações independentes para obter informações essenciais, incluindo:
Se foram realizados testes específicos para ransomware.
Em que sistemas operativos foi testado.
Quão recentes são os resultados.
Se a proteção em tempo real estava ativada durante os testes.
O que o teste mediu, como prevenção, deteção ou recuperação.
Quantos ficheiros foram afetados antes de a ameaça ser interrompida.
Resultados de falsos positivos e taxa.
Impacto no desempenho em inatividade e durante as análises.
Se a versão testada corresponde ao produto atual.
Como comparar software de proteção contra ransomware
Com tantas opções de proteção contra ransomware no mercado, pode ser difícil determinar qual delas melhor se adapta às suas necessidades de cibersegurança. Ao avaliar opções de software, é possível determinar qual é a melhor para o seu caso em alguns passos simples:
Identifique quais os sistemas operativos que precisam de proteção: Primeiro, convém determinar quais dos dispositivos precisam de proteção. Se utilizar dispositivos Mac e PC, por exemplo, verifique a compatibilidade em ambos e confirme que o software inclui funcionalidades de proteção contra ransomware para cada plataforma.
Determine which protection layers are included: Como foi estabelecido, existem várias camadas de proteção contra ransomware, por isso convém ver quais delas o software inclui. Estas podem incluir funcionalidades de prevenção, deteção, limitação de danos e recuperação, por isso é essencial saber exatamente o que está a obter.
Dê prioridade à proteção em tempo real: A proteção em tempo real é uma funcionalidade essencial a procurar em software antivírus e de prevenção contra ransomware. Verifique se o produto monitoriza ativamente ficheiros, transferências, processos e comportamentos suspeitos.
Reveja a proteção contra phishing e exploits: Verifique se o produto ajuda a identificar ou bloquear ligações maliciosas, transferências nocivas e tentativas de exploração.
Examine as alegações sobre deteção comportamental: Uma boa solução de proteção contra ransomware deve deixar claro como monitoriza atividades e lida com processos suspeitos. Não confie apenas em alegações vagas e genéricas.
Confirme o que significam realmente as alegações de recuperação: A recuperação pode incluir cópias de segurança, instantâneos, reversão de ficheiros, assistência de desencriptação ou algo completamente diferente; certifique-se de que fica claro o que está incluído.
Reveja a validação independente: Não aceite apenas a palavra do fornecedor quanto à qualidade do software. Procure provas recentes e específicas do sistema operativo que sustentem as alegações de proteção e desempenho.
Avalie o desempenho e os falsos positivos: Não convém escolher uma ferramenta que abrande o computador com falsos alarmes. Pesquise qual é o impacto no desempenho para que a proteção não provoque lentidão nem alertas frequentes desnecessários.
Compare os limites de dispositivos e os preços: Convém saber exatamente pelo que está a pagar. Verifique os custos para analisar não só o custo do primeiro ano, mas também o preço de renovação, o número de dispositivos incluídos e quaisquer funcionalidades limitadas aos níveis superiores.
Ver opções de suporte: Também será importante ter um bom apoio ao cliente, caso surja algum problema. Veja como o fornecedor ajuda os utilizadores a investigar deteções, restaurar o acesso ou resolver falsos positivos, caso isso venha a ser necessário.
Como o Splashtop Shield ajuda a prevenir e detetar ransomware
Splashtop Shield é uma solução antivírus com IA para computadores Windows e Mac que ajuda a proteger contra malware, tentativas de phishing, comportamento suspeito e tentativas de exploração que podem estar envolvidas em ataques de ransomware.
Splashtop Shield combina deteção baseada em comportamento, análise de ficheiros assistida por aprendizagem automática, verificações de reputação na cloud e dados de ameaças atualizados com frequência para ajudar a identificar ficheiros maliciosos e atividade suspeita.
Splashtop Shield inclui:
Proteção antimalware para ajudar a detetar e bloquear malware, incluindo ransomware.
Proteção antiphishing para ajudar a identificar tentativas de phishing e links maliciosos.
Análise de tráfego em tempo real para ajudar a identificar tráfego malicioso e ameaças online.
Deteção de ameaças com base no comportamento para ajudar a identificar comportamentos suspeitos que possam indicar malware.
Proteção anti-exploit para ajudar a detetar e bloquear tentativas de explorar vulnerabilidades de software.
Análise de USB e suportes de armazenamento amovíveis para ajudar a detetar ficheiros maliciosos em dispositivos de armazenamento ligados.
O Splashtop Shield concentra-se na prevenção e deteção de ransomware e não fornece reversão, cópia de segurança nem recuperação de ransomware.
Lista de verificação de software de proteção contra ransomware
Ao avaliar software de proteção contra ransomware, pode ser difícil saber exatamente o que deve procurar. É por isso que criámos uma lista de verificação prática com tudo o que deverá procurar na sua proteção contra ransomware para garantir a proteção ideal.
Certifique-se de procurar:
Monitorização de malware em tempo real.
Deteção baseada em comportamento.
Proteção contra phishing e ligações maliciosas.
Verificação de transferências e anexos.
Proteção contra exploits.
Atualizações automáticas dos dados sobre ameaças.
Proteção compatível com os sistemas operativos que utiliza.
Alertas que explicam claramente as deteções e as ações.
Gestão simples de falsos positivos.
Impacto mínimo no desempenho.
Validação independente recente e relevante.
Capacidades de cópia de segurança e recuperação claramente definidas.
Preços transparentes e limites de dispositivos.
Suporte disponível através dos canais da sua preferência.
Reforce a proteção contra ransomware com Splashtop Shield
O software de proteção contra ransomware pode incluir diferentes camadas de prevenção, deteção, limitação de danos e recuperação. Ao comparar produtos, certifique-se de que compreende quais dessas camadas cada ferramenta realmente oferece.
A sua estratégia global de proteção contra ransomware deve incluir proteção contra malware em tempo real, proteção contra phishing, deteção baseada em comportamento, proteção contra exploits e cópias de segurança fiáveis, quer essas capacidades provenham de um único produto ou de vários.
Splashtop Shield ajuda a proteger computadores Windows e Mac contra malware, tentativas de phishing, comportamento suspeito e tentativas de exploração, fornecendo uma camada de prevenção e deteção contra ransomware.
Quer saber mais sobre o Splashtop Shield? Veja como pode proteger os seus dispositivos hoje mesmo.