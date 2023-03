Melhor conexão de Controlo Alternativo 2023 — Splashtop

A Splashtop está comprometida com a excelência no atendimento ao cliente. A Splashtop tem equipes de serviço na Califórnia, Japão, Taiwan, China, Singapura e Amesterdã para facilitar o seu contato com uma pessoa real. Os clientes novos e existentes podem ligar para as linhas telefônicas internacionais da Splashtop para falar com uma pessoa real.

Quer você precise de apoio para ultrapassar um problema ou tenha dúvidas sobre a sua conta, a equipe Splashtop estará sempre acessível para você.