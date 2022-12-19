Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
User discovers the user-friendliness and top features of Splashtop after switching from RemotePC

A Melhor Alternativa RemotePC

A Splashtop é mais fácil de usar, corre mais rápido, tem mais funcionalidades de topo e é usado por mais de 30 milhões de pessoas

Teste gratuitoNão é necessário cartão de crédito!

Descubra por que o Splashtop é a melhor alternativa RemotePC


Splashtop Remote Access Pro

pc remoto

Vendas a pessoas ao vivo e equipes de suporte baseadas nos EUA e Europa

Transferência de arquivos (incluindo arrastar e soltar)

Bate-papo (dentro & fora da sessão)

*Disponível apenas em sessão

Impressão remota

Monitor multipara-multi

Gravação de sessão

Compartilhe sua área de trabalho via link da web

Implantação segura + fácil com um link compartilhável

Três utilizadores podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo (requer três licenças).

Reinicialização remota

Apenas no plano Enterprise

Agrupamento de computadores

Apenas no plano Enterprise

Agrupamento de usuários

Permissão de grupo

Apenas no plano Enterprise

Recursos de gerenciamento de usuários para equipes

Apenas no plano Enterprise

Criptografia AES de 256 bits/Verificação em duas etapas/Autenticação de dispositivo

Em branco a tela remota

*Não disponível no Windows 10


Acesso Remoto Splashtop

Iniciar avaliação gratuita

INICIAR

O que os usuários dizem ao escolher Splashtop

No último mês, experimentei várias opções de acesso remoto e a Splashtop tem sido, de longe, o melhor para as nossas necessidades. Parabéns à equipa da Splashtop por ter criado um excelente pacote, com opções úteis/práticas e a um preço acessível. Preciso de um produto e de uma empresa em que possa confiar e em que a sua solução tem sido sólida – continue o bom trabalho.

Darryl Collins

Acesso Remoto Rápido, Simples e Seguro

A Splashtop é uma ferramenta de acesso remoto de alto desempenho para aqueles que querem uma solução simples para acessar seus computadores em movimento. Ótimo para permitir que os trabalhadores trabalhem a partir de casa ou que os alunos do ensino remoto acedam aos computadores do laboratório escolar.

Use seu laptop, tablet ou smartphone para acessar seu computador remoto como se estivesse bem na frente dele. Utilize as suas aplicações, edite ficheiros, veja vídeos e execute qualquer tarefa com facilidade através das nossas ligações rápidas que lhe proporcionam qualidade HD. Saiba mais sobre o Splashtop Remote Access e descubra por que mais de 30 milhões de pessoas confiaram na Splashtop para mais de 500 milhões de sessões e contando.

Comece hoje mesmo com a nossa versão de testes gratuita!

Teste gratuitoSaiba mais