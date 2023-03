A Melhor Alternativa RemotePC

O Splashtop Business Access é uma ferramenta de alta performance para aqueles que querem uma solução simples para acessar seus computadores de qualquer lugar. Ótimo para permitir aos trabalhadores trabalharem a partir de casa ou para estudantes de aprendizagem à distância acessarem os computadores do laboratório da escola.

Use o seu computador portátil, tablet ou smartphone para acessar o seu computador remoto como se estivesse mesmo na frente dele. Use as suas aplicações, edite arquivos, veja vídeos, e execute qualquer tarefa com facilidade através das nossas conexões rápidas com qualidade HD. Saiba mais sobre o Splashtop Business Access e descubra porque mais de 30 milhões de pessoas confiaram na Splashtop para mais de 500 milhões de sessões e contando.