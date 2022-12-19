A Melhor Alternativa RemotePC
A Splashtop é mais fácil de usar, corre mais rápido, tem mais funcionalidades de topo e é usado por mais de 30 milhões de pessoas
Descubra por que o Splashtop é a melhor alternativa RemotePC
pc remoto
Vendas a pessoas ao vivo e equipes de suporte baseadas nos EUA e Europa
Transferência de arquivos (incluindo arrastar e soltar)
Bate-papo (dentro & fora da sessão)
*Disponível apenas em sessão
Impressão remota
Monitor multipara-multi
Gravação de sessão
Compartilhe sua área de trabalho via link da web
Implantação segura + fácil com um link compartilhável
Três utilizadores podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo (requer três licenças).
Reinicialização remota
Apenas no plano Enterprise
Agrupamento de computadores
Apenas no plano Enterprise
Agrupamento de usuários
Permissão de grupo
Apenas no plano Enterprise
Recursos de gerenciamento de usuários para equipes
Apenas no plano Enterprise
Criptografia AES de 256 bits/Verificação em duas etapas/Autenticação de dispositivo
Em branco a tela remota
*Não disponível no Windows 10
O que os usuários dizem ao escolher Splashtop
No último mês, experimentei várias opções de acesso remoto e a Splashtop tem sido, de longe, o melhor para as nossas necessidades. Parabéns à equipa da Splashtop por ter criado um excelente pacote, com opções úteis/práticas e a um preço acessível. Preciso de um produto e de uma empresa em que possa confiar e em que a sua solução tem sido sólida – continue o bom trabalho.
Darryl Collins
Acesso Remoto Rápido, Simples e Seguro
A Splashtop é uma ferramenta de acesso remoto de alto desempenho para aqueles que querem uma solução simples para acessar seus computadores em movimento. Ótimo para permitir que os trabalhadores trabalhem a partir de casa ou que os alunos do ensino remoto acedam aos computadores do laboratório escolar.
Use seu laptop, tablet ou smartphone para acessar seu computador remoto como se estivesse bem na frente dele. Utilize as suas aplicações, edite ficheiros, veja vídeos e execute qualquer tarefa com facilidade através das nossas ligações rápidas que lhe proporcionam qualidade HD. Saiba mais sobre o Splashtop Remote Access e descubra por que mais de 30 milhões de pessoas confiaram na Splashtop para mais de 500 milhões de sessões e contando.