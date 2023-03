Melhor substituto do LogMeIn Central

Mais simples. Mais rápido. Mais forte. Splashtop Remote Support é a alternativa fiável e altamente segura que LogMeIn Central os utilizadores esperam. Com o seu preço vencedor, o Splashtop Remote Support tornou-se a solução de referência da indústria.

O antigo

Milhares de empresas e MSPs estão a mudar Splashtop Remote Support e as razões são óbvias. A LogMeIn aumenta os preços ano após ano. Forçam os utilizadores a actualizações caras com pouco ou nenhum aviso ou tempo para ajustes. Os utilizadores deparam-se constantemente com a frustrante decisão de atualizar ou perder todo o apoio para os seus clientes.

O novo

Em resposta às preocupações dos LogMeIn utilizadores, o Splashtop desenvolveu Splashtop Remote Support como o LogMeIn Central substituto. Há cerca de três anos, depois de LogMeIn cancelado o seu pacote freemium e trocar o seu modelo de negócio LMI Central, MSPs, Profissionais de TI e prestadores de serviços em todo o mundo inundaram o Splashtop de solicitações com base nos seus casos de uso.

Splashtop levou os pedidos a sério e começou a sua busca pela melhor solução de acesso e suporte remoto dos dias de hoje, Splashtop Remote Support - a melhor LogMeIn Central alternativa.

Características e Capacidades

O Splashtop Remote Support é sólido, seguro, confiável e fácil de usar. Ele fornece uma página de console de administração centralizada onde os administradores podem gerenciar todos os seus computadores e endpoints. Alguns recursos especiais incluem:

Transferência de arquivos

Impressão remota

Despertar remoto

Reinicialização remota

Chat

Monitor multipara-multi

Atualizações do Windows

Logs de eventos

Integração com antivírus

Suporte Assistido

Agrupamento

Gerenciamento de usuários

Implantação fácil

Acesso a partir de qualquer dispositivo

Alertas configuráveis

Inventário do sistema

Comando Remoto

O Splashtop também te vai ajudar a poupar centenas, ou milhares todos os anos no custo da tua subscrição, em comparação com LogMeIn. Confira a nossa comparação deLogMeIn Central preços então veja por ti mesmo!

Segurança robusta

Todas as sessões remotas SRS são protegidas com criptografia TLS e AES de 256 bits. Todas as conexões, transferências de arquivos e eventos de gerenciamento são registrados. O acesso remoto também é protegido pela autenticação do dispositivo, verificação em duas etapas e várias opções de senha de segundo nível. A Splashtop também está em conformidade com a HIPAA.

Suporte Assistido

Para TI, help desks e profissionais de suporte que querem prestar suporte assistido a computadores não geridos, o Splashtop também oferece Splashtop SOS. Podes adicionar licenças SOS à tua Splashtop Remote Support conta. Visite www.splashtop.com/sos para saber mais.

Não tenha medo de mudar

À luz das mudanças no modelo LogMeInde negócio, o produto de Suporte Remoto do Splashtop tornou muitos profissionais felizes e aliviados, especialmente os utilizadores do LMI Central. Se estás a usar atualmente LogMeIn Central, experimente o Suporte Remoto do Splashtop gratuitamente para ver o porquê de tantos mudaram e nunca olharam para trás!

