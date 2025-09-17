Melhor substituto do LogMeIn Central

Mais simples. Mais rápido. Mais forte. Splashtop Remote Support é a alternativa fiável e altamente segura que LogMeIn Central os utilizadores esperam. Com o seu preço vencedor, o Splashtop Remote Support tornou-se a solução de referência da indústria.
Aumento de preço da LogMeIn: Faz com que as Empresas Procurem Alternativas Económicas
Milhares de empresas e MSPs estão a se mudar para o Splashtop Remote Support e as razões são óbvias. A LogMeIn aumenta os preços ano após ano. Forçam os utilizadores a actualizações caras com pouco ou nenhum aviso ou tempo para ajustes. Os utilizadores deparam-se constantemente com a frustrante decisão de atualizar ou perder todo o apoio para os seus clientes.
Por outro lado, o Splashtop oferece uma solução mais acessível e fiável, tornando-o na escolha ideal para empresas que procuram uma alternativa ao LogMeIn sem comprometerem o desempenho.
Splashtop Remote Support: Um Substituto Mais inteligente e Mais Acessível para LogMeIn Central
Em resposta às preocupações dos utilizadores do LogMeIn, a Splashtop desenvolveu o Splashtop Remote Support como o substituto do LogMeIn Central. Há cerca de três anos, depois do LogMeIn ter cancelado o seu pacote freemium e trocar o seu modelo de negócio LMI Central, MSPs, Profissionais de TI e prestadores de serviços em todo o mundo inundaram a Splashtop de solicitações com base nos seus casos de uso.
A Splashtop levou os pedidos a sério e começou a sua busca pela melhor solução de acesso e suporte remoto dos dias de hoje, Splashtop Remote Support - a melhor alternativa ao LogMeIn Central.
Como as Caraterísticas e Capacidades da Splashtop Elevam o Suporte Remoto
O Splashtop Remote Support é sólido, seguro, fiável e fácil de utilizar. Ao avaliar o Splashtop vs LogMeIn, vários recursos de destaque dão à Splashtop uma vantagem competitiva. Aqui estão algumas características destacadas:
Transferência de arquivos
Impressão remota
Despertar remoto
Reinicialização remota
Chat
Atualizações do Windows
Logs de eventos
Integração com antivírus
Suporte Assistido
Agrupamento
Gerenciamento de usuários
Implantação fácil
Acesso a partir de qualquer dispositivo
Alertas configuráveis
Inventário do sistema
Comando Remoto
A Splashtop também te vai ajudar a poupar centenas, ou milhares todos os anos no custo da tua subscrição, em comparação com o LogMeIn. Confira a nossa comparação dos preços do LogMeIn Central então veja por ti mesmo!
Segurança robusta
Todas as sessões remotas SRS são protegidas com TLS e criptografia AES de 256 bits. Todas as conexões, transferências de arquivos e eventos de gerenciamento são registrados. O acesso remoto é ainda mais protegido pela autenticação do dispositivo, verificação em duas etapas e várias opções de senha de 2º nível. A Splashtop também ajuda a suportar a conformidade com a HIPAA.
Suporte Assistido
Para TI, help desks e profissionais de suporte que pretendam fornecer suporte assistido a computadores não geridos, a Splashtop também oferece suporte assistido.
Faz a Mudança de LogMeIn Central para Splashtop Remote Support
À luz das mudanças no modelo de negócio do LogMeIn, o produto de Suporte Remoto da Splashtop tornou muitos profissionais felizes e aliviados, especialmente os utilizadores do LMI Central. Se estás a usar atualmente LogMeIn Central, experimente o Suporte Remoto do Splashtop gratuitamente para ver o porquê de tantos mudarem e nunca olharem para trás!