Quando as equipas de TI precisam de instalar software em dispositivos remotos, isso pode ser um desafio. Têm de se ligar a cada dispositivo, iniciar os instaladores e seguir manualmente as instruções, o que pode consumir tempo e ser ineficiente.
Conheça as instalações silenciosas. As instalações silenciosas permitem que o software seja executado sem exigir interação do utilizador, tornando a implementação rápida e fácil em dispositivos remotos.
No entanto, uma instalação silenciosa bem-sucedida exige mais do que apenas enviar um instalador para outro dispositivo. As equipas de TI precisam dos parâmetros e permissões de instalação certos, além de uma forma de executar a instalação remotamente e confirmar o seu sucesso.
Com isso em mente, vamos explorar como funciona a instalação silenciosa, abordagens comuns para instalar software em dispositivos remotos e como a gestão centralizada de endpoints pode tornar tudo simples e eficiente.
O que é uma instalação silenciosa de software?
A instalação silenciosa é a instalação de uma aplicação num dispositivo sem usar o assistente de instalação normal nem exigir a intervenção do utilizador, para que a instalação possa ser concluída sem interromper o trabalho do utilizador.
A instalação silenciosa e a instalação remota não são a mesma coisa, mas são frequentemente usadas em conjunto. Numa instalação remota, outro dispositivo ou uma plataforma de gestão de endpoints inicia e gere a instalação, enquanto uma instalação silenciosa é executada sem pedidos de interação.
Pode combinar ambas as abordagens para uma instalação remota silenciosa, em que um administrador ou ferramenta de gestão inicia a instalação remotamente, e o instalador é executado no dispositivo de destino sem exigir interação do utilizador.
As instalações silenciosas remotas podem servir vários objetivos, como implementar aplicações empresariais padrão em novos dispositivos, instalar software de segurança em endpoints distribuídos ou instalar software fora do horário normal de trabalho. Isto ajuda a manter os dispositivos atualizados sem ter de atualizar cada um manualmente nem interromper os colaboradores.
O que é necessário para instalar software remotamente de forma silenciosa?
Instalar software de forma silenciosa pode envolver alguns passos, especialmente quando a instalação é feita remotamente em vários dispositivos. Há alguns pré-requisitos de que vai precisar antes de iniciar a instalação, incluindo:
Permissões administrativas: Certifique-se de que a conta ou a ferramenta de gestão usada para instalar tem as permissões necessárias no dispositivo de destino.
Acesso ao computador remoto: O dispositivo remoto deve estar acessível através da ferramenta de gestão remota ou já ser gerido através de um agente de endpoint.
O pacote do instalador: Não é possível instalar software sem o pacote do instalador. Pode ser um MSI, EXE, PKG ou outro formato de instalação suportado.
Parâmetros de instalação silenciosa: Certifique-se de que o instalador suporta execução não assistida e identifique os parâmetros corretos da linha de comandos.
Um método de implementação: Será necessária uma forma de implementar o software, por exemplo, através do PowerShell, utilitários de execução remota, ferramentas de implementação de software ou software de gestão de endpoints.
Um método de verificação: quando o software é instalado com sucesso, a equipa de TI deve conseguir verificá-lo, em vez de assumir que a execução equivale a sucesso.
Tenha em atenção que os parâmetros de instalação silenciosa variam consoante o instalador, por isso confirme-os e valide-os antes de implementações mais alargadas.
Como funcionam os comandos de instalação silenciosa
Existem várias formas diferentes de instalar software silenciosamente. Os instaladores utilizados podem aceitar parâmetros de linha de comandos que controlam o comportamento da instalação, incluindo a apresentação de pedidos, pelo que, dependendo do tipo de instalador, é possível enviar comandos para instalar software sem interromper os utilizadores.
Instaladores MSI
Os pacotes Windows Installer geralmente utilizam parâmetros msiexec normalizados. Como resultado, pode adicionar um parâmetro silencioso (/quiet ou /qn) para executar o instalador sem interface de utilizador nem solicitações. No entanto, dependendo da aplicação, poderá ser necessário adicionar parâmetros adicionais.
Instaladores EXE
Os instaladores EXE não seguem uma norma universal de instalação silenciosa. Em vez disso, utilizam comandos diferentes, como /silent, /quiet ou /S. Não se deve presumir que um ou outro funcione com qualquer aplicação; em vez disso, consulte a documentação de implementação do fornecedor do software ou a ajuda do instalador para determinar qual precisa de utilizar.
Instaladores macOS
Em dispositivos macOS, o software pode usar instaladores PKG, scripts, imagens de disco ou mecanismos de implementação específicos da aplicação. Os ficheiros PKG podem normalmente ser instalados a partir da linha de comandos com o utilitário installer, enquanto as aplicações baseadas em DMG podem exigir a montagem da imagem de disco e, em seguida, a implementação do pacote ou da aplicação que contém. O processo exato de implementação silenciosa depende da forma como o fornecedor do software empacota a aplicação.
Como instalar software silenciosamente num computador remoto
Quando se pretende instalar software silenciosamente num dispositivo remoto, o processo torna-se um pouco mais complicado. No entanto, pode ser gerido em alguns passos:
1. Obter o instalador
Primeiro, certifique-se de que está a usar um instalador fidedigno diretamente do fornecedor do software ou de outra fonte aprovada. Também será necessária informação essencial sobre o instalador e o software, incluindo o formato do instalador, a versão da aplicação, os requisitos de arquitetura e quaisquer dependências. Isto ajudará a orientar as decisões ao longo da instalação.
2. Identifique os parâmetros corretos de instalação silenciosa
Diferentes instaladores usam parâmetros diferentes para instalação silenciosa, por isso terá de confirmar se suportam execução silenciosa e quais são os respetivos requisitos. Certifique-se de rever a documentação de implementação do fornecedor, executar os comandos de ajuda do instalador (quando suportados) e verificar as orientações de implementação.
3. Teste o comando de instalação
Antes de tentar instalar software silenciosamente nos seus dispositivos, teste primeiro o comando num único dispositivo ou num pequeno grupo. Este teste deve confirmar que o instalador é concluído sem pedidos, instala a versão correta da aplicação, aplica as opções necessárias e devolve o resultado esperado.
4. Selecione o método de execução remota
Depois de confirmar que as instalações silenciosas funcionam corretamente, é necessário encontrar uma forma de executar o comando no(s) computador(es) de destino. Dependendo do seu sistema operativo, ambiente de gestão e requisitos de implementação, poderá usar PowerShell ou outros scripts administrativos, utilitários de execução remota ou uma ferramenta de gestão de endpoints.
5. Execute a instalação no computador remoto
Neste ponto, já pode executar a instalação em dispositivos remotos. Tenha em atenção que a instalação será executada com as credenciais ou no contexto de gestão usados pelo método de implementação, mas, quando corretamente configurada, será executada sem que o utilizador final precise de interagir com ela de todo.
6. Verificar se o software foi instalado com sucesso
Assim que o comando remoto for concluído, convém ainda verificar se o software foi instalado corretamente, especialmente ao gerir vários computadores. Procure registos de erro ou de execução, estado da implementação ou a versão da aplicação instalada para confirmar que tudo funcionou como previsto.
Formas comuns de instalar software remotamente
Embora várias ferramentas possam permitir a instalação remota de software, nem todas funcionam da mesma forma nem em todos os dispositivos. É importante compreender as diferentes opções disponíveis, para poder usar as ferramentas mais adequadas aos seus endpoints e às suas necessidades de TI.
PowerShell e ferramentas de linha de comandos
Com PowerShell e ferramentas de linha de comandos, os administradores podem executar remotamente instaladores em dispositivos Windows utilizando scripts e capacidades de administração. Esta é uma ferramenta flexível que os administradores experientes consideram útil e é particularmente eficaz para implementações personalizadas ou instalações remotas ocasionais.
No entanto, também exige conhecimentos de scripting, por isso nem toda a gente conseguirá utilizá-lo. Os utilizadores também precisam de configurar as funcionalidades de conectividade remota e autenticação para permitir o PowerShell, e acompanhar o sucesso em vários dispositivos exigirá scripts ou ferramentas adicionais.
Software de acesso remoto
Com software de acesso remoto e suporte, como o Splashtop Remote Support, os administradores podem ligar-se a computadores a partir de qualquer lugar e executar manualmente uma instalação silenciosa. Esta é uma ferramenta poderosa para ajudar utilizadores finais remotamente e pode reduzir a necessidade de interação do utilizador, tornando-a útil para resolução de problemas e implementações isoladas.
O acesso remoto exige que os técnicos trabalhem com os dispositivos ligados individualmente, por isso, embora seja excelente para endpoints individuais, é menos eficiente para aplicações que precisam de ser instaladas em vários dispositivos. Para isso, podemos ir um passo mais longe na gestão de endpoints.
Ferramentas de implementação de software e gestão de endpoints
Com ferramentas centralizadas de gestão de endpoints, as equipas de TI podem enviar comandos de instalação para vários dispositivos geridos sem necessidade de iniciar sessões individuais. Isto permite selecionar vários endpoints, executar implementações em segundo plano, agendar ações, reutilizar comandos de implementação padronizados e monitorizar dispositivos para garantir que o software é instalado corretamente.
O que torna difícil a implementação remota e silenciosa de software em grande escala?
Quanto mais endpoints houver para gerir, mais difícil se torna implementar software em todos eles. Embora executar um comando silencioso numa máquina seja relativamente simples, manter um fluxo de trabalho de implementação consistente em várias máquinas pode ser mais desafiante.
Existem vários fatores por detrás desta dificuldade, incluindo:
Computadores offline: Os dispositivos que estejam offline quando uma implementação é executada podem não receber a instalação até voltarem a estar disponíveis, dependendo de como a ferramenta de implementação lida com novas tentativas e endpoints offline.
Diferentes versões de software: Os dispositivos podem já ter versões ou configurações diferentes instaladas, o que dificulta fornecer instalações ou atualizações consistentes em todos os dispositivos.
Inconsistências do instalador: Diferentes aplicações podem ter parâmetros e lógica de instalação diferentes, por isso, utilizar vários instaladores pode levar a resultados inconsistentes ou problemas inesperados.
Permissões e credenciais: A execução remota pode falhar quando as permissões estão incompletas ou mal configuradas, por isso, se um dispositivo for ignorado ou as respetivas permissões não forem corretamente estabelecidas, as instalações podem tornar-se mais difíceis.
Visibilidade limitada da implementação: Os scripts e os métodos básicos de execução remota podem não fornecer informação suficiente para confirmar se a instalação foi bem-sucedida, o que pode fazer com que as falhas passem despercebidas.
Esforço administrativo repetido: a equipa de TI pode ter de manter manualmente comandos, listas de dispositivos, scripts e resultados de execução, aumentando assim as cargas de trabalho e criando ineficiências.
Interrupção para o utilizador: Embora as instalações silenciosas tenham como objetivo executar software sem interromper os utilizadores, instaladores mal configurados podem apresentar avisos inesperadamente ou exigir reinícios a meio do trabalho.
Embora estes desafios possam tornar as instalações silenciosas mais difíceis, podem ser resolvidos e ultrapassados. À medida que os ambientes crescem, a implementação padronizada, a visibilidade adequada e as ferramentas de automação tornam-se cada vez mais importantes, porque ajudam a simplificar e gerir de forma consistente as instalações em todos os dispositivos.
Como o Splashtop AEM simplifica a implementação remota de software
Quando é necessário instalar software em vários dispositivos distribuídos, a gestão centralizada de endpoints pode tornar o processo mais fácil de padronizar, automatizar e acompanhar. O Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) ajuda as equipas de TI a gerir e automatizar ações em endpoints remotos sem necessidade de se ligarem manualmente a computadores individuais.
Com Splashtop AEM, pode:
Implemente software em vários endpoints remotos
Os Scripts & Tasks do Splashtop AEM permitem às equipas de TI executar ações de implementação em endpoints geridos selecionados, em vez de repetir a mesma tarefa dispositivo a dispositivo. Para fluxos de trabalho de implementação suportados, os administradores podem fornecer o instalador necessário e os parâmetros de instalação silenciosa, selecionar os computadores adequados e executar ou agendar a ação sem abrir sessões individuais de ambiente de trabalho remoto.
Execute scripts e tarefas sem interromper os utilizadores
Com o Splashtop AEM, os scripts e as tarefas podem ser executados em segundo plano, para que os administradores possam realizar manutenção, atualizar aplicações e instalar software sem interromper o trabalho do utilizador final. O resultado? Menos trabalho manual e uma execução mais consistente em todos os dispositivos.
Use a visibilidade de software para compreender o ambiente
O inventário de software do Splashtop AEM ajuda agentes de TI e administradores a compreender quais as aplicações instaladas nos dispositivos geridos e que versões estão a utilizar. Isto facilita a identificação de dispositivos aos quais falta uma aplicação, a análise das versões instaladas e a definição mais precisa dos alvos das implementações, em vez de enviar o mesmo software para todos os endpoints.
Combine a implementação de software com uma gestão mais ampla de endpoints
A implementação de software é uma parte central da gestão de endpoints, mas continua a ser apenas uma peça de um quadro mais amplo. Um bom fluxo de trabalho de gestão de endpoints inclui aplicação de patches, monitorização, scripting, remediação e suporte remoto para apoiar dispositivos em toda a rede de uma empresa de forma eficiente.
O Splashtop AEM integra a implementação de software no mesmo fluxo de trabalho que a gestão de patches, inventário de software, monitorização, scripting e remediação. Isto dá às equipas de TI mais contexto sobre os endpoints que estão a gerir e facilita a normalização de tarefas de implementação repetíveis em ambientes distribuídos.
Quando deve usar a instalação remota silenciosa?
A instalação remota silenciosa nem sempre é necessária, mas há muitos cenários em que pode ser vantajosa. A implementação silenciosa é particularmente útil quando o software precisa de ser instalado com o mínimo de interrupção, especialmente em vários dispositivos; combinada com a instalação remota, permite às equipas de TI gerir computadores a partir de qualquer lugar.
Por exemplo, a instalação remota silenciosa pode ser útil quando as equipas de TI estão a:
Implementar aplicações padrão nos computadores dos colaboradores.
Instalar software em computadores em ambientes de trabalho remotos ou híbridos.
Implementar novas aplicações em vários endpoints.
Efetuar manutenção ou atualizações fora do horário de trabalho.
Implementar aplicações em dispositivos onde os direitos de instalação do utilizador final são restritos.
Normalizar versões de software em vários dispositivos geridos.
Automatizar fluxos de trabalho recorrentes de implementação de software.
Boas práticas para uma instalação remota de software fiável
Então, como pode instalar software silenciosamente de forma fiável em dispositivos remotos? Existem algumas boas práticas que pode seguir para ajudar a garantir implementações eficientes, consistentes e fiáveis, incluindo:
Utilize pacotes de instalação fiáveis que possam implementar software de forma fiável.
Confirme os parâmetros silenciosos suportados pelo fornecedor para garantir que podem ser executados silenciosamente.
Teste os comandos antes de uma implementação alargada para identificar possíveis problemas antes de se tornarem generalizados.
Comece com um grupo limitado de dispositivos ao implementar software desconhecido e, em seguida, expanda para grupos maiores depois de tudo estar verificado.
Confirmar os pré-requisitos e as dependências com antecedência.
Acompanhe os resultados da instalação e as falhas para poder corrigir instalações sem êxito.
Tenha em conta os dispositivos que estão temporariamente offline para que possa tratá-los quando voltarem a estar online.
Mantenha visibilidade sobre o software instalado e as versões para garantir que tudo está atualizado.
Normalize implementações repetíveis em vez de recriar comandos para cada instalação.
Torne a implementação remota e silenciosa de software repetível com Splashtop AEM
A instalação silenciosa ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade ao eliminar a necessidade de os utilizadores interagirem com o processo de instalação, enquanto a implementação remota permite que as equipas de TI executem instalações sem estarem fisicamente presentes. Quando combinadas, permitem às organizações implementar atualizações e software em dispositivos remotos sem interromper o trabalho.
Os scripts e as ferramentas de linha de comandos funcionam bem para implementações individuais, mas tornam-se cada vez mais complexos à medida que as equipas de TI gerem mais dispositivos. Os agentes de TI precisam de visibilidade, repetibilidade, automatização e controlo para gerir vários endpoints remotos de forma eficiente, especialmente quando precisam de executar instalações silenciosas.
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI e os administradores podem gerir a implementação de software, atualizações e muito mais a partir de um ambiente centralizado. Isto permite-lhes dar suporte facilmente a vários dispositivos a partir de qualquer lugar, poupando tempo e melhorando a eficiência em ambientes remotos.
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