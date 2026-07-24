As pequenas e médias empresas (PME) dependem normalmente de uma variedade de dispositivos. Cada um desses dispositivos, por sua vez, tem várias aplicações de terceiros. No entanto, as PME muitas vezes não dispõem das grandes equipas de segurança necessárias para gerir todos esses endpoints e aplicações.
Como resultado, estas empresas enfrentam vários riscos nos endpoints, tanto de ameaças ativas como de lacunas operacionais. Patches atrasados, controlos de acesso fracos, dispositivos não geridos e visibilidade limitada podem contribuir para vulnerabilidades de segurança que colocam os sistemas e os dados em risco.
Os principais riscos de segurança de endpoints para as PMEs incluem phishing e credenciais roubadas, software sem correções, malware e ransomware, dispositivos não geridos, configurações fracas, privilégios de acesso excessivos, acesso remoto inseguro, visibilidade limitada dos endpoints, remediação lenta e erro humano.
Com todos esses riscos, é importante definir prioridades, mas quais riscos de segurança de endpoints são mais críticos e como podem ser resolvidos? Vamos explorar…
O que é um risco de segurança de endpoint?
Os riscos de segurança de endpoints são ameaças, vulnerabilidades e lacunas de controlo que podem expor um dispositivo empresarial ou os dados e sistemas a que este pode aceder. Estes endpoints podem incluir portáteis de colaboradores, computadores de secretária, servidores, dispositivos remotos e quaisquer dispositivos pessoais aprovados para uso profissional.
Tenha em mente que os riscos dos endpoints não são os mesmos que os riscos de segurança da rede ou da cloud. No entanto, pode haver (e muitas vezes há) sobreposição entre eles.
Porque é que a segurança de endpoints é especialmente desafiante para as PMEs
Embora a segurança de endpoints seja essencial para empresas de todas as dimensões, as SMBs podem muitas vezes ter dificuldade em manter os elevados níveis de segurança de que precisam. Há várias razões para que isto aconteça com frequência, incluindo:
Recursos limitados de TI e segurança significam que não conseguem investir tanto em segurança de endpoints quanto deveriam.
A gestão inconsistente de dispositivos em equipas remotas e híbridas torna difícil prestar o suporte adequado a cada endpoint.
A aplicação tardia de patches e atualizações de software deixa os dispositivos vulneráveis durante mais tempo do que é seguro.
A dependência de várias ferramentas desconectadas leva a processos desarticulados e excessivamente complexos.
Os dispositivos pessoais e o shadow IT deixam os dispositivos expostos sem o conhecimento da equipa de TI.
A visibilidade limitada sobre o estado de funcionamento e de segurança dos dispositivos dificulta a identificação dos dispositivos que precisam de atualizações ou suporte.
A dificuldade em responder rapidamente quando é detetado um problema pode resultar em danos generalizados e no agravamento dos problemas.
Qualquer um destes problemas, ou todos eles, pode dificultar a prevenção e contenção até de problemas comuns nos endpoints. Felizmente, podem ser resolvidos e ultrapassados com as ferramentas certas.
Os 10 principais riscos de segurança de endpoints para PME
Com isso em mente, vamos explorar alguns dos maiores riscos de segurança dos endpoints. Compreendê-los pode ajudar-nos a defendermo-nos melhor contra eles e a identificar onde estão os problemas.
1. Phishing e credenciais roubadas
Phishing, roubo de credenciais e outras fraudes de engenharia social podem dar aos atacantes acesso a contas e endpoints. Isto torna-se mais fácil se os colaboradores reutilizarem palavras-passe ou se a empresa não tiver ferramentas de autenticação, pois isso facilita que uma conta comprometida conceda um acesso mais amplo.
As empresas podem proteger-se contra estes ataques com práticas robustas de palavras-passe, restrições de acesso e autenticação multifator (MFA). No entanto, a formação de sensibilização dos utilizadores também é inestimável para ajudar os colaboradores a identificar fraudes e outros truques, para que possam proteger as suas contas e palavras-passe.
2. Sistemas operativos e aplicações sem correções
As correções são vitais para resolver vulnerabilidades conhecidas em sistemas operativos e aplicações, mas calendários de atualização inconsistentes e visibilidade limitada das correções podem tornar a atualização adequada dos endpoints um desafio para pequenas equipas de TI. Sem uma gestão adequada de correções, correm o risco de deixar os dispositivos expostos a vulnerabilidades conhecidas que, de outra forma, poderiam ser evitadas.
Estes riscos podem ser reduzidos com gestão automatizada de patches, que identifica atualizações em falta e implementa patches aprovados de acordo com políticas, calendários e grupos de dispositivos definidos. Uma boa solução de gestão de patches também deve incluir priorização de vulnerabilidades, para que as ameaças mais críticas sejam tratadas primeiro, juntamente com o acompanhamento contínuo das atualizações bem-sucedidas e falhadas para verificar os resultados da implementação e apoiar a preparação para auditorias.
3. Malware e ransomware
Malware e ransomware são ameaças comuns, que podem entrar nos dispositivos através de transferências maliciosas, phishing, websites comprometidos ou vulnerabilidades expostas. Estes ataques podem causar danos significativos nos dispositivos, incluindo encriptar ficheiros, interromper operações, roubar dados sensíveis e espalhar-se para sistemas ligados.
As empresas devem investir numa proteção robusta de endpoints para se defenderem destas ameaças. Isto inclui manter os dispositivos devidamente atualizados com patches, manter privilégios restritos, manter cópias de segurança testadas dos sistemas e dados críticos e ter procedimentos de isolamento rápido implementados para impedir a propagação de infeções.
4. Dispositivos não geridos e desconhecidos
Quando os dispositivos ficam sem gestão, podem afastar-se das configurações de segurança aprovadas e falhar atualizações obrigatórias, tornando-se alvos mais fáceis para atacantes. Isto inclui dispositivos pessoais, sistemas esquecidos, endpoints de prestadores de serviços e dispositivos não aprovados, bem como ferramentas de shadow IT que operam fora da supervisão normal de TI. As empresas têm de manter um inventário atualizado de todos os seus endpoints e definir requisitos claros para o acesso empresarial, de modo a impedir que dispositivos desconhecidos criem novos riscos.
5. Configurações fracas de endpoints
A segurança dos endpoints depende de uma configuração consistente em todos os dispositivos geridos. No entanto, definições inseguras (como firewalls desativadas, requisitos de palavra-passe inconsistentes e ferramentas de segurança mal configuradas) podem deixar os endpoints vulneráveis a ataques. As empresas devem padronizar as suas políticas de endpoints para garantir que todos os dispositivos seguem os seus padrões de segurança, com visibilidade sobre cada endpoint e remediação automatizada sempre que possível.
6. Privilégios de acesso excessivos ou desatualizados
Certifique-se de que sabe quem tem privilégio para aceder a quê. Contas partilhadas, permissões desatualizadas e atrasos no processo de desligamento podem abrir o acesso a utilizadores não autorizados ou a ex-colaboradores insatisfeitos.
Privilégios excessivos podem deixar os dispositivos vulneráveis a malware, alterações não autorizadas e ameaças semelhantes, pelo que se recomenda que as empresas usem acesso com privilégio mínimo e controlo de acesso baseado em funções para gerir o acesso dos utilizadores, bem como contas individuais e desativação rápida de acessos para manter o acesso restrito aos utilizadores que dele necessitam.
7. Acesso remoto inseguro
A cibersegurança não é opcional, especialmente para o acesso remoto. O acesso inseguro através de serviços expostos, credenciais partilhadas, ferramentas de acesso remoto não geridas e autenticação fraca pode deixar os dispositivos vulneráveis.
Em vez disso, o acesso remoto deve ser gerido de forma centralizada e restringido a utilizadores autorizados. A utilização de ferramentas como autenticação multifator, permissões granulares e registo de sessões pode ajudar a manter um acesso remoto seguro sem comprometer a facilidade de utilização.
8. Visibilidade limitada dos endpoints
Quando as empresas e as equipas de TI não têm visibilidade sobre os seus endpoints, não conseguem identificar patches em falta, software desatualizado ou dispositivos fora de conformidade. Isto dificulta a correção de falhas de segurança ou a identificação de ameaças, atrasando ainda mais as respostas a quaisquer problemas que ocorram. As organizações precisam de visibilidade clara sobre os seus endpoints, por isso é importante encontrar uma solução com dashboards centralizados, inventário automatizado de software e hardware, informações sobre vulnerabilidades, alertas em tempo real e relatórios de estado.
9. Deteção e remediação lentas
Embora as ferramentas de segurança possam fornecer alertas imediatos, o seu valor é limitado se os alertas não forem revistos e tratados rapidamente. Quando existe um intervalo demasiado grande entre o momento em que um risco é identificado e corrigido, os dispositivos podem ficar vulneráveis durante demasiado tempo, tornando as ameaças ainda mais graves. As empresas devem ter fluxos de resposta bem definidos, juntamente com ações automatizadas e capacidades de resolução remota de problemas para tratar os alertas o mais rapidamente possível, bem como procedimentos de escalonamento definidos para problemas que não possam ser resolvidos rapidamente.
10. Risco interno e erro humano
Por mais que se defenda contra ataques maliciosos e ameaças tecnológicas, o simples erro humano é sempre um risco. Os colaboradores podem acidentalmente deixar dados expostos, transferir documentos inseguros, configurar incorretamente endpoints ou fazer uso indevido de acesso privilegiado. Embora isto possa ser feito de forma maliciosa, é igualmente provável que aconteça inteiramente por acidente.
É por isso que a formação dos colaboradores é tão importante. Os colaboradores devem receber orientação sobre como prevenir o phishing e outras boas práticas de segurança, e devem existir procedimentos claros para quando (não se) algo correr mal. Além disso, utilizar acesso com privilégio mínimo, registo de atividades e ferramentas de automação que reduzam a dependência de decisões manuais pode melhorar a segurança e a eficiência.
Como as PME podem dar prioridade aos riscos de segurança de endpoints
Com algum planeamento e visão antecipada, é fácil priorizar os riscos de segurança dos endpoints e garantir que as ameaças mais perigosas são as primeiras a ser tratadas.
Primeiro, identifique cada endpoint que pode aceder aos sistemas empresariais. Isto estabelece a base para todos os dispositivos que precisam de ser monitorizados e geridos.
Em seguida, identifique patches em falta, aplicações desatualizadas e software sem suporte. Estes são todos os riscos que terão de ser resolvidos.
Depois de identificar os riscos, pode começar por dar prioridade às vulnerabilidades ativamente exploradas e de maior impacto. Estas são as ameaças contínuas mais críticas que enfrenta neste momento.
Certifique-se de aplicar autenticação forte e acesso com menor privilégio possível para proteger as contas e verificar os utilizadores.
Padronize as políticas de segurança e configuração de endpoints para garantir uma aplicação consistente em todos os endpoints.
Automatize tarefas repetíveis de aplicação de patches e remediação para poupar tempo às equipas de TI e manter os endpoints devidamente protegidos.
Monitorize continuamente o estado dos endpoints, em vez de depender de revisões periódicas, para identificar rapidamente novas ameaças à medida que surgem.
Documente os procedimentos de resposta para dispositivos comprometidos ou não conformes, para que existam registos claros de como são tratados.
Lembre-se: a definição de prioridades deve começar pelos riscos que têm maior probabilidade de ser explorados e que podem causar danos ou interrupções significativos. Embora todos os riscos devam ser tratados com o tempo, saber quais são os mais críticos é essencial para a priorização de ameaças.
Controlos essenciais de segurança de endpoints para PMEs
As PMEs precisam de um conjunto de controlos de segurança de endpoints em camadas. Estas capacidades podem vir de várias ferramentas e processos integrados:
Autenticação multifator para validar os utilizadores quando iniciam sessão.
Aplicação automática de patches do SO e de aplicações de terceiros para reduzir falhas de atualização em sistemas e aplicações suportados.
Antivírus ou deteção e resposta em endpoints para identificar e responder rapidamente a ameaças.
Inventário centralizado de endpoints para que as equipas de TI possam acompanhar e gerir facilmente todos os seus endpoints.
Visibilidade e priorização de vulnerabilidades para identificar ameaças e garantir que as mais críticas são resolvidas primeiro.
Controlos de acesso com menor privilégio para restringir o acesso e manter utilizadores não autorizados afastados.
Acesso remoto seguro para que os colaboradores possam trabalhar a partir de qualquer lugar sem comprometer a cibersegurança.
Políticas padronizadas de configuração de endpoints para garantir que cada endpoint segue as suas diretrizes e políticas de segurança.
Processos testados de cópia de segurança e recuperação para restaurar sistemas e dados críticos após um incidente.
Alertas de endpoint e fluxos de trabalho documentados de resposta a incidentes para identificar e responder rapidamente a potenciais ameaças.
Como o Splashtop ajuda as PME a reduzir o risco de segurança de endpoints
A segurança e a gestão de endpoints são essenciais para empresas de todas as dimensões, mas as SMBs, em particular, precisam de garantir que encontram uma plataforma que ofereça os controlos e funcionalidades de que necessitam a um preço acessível. É aqui que o Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) entra, fornecendo a visibilidade, aplicação de patches, alertas e automação de que as equipas de TI precisam para reduzir a exposição dos endpoints e responder de forma mais consistente.
Com Splashtop AEM, pode:
1. Melhorar a visibilidade dos endpoints
Splashtop AEM dá às equipas de TI uma visibilidade clara sobre cada um dos seus endpoints, incluindo o estado geral, inventário de software, estado dos patches e informações sobre vulnerabilidades. Tudo isto é acessível a partir de uma consola centralizada e fácil de utilizar, ajudando os agentes a identificar e priorizar melhor as ameaças, ao mesmo tempo que reduz os dispositivos não geridos.
2. Automatize a aplicação de patches e a remediação
O Splashtop AEM inclui funcionalidades de gestão automatizada de correções que suportam a aplicação automática de correções para sistemas operativos suportados e aplicações de terceiros. Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem automatizar a aplicação de correções com ações baseadas em políticas, scripts, alertas e fluxos de trabalho de remediação que podem ajudar as equipas de TI a aplicar atualizações de forma consistente e a reduzir o trabalho manual de remediação.
3. Proteja o acesso e o suporte remotos
Quando um problema exige uma investigação prática, as equipas de TI podem usar as capacidades de acesso e suporte remoto do Splashtop para se ligarem a dispositivos geridos e resolverem problemas remotamente. O Splashtop fornece controlos de segurança e administrativos, como autenticação multifator, permissões granulares e registo de sessões, para que as equipas de TI possam investigar e resolver problemas rapidamente, mantendo ao mesmo tempo controlos de acesso centralizados e supervisão das sessões.
4. Adicione proteção de endpoints onde necessário
Splashtop Antivirus, powered by Bitdefender, está disponível como complemento para organizações que pretendem proteção antivírus gerida através da plataforma Splashtop. Pode complementar a gestão de patches dos endpoints, a visibilidade e os controlos de acesso, além de ajudar a detetar e bloquear malware nos endpoints protegidos.
Crie um programa de segurança de endpoints mais fácil de gerir
As PMEs enfrentam uma grande variedade de ciberameaças, que podem ser agravadas por práticas de segurança inconsistentes, respostas tardias e visibilidade limitada entre endpoints. As PMEs e as suas equipas de TI precisam de uma abordagem em camadas que abranja identidade, aplicação de patches, proteção de endpoints, acesso, resposta e muito mais, para garantir a proteção adequada da sua rede e dos seus dispositivos.
Com o Splashtop AEM, empresas de todas as dimensões podem gerir endpoints em todo o seu ambiente de forma integrada, independentemente de onde estiverem a trabalhar. O Splashtop AEM oferece visibilidade centralizada sobre os dispositivos geridos, inventário de hardware e software, gestão automatizada de correções, alertas configuráveis, scripts e ferramentas de remediação.
Quer levar visibilidade centralizada de endpoints, aplicação automatizada de patches e remediação mais rápida para a sua empresa? Comece hoje com uma avaliação gratuita do Splashtop AEM.