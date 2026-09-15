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ANTIVÍRUS E PROTEÇÃO ANTI-BURLA COM IA

A proteção digital da sua família

Proteja os seus familiares contra ameaças online e ajude-os remotamente quando necessário.

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As burlas online podem afetar qualquer família

$21BPerdas reportadas nos EUA com burlas em 2025, mais 26% do que no ano anterior.

22 mil+Relatórios de fraudes impulsionadas por IA nos EUA, incluindo deepfakes e comprometimento de e-mail empresarial.

$38KPerda média de adultos com 60+ anos, que perderam um total combinado de 7,7 mil milhões de dólares.

Fonte: FBI Internet Crime Report, 2025

Proteção além do antivírus tradicional

Proteção completa, mais funcionalidades que um antivírus padrão não oferece.


Fique protegido em minutos

  • Escolha o seu plano

    Selecione o plano ideal para si ou para a sua família.

  • Transferir e instalar

    Instale o Shield no seu dispositivo ou envie a configuração para um familiar.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    Está protegido

    A proteção começa a funcionar silenciosamente em segundo plano.

Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.

"Um burlão disse ao meu pai para instalar um programa remoto. O Shield bloqueou-o. Esse momento pagou tudo para sempre."

Utilizador de acesso antecipado, 37 anos - filho, pai protetor

Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.

"A Shield deixa-nos navegar sem preocupações e sem termos de nos preocupar em clicar em algo errado."

Utilizador de acesso antecipado, 67 anos - pai de 3 filhos

Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.

"Eu entrava em pânico sempre que a mãe dizia 'alguém da Microsoft ligou.' Agora já não."

Utilizadora de acesso antecipado, 53 anos - filha, mãe protetora

Planos disponíveis

Individual

2 computadores

R$ 143/ Ano

R$ 179

*20% de desconto no primeiro ano

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É melhor para te protegeres.

  • Impede tentativas não autorizadas de acesso remoto

  • Proteção contra malware e fraudes

  • Deteção de ameaças assistida por IA


Family Lite

5 computadores

R$ 239/ Ano

R$ 299

*20% de desconto no primeiro ano

Teste gratuitoComprar agora

Ideal para agregados familiares pequenos.

  • Impede tentativas não autorizadas de acesso remoto

  • Proteção contra malware e fraudes

  • Deteção de ameaças assistida por IA

  • Alertas do Guardião da Família

  • Ajuda Remota quando alguém precisa de apoio prático


Melhor Valor

Família

10 computadores

R$ 349/ Ano

R$ 499

*30% de desconto no primeiro ano

Teste gratuitoComprar agora

Ideal para lares maiores.

  • Impede tentativas não autorizadas de acesso remoto

  • Proteção contra malware e fraudes

  • Deteção de ameaças assistida por IA

  • Alertas do Guardião da Família

  • Ajuda Remota quando alguém precisa de apoio prático


Perguntas Frequentes

O que é o Splashtop Shield?
O Shield é um antivírus completo ou preciso também de outro programa?
Porque não usar simplesmente o antivírus que veio com o meu computador?
O Shield consegue impedir todas as fraudes?
Como saberei se o Shield está a funcionar e se vai tornar o meu computador mais lento?
Existe um teste gratuito?
O Shield funciona em telemóveis?
Posso proteger o computador de um familiar a partir de outra localização?
Como são tratados os meus dados?

Recursos

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