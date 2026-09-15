ANTIVÍRUS E PROTEÇÃO ANTI-BURLA COM IA
A proteção digital da sua família
Proteja os seus familiares contra ameaças online e ajude-os remotamente quando necessário.
As burlas online podem afetar qualquer família
$21BPerdas reportadas nos EUA com burlas em 2025, mais 26% do que no ano anterior.
22 mil+Relatórios de fraudes impulsionadas por IA nos EUA, incluindo deepfakes e comprometimento de e-mail empresarial.
$38KPerda média de adultos com 60+ anos, que perderam um total combinado de 7,7 mil milhões de dólares.
Fonte: FBI Internet Crime Report, 2025
Proteção além do antivírus tradicional
Proteção completa, mais funcionalidades que um antivírus padrão não oferece.
Fique protegido em minutos
Escolha o seu plano
Selecione o plano ideal para si ou para a sua família.
Transferir e instalar
Instale o Shield no seu dispositivo ou envie a configuração para um familiar.
Está protegido
A proteção começa a funcionar silenciosamente em segundo plano.
Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.
"Um burlão disse ao meu pai para instalar um programa remoto. O Shield bloqueou-o. Esse momento pagou tudo para sempre."
Utilizador de acesso antecipado, 37 anos - filho, pai protetor
Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.
"A Shield deixa-nos navegar sem preocupações e sem termos de nos preocupar em clicar em algo errado."
Utilizador de acesso antecipado, 67 anos - pai de 3 filhos
Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.
"Eu entrava em pânico sempre que a mãe dizia 'alguém da Microsoft ligou.' Agora já não."
Utilizadora de acesso antecipado, 53 anos - filha, mãe protetora
Planos disponíveis
Individual
R$ 143/ Ano
R$ 179
*20% de desconto no primeiro ano
É melhor para te protegeres.
Impede tentativas não autorizadas de acesso remoto
Proteção contra malware e fraudes
Deteção de ameaças assistida por IA
Family Lite
R$ 239/ Ano
R$ 299
*20% de desconto no primeiro ano
Ideal para agregados familiares pequenos.
Impede tentativas não autorizadas de acesso remoto
Proteção contra malware e fraudes
Deteção de ameaças assistida por IA
Alertas do Guardião da Família
Ajuda Remota quando alguém precisa de apoio prático
Família
R$ 349/ Ano
R$ 499
*30% de desconto no primeiro ano
Ideal para lares maiores.
Impede tentativas não autorizadas de acesso remoto
Proteção contra malware e fraudes
Deteção de ameaças assistida por IA
Alertas do Guardião da Família
Ajuda Remota quando alguém precisa de apoio prático