As equipas de TI modernas têm muito para gerir. Entre todos os endpoints, dispositivos remotos, software e requisitos de segurança que têm de conciliar, pode ser difícil acompanhar tudo e manter uma boa segurança dos endpoints.
Isto não se limita a grandes empresas; organizações de qualquer dimensão podem ter dificuldades em manter os dispositivos seguros e atualizados sem interromper os utilizadores. Sem visibilidade em tempo real, automatização, controlo de patches e fluxos de trabalho eficientes de suporte remoto, a gestão de endpoints torna-se um verdadeiro desafio.
Tendo isso em conta, vejamos os desafios comuns da gestão de endpoints, como uma boa solução de gestão de endpoints os pode resolver e o que o Splashtop AEM oferece às equipas de TI com dificuldades em dar suporte aos seus endpoints.
O que é a gestão de endpoints?
A gestão de endpoints é o processo de monitorizar, proteger, atualizar e prestar suporte aos dispositivos utilizados numa organização. Dependendo da organização e das ferramentas envolvidas, isto pode incluir computadores de secretária e portáteis, servidores, dispositivos móveis e outros endpoints ligados.
Uma boa gestão de endpoints pode ajudar as equipas de TI a manter a segurança, o desempenho, a conformidade de TI e a disponibilidade. No entanto, sem uma gestão de endpoints adequada, é fácil que os dispositivos deixem de estar em conformidade ou que as ameaças passem despercebidas durante demasiado tempo.
Porque a gestão de endpoints se tornou mais difícil
A gestão moderna de endpoints pode ser desafiante para quem não está preparado. Nos últimos anos, assistiu-se a uma explosão do trabalho remoto e híbrido, levando a mais dispositivos distribuídos entre escritórios e colaboradores remotos. Ao mesmo tempo, os colaboradores estão a utilizar mais aplicações de terceiros do que nunca, e cada uma apresenta os seus próprios desafios de segurança.
Como resultado, as equipas de TI têm de estar atentas a ainda mais ameaças de cibersegurança. Ao mesmo tempo, o crescente panorama de ameaças levou a mais regulamentos de segurança e requisitos de conformidade a cumprir.
Assim, as equipas de TI modernas enfrentam mais desafios e estão sob mais pressão do que nunca. As abordagens tradicionais e manuais à cibersegurança não conseguem escalar para acompanhar endpoints distribuídos, por isso as equipas precisam de se adaptar ao ambiente de trabalho moderno e aos seus desafios.
Desafios comuns da gestão de endpoints
Dito isto, que desafios enfrentam as equipas de TI na gestão de endpoints? Existem vários obstáculos comuns que podem tornar a gestão de dispositivos um desafio, incluindo:
1. Visibilidade limitada dos endpoints
As equipas de TI não conseguem gerir dispositivos que não conseguem ver. Sem boa visibilidade sobre os endpoints, falta-lhes informação vital, incluindo inventário de software, estado do dispositivo e estado dos patches. Além disso, sem visibilidade, as equipas de TI não dispõem de relatórios centralizados e não conseguem saber que dispositivos fizeram ou não check-in.
Isto pode levar a correções atrasadas, relatórios de conformidade fracos e maior risco de segurança. Assim, uma boa gestão de endpoints começa pela visibilidade.
2. Atrasos na gestão de patches
A aplicação de patches é uma das partes mais importantes da gestão de endpoints, pois garante que os endpoints e as aplicações estão atualizados e devidamente protegidos. No entanto, também pode ser um dos aspetos mais difíceis, dado o número de endpoints e aplicações envolvidos.
Existem várias razões pelas quais os patches podem ficar atrasados. Os dispositivos offline podem falhar ciclos de atualização, os utilizadores podem adiar os reinícios necessários para concluir as instalações, ou as equipas de TI podem depender de atualizações manuais, o que está sujeito a erro humano. Além disso, se as atualizações não forem devidamente priorizadas, os patches críticos podem ser adiados.
Quanto mais tempo demorar a implementar um patch, maior se torna o risco de exposição a vulnerabilidades conhecidas.
3. Vulnerabilidades em aplicações de terceiros
As vulnerabilidades dos endpoints não se limitam aos sistemas operativos. As aplicações de terceiros, como navegadores, ferramentas de colaboração e aplicações de produtividade, podem representar riscos se não forem devidamente atualizadas. Assim, as equipas de TI precisam de acompanhar e atualizar aplicações de terceiros em endpoints distribuídos para resolver totalmente as vulnerabilidades dos endpoints.
4. Suporte a dispositivos remotos e híbridos
Embora o crescimento do trabalho remoto e híbrido tenha sido ótimo para a flexibilidade, acessibilidade e produtividade dos colaboradores, também pode tornar a gestão de endpoints mais difícil. Quando os dispositivos estão fora da rede do escritório, podem ser difíceis de monitorizar e gerir. Como resultado, o suporte remoto e a resolução de problemas tornam-se difíceis, especialmente quando os colaboradores não conseguem levar os seus dispositivos ao local e podem não estar ligados a uma VPN.
As organizações precisam de uma ferramenta de gestão de endpoints com acesso remoto e suporte, para que as equipas de TI possam aceder a dispositivos remotos e resolver problemas a partir de qualquer lugar. Isto vai além do suporte técnico, uma vez que o acesso remoto é vital para uma gestão e manutenção adequadas.
5. Fluxos de trabalho de TI manuais
A gestão de endpoints pode tornar-se repetitiva, mas os fluxos de trabalho são muitas vezes simples e repetíveis, ou seja, podem ser facilmente automatizados. Ainda assim, muitas equipas de TI continuam a ter de executar manualmente tarefas como verificar o estado dos patches, executar scripts, recolher informações dos dispositivos e aplicar alterações de configuração nos endpoints.
Uma boa automação pode melhorar a eficiência e os tempos de resposta, proporcionar uma gestão consistente entre endpoints e libertar tempo para as equipas de TI. Sem automação, as tarefas repetitivas de gestão de endpoints podem consumir tempo de que as equipas de TI precisam para trabalho de maior prioridade.
6. Proliferação de ferramentas
Muitas organizações dependem de uma variedade de ferramentas para aplicação de patches, acesso remoto, gestão de inventário, monitorização, scripts, relatórios e muito mais. No entanto, isto não só pode tornar-se complicado e dispendioso, por terem de gerir várias soluções, como também pode criar uma série de novos problemas.
A proliferação de ferramentas pode levar a dados desconectados e desorganizados, bem como a um aumento da sobrecarga administrativa e da complexidade do licenciamento. Isto, por sua vez, conduz a fluxos de trabalho inconsistentes e a uma resolução de problemas mais lenta, resultando em piores resultados do que com uma ferramenta unificada.
Consolidar fluxos de trabalho intimamente relacionados pode reduzir a sobrecarga administrativa, eliminar dados desconectados e tornar as operações de endpoints mais fáceis de gerir.
7. Lacunas de conformidade e relatórios
O registo e os relatórios são vitais para a conformidade de TI, especialmente quando chega o momento de uma auditoria de segurança. As empresas têm de conseguir provar que os seus endpoints estão atualizados com patches, protegidos e corretamente configurados, o que podem fazer mantendo registos claros.
No entanto, sem bons relatórios, as empresas podem ter registos incompletos de patches, inventário limitado de dispositivos e dificuldade em demonstrar o estado dos seus endpoints. Assim, isto não só pode levar a auditorias falhadas, como também significa que as equipas de TI terão dificuldade em identificar quais os endpoints que precisam de mais atualizações e suporte, o que é prejudicial para a cibersegurança.
A conformidade e os relatórios não servem apenas para passar auditorias. Também são essenciais para uma boa higiene dos endpoints.
8. Escalar as operações de endpoints
À medida que as empresas crescem, o número de endpoints e a carga de trabalho de gestão podem aumentar mais rapidamente do que os processos existentes conseguem suportar. As pequenas e médias empresas, as equipas internas de TI e os MSPs precisam de formas escaláveis de suportar mais dispositivos sem aumentar o trabalho manual repetitivo.
Assim, a escalabilidade é vital. Isto inclui a capacidade de adicionar rapidamente mais endpoints, juntamente com automação, visibilidade centralizada entre dispositivos, remediação remota e ações baseadas em políticas, tudo isto podendo ajudar equipas enxutas a gerir mais dispositivos. Sem a escalabilidade adequada, as equipas de TI terão dificuldade em acompanhar o seu crescimento.
Como as equipas de TI podem superar os desafios da gestão de endpoints
Tendo em conta os desafios da gestão de endpoints, o que podem as equipas de TI fazer para os superar? Resolver os desafios da gestão de endpoints exige mais do que apenas outra ferramenta autónoma; requer melhorias práticas e direcionadas, concebidas para resolver problemas.
Isto inclui:
Centralizar a visibilidade dos endpoints, para que as equipas de TI possam monitorizar tudo a partir de um único local.
Automatizar a remediação de rotina para resolver rapidamente problemas sem necessidade de agentes de TI.
Priorizar a aplicação de patches com base no risco, para que as ameaças mais críticas sejam tratadas primeiro.
Acompanhar atualizações de aplicações de terceiros para garantir que tudo está atualizado e que quaisquer vulnerabilidades de segurança nas aplicações são resolvidas,
Utilizar suporte remoto para corrigir problemas mais rapidamente, reduzindo assim as interrupções e ajudando os colaboradores remotos.
Normalizar os relatórios entre endpoints para uma melhor gestão e preparação para auditorias.
Reduzir o trabalho manual através da automação sempre que possível, para que os agentes de TI tenham mais tempo para se concentrar em tarefas críticas.
O que procurar numa solução de gestão de endpoints
Existem várias soluções de gestão de endpoints no mercado, mas nem todas oferecem as mesmas funcionalidades nem funcionam para todos os tipos de organizações. As equipas de TI precisam de considerar cuidadosamente as suas necessidades ao avaliar opções para encontrar uma solução que forneça as ferramentas e funcionalidades de que necessitam, por isso é importante saber o que procurar.
Procure o seguinte numa solução de gestão de endpoints:
Visibilidade de endpoints em tempo real em toda a sua rede.
Gestão de patches do SO e de terceiros (não apenas de sistemas operativos)
Informações sobre vulnerabilidades para identificar potenciais ameaças.
Inventário de hardware e software com atualizações em tempo real.
Suporte remoto para colaboradores em movimento.
Scripts para executar automaticamente tarefas básicas.
Alertas proativos para identificar ameaças atempadamente.
Remediação automatizada para resolver problemas básicos.
Relatórios automatizados e painéis fáceis de usar.
Como o Splashtop AEM ajuda a simplificar a gestão de endpoints
Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a melhorar a visibilidade, automatizar o trabalho rotineiro de gestão de endpoints e responder mais rapidamente quando os dispositivos precisam de atualizações ou remediação. Reúne informações de endpoints, aplicação de patches, políticas, scripts, alertas e fluxos de trabalho relacionados na plataforma Splashtop.
Splashtop AEM oferece visibilidade sobre os endpoints, incluindo estado de funcionamento, estado dos patches e software. Isto ajuda as equipas de TI a identificar dispositivos que precisam de suporte ou atualizações e fornece relatórios de inventário para garantir que nada fica por verificar.
Quando um dispositivo precisa de uma atualização, o Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a identificar patches em falta, implementar atualizações do sistema operativo e de aplicações de terceiros, e acompanhar o estado dos patches em todos os endpoints geridos. Isto inclui sistemas operativos suportados e aplicações de terceiros, ajudando as equipas a tratar uma parte maior da sua carga de trabalho de patching a partir de uma única consola.
As informações sobre CVE com tecnologia de IA do Splashtop AEM ajudam as equipas a identificar e priorizar vulnerabilidades conhecidas. As equipas de TI podem então utilizar políticas de patching, scripts e ações automatizadas para remediar problemas suportados com mais eficiência.
Quando um endpoint exige resolução prática de problemas, os técnicos podem usar as capacidades de suporte remoto do Splashtop para aceder ao dispositivo e prestar suporte remotamente.
Como resultado, as equipas de TI que utilizam Splashtop AEM podem reduzir o trabalho manual, responder a problemas mais rapidamente e manter os endpoints seguros em toda a sua rede.
Comece a usar o Splashtop AEM
A gestão de endpoints torna-se mais difícil quando a visibilidade, o patching, a automação, os relatórios e o suporte remoto dependem de processos desconectados ou manuais. Reunir esses fluxos de trabalho ajuda as equipas de TI a responder mais rapidamente, aplicar políticas com maior consistência e manter uma visão mais clara da saúde e do risco dos endpoints.
O Splashtop AEM oferece visibilidade de endpoints em tempo real, gestão automatizada de patches, scripts e tarefas, alertas proativos e ferramentas de remediação na plataforma Splashtop.
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