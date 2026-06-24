As alterações de preços da AnyDesk tornaram as renovações um problema para os clientes que compraram a tarifas anteriores. Um plano que antes cabia no orçamento pode parecer muito diferente quando se consideram os preços mais recentes.
Para equipas que se aproximam da renovação, surge uma questão prática: será que AnyDesk continua a ser a escolha certa? Antes de assumir outro período anual, vale a pena rever o que o seu plano inclui, o que a sua equipa realmente precisa e se a ferramenta de acesso remoto atual continua a oferecer o valor esperado.
Preços atuais da AnyDesk nos EUA
A estrutura atual de preços da AnyDesk nos EUA baseia-se na faturação anual, embora os planos sejam apresentados com preços mensais. Eis os preços atualmente indicados para os principais planos comerciais da AnyDesk:
Plano AnyDesk
Preço atualmente listado
Custo anual
Detalhes de faturação
Solo
$28.90 por mês
$346.80 por ano
Cobrado Anualmente
Padrão
$49.90 por mês
$598.80 por ano
Para 1 ligação, faturado anualmente
Avançado
$111.90 por mês
$1,342.80 por ano
Para 2 ligações, faturado anualmente
Ultimate
personalizado
personalizado
É necessário contactar as vendas
Como os preços do AnyDesk mudaram ao longo do tempo
As alterações de preços da AnyDesk não são pequenos ajustes. Para clientes AnyDesk de longa data, as tarifas atuais podem fazer com que a renovação pareça uma decisão de compra diferente daquela que tomaram originalmente.
Aqui está o histórico recente de preços em USD dos planos da AnyDesk:
Data
Solo
Padrão
Avançado
Janeiro de 2024
$14.90 por mês
$22.90 por mês
$79.90 por mês
janeiro de 2025
$22.90 por mês
$35.90 por mês
$79.90 por mês
janeiro de 2026
$28.90 por mês
$49.90 por mês
$111.90 por mês
Ao comparar os preços da AnyDesk em 2024 com os preços em 2026, os aumentos são impressionantes:
Plano
Preço em USD em 2024
Preço em USD em 2026
Aumento
Solo
$14.90
$28.90
Cerca de 94%
Padrão
$22.90
$49.90
Cerca de 118%
Avançado
$79.90
$111.90
Cerca de 40%
Esse aumento altera a forma como o AnyDesk se compara com outras ferramentas de acesso remoto no momento da renovação. Os clientes que escolheram originalmente um plano com preços anteriores podem agora estar a avaliar um compromisso anual muito mais elevado, especialmente se a sua equipa também precisar de mais do que as ligações incluídas, a capacidade de dispositivos ou o conjunto de funcionalidades do nível base.
Porque é que o preço mais baixo anunciado pode não refletir o custo real
O preço do plano indicado é apenas uma parte do custo total do software de acesso remoto. Para equipas que comparam os preços da AnyDesk ou analisam uma renovação próxima, o custo prático depende de como o plano é faturado, de quantas pessoas precisam de acesso, de quantas sessões simultâneas são necessárias e de quais funcionalidades estão incluídas no escalão selecionado.
Ligações simultâneas
As ligações simultâneas podem afetar o custo real de um plano de acesso remoto. Um plano pode incluir acesso para um determinado número de utilizadores, mas isso nem sempre significa que todos os utilizadores possam executar uma sessão remota ao mesmo tempo.
Para equipas com vários técnicos, elementos de suporte ou administradores, isto é importante. Standard inclui 1 ligação por predefinição, enquanto Advanced inclui 2 ligações. Se várias pessoas precisarem de prestar suporte a utilizadores ou aceder a dispositivos ao mesmo tempo, o número de ligações incluídas pode tornar-se um fator limitativo.
Antes de renovar, as equipas devem comparar as ligações incluídas no plano com o seu fluxo de trabalho real de suporte.
Limites de dispositivos geridos
Os limites de dispositivos geridos são outro fator a analisar. Solo suporta até 100 dispositivos geridos, Standard suporta até 500 dispositivos geridos e Advanced suporta até 1.000 dispositivos geridos.
Esses limites podem ser mais do que suficientes para alguns utilizadores, mas ainda assim podem influenciar qual o plano mais adequado. Um freelancer pode dar mais importância ao custo e ao acesso básico. Uma pequena equipa de TI pode precisar de uma gestão de dispositivos mais abrangente, controlos de utilizador e capacidades de suporte. Um MSP ou uma equipa de suporte maior pode precisar de avaliar se a estrutura do plano escala de forma eficiente à medida que são adicionados mais endpoints.
Requisitos de funcionalidades
O preço mais baixo indicado pode não incluir todas as capacidades de que uma equipa precisa. As opções de implementação, os controlos de administração avançados, as funcionalidades de segurança, a gestão de utilizadores e os fluxos de trabalho de suporte podem variar consoante o nível.
É por isso que os compradores devem rever as funcionalidades exatas que utilizam antes de renovar. Um plano de nível inferior pode parecer económico à primeira vista, mas o custo real muda se capacidades essenciais exigirem a mudança para um plano superior.
O que analisar antes de renovar o AnyDesk
Se estiver a aproximar-se de uma renovação da AnyDesk, analise mais do que o nome do plano e o preço mensal. O custo de renovação deve ser avaliado em função de como a sua equipa utiliza realmente o acesso remoto no dia a dia.
Antes de renovar, verifique:
O seu preço atual de renovação em comparação com o preço do contrato original
A sua janela de aviso para cancelamento ou renovação
Quantos utilizadores precisam de acesso remoto
Quantos técnicos precisam de sessões simultâneas
Quantos dispositivos geridos estão incluídos no seu plano
Se a sua equipa está próxima do limite de dispositivos geridos
Se as funcionalidades principais exigem um plano de escalão superior
Se são necessários complementos ou licenciamento personalizado
Quer a equipa esteja a pagar por capacidades que não utiliza
Se outra solução de acesso remoto oferece melhor valor para o seu fluxo de trabalho real
Quando uma alternativa ao AnyDesk pode fazer sentido
Uma alternativa à AnyDesk pode valer a pena ser avaliada se:
O custo da sua renovação aumentou significativamente
A sua equipa precisa de mais ligações simultâneas
Precisa de licenciamento mais simples para técnicos ou utilizadores
Pretende ferramentas de acesso e suporte remotos sem pagar por complexidade desnecessária
É necessário ter preços previsíveis à medida que a equipa cresce
Pretende capacidades de gestão de endpoints juntamente com suporte remoto
Splashtop como alternativa ao AnyDesk
Se o custo de renovação da AnyDesk já não estiver alinhado com o seu orçamento ou necessidades de suporte, a Splashtop oferece a melhor alternativa ao AnyDesk. A Splashtop ajuda as equipas a suportar fluxos de trabalho de acesso remoto e suporte de TI com:
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Suporte assistido quando um utilizador final está presente
Acesso não supervisionado para computadores geridos
Transferência de ficheiros, suporte para vários monitores, ferramentas de sessão e muito mais funcionalidades de topo
Controlos centralizados de utilizadores, permissões e segurança
Planos para empresas, equipas de TI, MSPs e organizações de suporte
Para equipas que precisam de mais do que apenas acesso remoto, Splashtop AEM acrescenta capacidades de gestão de endpoints, como gestão de patches, inventário de software, alertas e ações automatizadas. Isso dá às equipas de TI uma forma de combinar suporte remoto com melhor visibilidade e controlo dos endpoints.
No que diz respeito ao preço, a Splashtop pode ajudar a poupar até 70% ou mais em comparação com o AnyDesk. Por exemplo, o Splashtop Remote Access começa nos 8,25 $ por mês, em comparação com o AnyDesk Solo a 28,90 $ por mês, o que representa cerca de 71% menos. Para equipas de suporte, o Splashtop Remote Support começa nos 22 $ por mês, em comparação com o AnyDesk Standard a 49,90 $ por mês, cerca de 56% menos.
Veja a nossa comparação de preços entre Splashtop e AnyDesk.
Escolha uma solução de acesso remoto adequada ao seu orçamento e fluxo de trabalho
As alterações de preços do AnyDesk dão aos clientes uma razão clara para rever os custos de renovação antes de assumir outro período anual. Se o seu plano atual custa mais do que o esperado, ou se a sua equipa precisa de uma solução mais adequada para acesso e suporte remotos, este é o momento certo para comparar alternativas.
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todos os preços apresentados são de junho de 2026