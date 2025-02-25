Splashtop Business Access vergeleken met TeamViewer Business

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Splashtop Remote Access vs TeamViewer Business

Eigenschappen en prijsvergelijking

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Abonnementen en prijzen

€ 90 per gebruiker per jaar

(Bespaar nog meer met volumekortingen!)

€ 418,80 per jaar

Alleen individuele licentie

Op afstand toegang tot en bedienen van computers

Verbinding maken vanuit Windows, Mac, iOS, Android, web-app en Chrome-browser

# Gelijktijdige sessies per gebruiker/kanaal

10

3

Aantal apparaten om verbinding vanaf te maken

onbeperkt

3

Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)

Chat (biinen sessie)

Chat (buiten sessie)

Sessie-opname

Meerdere gebruikers (tot 3) kunnen tegelijkertijd op afstand verbinding maken met dezelfde computer (vereist een abonnement met meerdere licenties)

Ondersteuning voor meerdere monitoren (multi-naar-multi)

Afdrukken vanop afstand

Wake op afstand (Wake on LAN)

Op afstand opnieuw opstarten

Wijs computertoegang toe aan de gebruiker in teams met meerdere gebruikers

Computergroepering

256-bits AES-codering

Verificatie in twee stappen

Vergrendel het externe scherm

Blanco extern scherm

Apparaatverificatie

Scherm delen via weblink

Bekijk onze volledige vergelijking over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is. En bekijk onze TeamViewer prijsvergelijking.

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