Splashtop Business Access vergeleken met TeamViewer Business

Splashtop Remote Access vs TeamViewer Business
Eigenschappen en prijsvergelijking
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Abonnementen en prijzen
€ 90 per gebruiker per jaar
(Bespaar nog meer met volumekortingen!)
€ 418,80 per jaar
Alleen individuele licentie
Op afstand toegang tot en bedienen van computers
✔
✔
Verbinding maken vanuit Windows, Mac, iOS, Android, web-app en Chrome-browser
✔
✔
# Gelijktijdige sessies per gebruiker/kanaal
10
3
Aantal apparaten om verbinding vanaf te maken
onbeperkt
3
Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)
✔
✔
Chat (biinen sessie)
✔
✔
Chat (buiten sessie)
✔
✔
Sessie-opname
✔
✔
Meerdere gebruikers (tot 3) kunnen tegelijkertijd op afstand verbinding maken met dezelfde computer (vereist een abonnement met meerdere licenties)
✔
✗
Ondersteuning voor meerdere monitoren (multi-naar-multi)
✔
✔
Afdrukken vanop afstand
✔
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Wake op afstand (Wake on LAN)
✔
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Op afstand opnieuw opstarten
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Wijs computertoegang toe aan de gebruiker in teams met meerdere gebruikers
✔
✗
Computergroepering
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256-bits AES-codering
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Verificatie in twee stappen
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Vergrendel het externe scherm
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Blanco extern scherm
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Apparaatverificatie
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Scherm delen via weblink
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