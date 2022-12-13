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Succes van klanten gebaseerd op toegankelijkheid en transparantie

Hulp wanneer u die nodig heeft van een echt persoon, ongeacht de grootte van uw organisatie

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Smiling woman using a tablet in a modern office, possibly with Splashtop for business

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Klanten zijn voor ons geen nummer in een ticketingsysteem — zij sturen alles wat we doen. Ons Hoofd Klantensucces, Stephen Ng, zei ooit: "Ik word elke dag wakker denkend aan hoe we onze klanten succesvol kunnen maken met onze oplossingen." Daarom is het onze missie. Wanneer u hulp nodig heeft, zijn wij er.

We zorgen ervoor dat we beschikbaar zijn wanneer u onze hulp nodig heeft. In tegenstelling tot andere remote accessaanbieders, hebben wij over de hele wereld medewerkers in dienst voor ondersteuning, verkoop en klantenservice. Onze teams zijn gevestigd in de VS, Japan, Taiwan, China, Singapore en Nederland.

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IT professional researching remote access support for MSPs

Contact met ons opnemen is altijd gemakkelijk en probleemloos. Alle klanten kunnen de internationale telefoonlijnen van Splashtop bellen om met een ander mens te praten, en we bieden chatsupport met echte mensen - geen robots - tijdens werkdagen!

Bekijk onze contactpagina om alle manieren te ontdekken waarop we contact kunnen maken.

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Meer dan 30 miljoenGebruikers

Meer dan 800 miljoenSessies

Meer dan 2.000 5-sterrenreviews

Meer dan $1 miljardWaardering

Van onze tevreden klanten

Echt onder de indruk van jullie ondersteuning, het gebruiksgemak van het product en de inzetbaarheid. Bedankt voor de snelle antwoorden en een topproduct. Ik zou Splashtop op nummer 1 zetten, en ik heb TeamViewer en LogMeIn al gehad.

Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV

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Van onze tevreden klanten

Iedereen bij Splashtop heeft me uitstekend begeleid bij de installatie van het systeem! Ik moet zeggen dat de klantenondersteuning voor dit product de beste is die ik ooit heb meegemaakt.

Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London

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