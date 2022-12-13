Succes van klanten gebaseerd op toegankelijkheid en transparantie
Hulp wanneer u die nodig heeft van een echt persoon, ongeacht de grootte van uw organisatie
neem vandaag contact op met ons
Klanten zijn voor ons geen nummer in een ticketingsysteem — zij sturen alles wat we doen. Ons Hoofd Klantensucces, Stephen Ng, zei ooit: "Ik word elke dag wakker denkend aan hoe we onze klanten succesvol kunnen maken met onze oplossingen." Daarom is het onze missie. Wanneer u hulp nodig heeft, zijn wij er.
We zorgen ervoor dat we beschikbaar zijn wanneer u onze hulp nodig heeft. In tegenstelling tot andere remote accessaanbieders, hebben wij over de hele wereld medewerkers in dienst voor ondersteuning, verkoop en klantenservice. Onze teams zijn gevestigd in de VS, Japan, Taiwan, China, Singapore en Nederland.
Contact met ons opnemen is altijd gemakkelijk en probleemloos. Alle klanten kunnen de internationale telefoonlijnen van Splashtop bellen om met een ander mens te praten, en we bieden chatsupport met echte mensen - geen robots - tijdens werkdagen!
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Meer dan 30 miljoenGebruikers
Meer dan 800 miljoenSessies
Meer dan 2.000 5-sterrenreviews
Meer dan $1 miljardWaardering
Van onze tevreden klanten
Echt onder de indruk van jullie ondersteuning, het gebruiksgemak van het product en de inzetbaarheid. Bedankt voor de snelle antwoorden en een topproduct. Ik zou Splashtop op nummer 1 zetten, en ik heb TeamViewer en LogMeIn al gehad.
Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV
Van onze tevreden klanten
Iedereen bij Splashtop heeft me uitstekend begeleid bij de installatie van het systeem! Ik moet zeggen dat de klantenondersteuning voor dit product de beste is die ik ooit heb meegemaakt.
Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London