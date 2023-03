Succes van klanten gebaseerd op toegankelijkheid en transparantie

Klanten zijn voor ons geen nummer in een ticketingsysteem — zij sturen alles wat we doen. Ons Hoofd Klantensucces, Stephen Ng, zei ooit: "Ik word elke dag wakker denkend aan hoe we onze klanten succesvol kunnen maken met onze oplossingen." Daarom is het onze missie. Wanneer u hulp nodig heeft, zijn wij er.

We zorgen ervoor dat we beschikbaar zijn wanneer u onze hulp nodig heeft. In tegenstelling tot andere remote accessaanbieders, hebben wij over de hele wereld medewerkers in dienst voor ondersteuning, verkoop en klantenservice. Onze teams zijn gevestigd in de VS, Japan, Taiwan, China, Singapore en Nederland.