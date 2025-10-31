Wanneer je op zoek bent naar de perfecte remote access-oplossing voor je bedrijf, kunnen de keuzes overweldigend zijn. Je moet een hoge prestatie, schaalbare en veilige oplossing vinden die compatibel is met alle apparaten en besturingssystemen binnen je organisatie. Dus, waarom zou je voor Splashtop kiezen in plaats van voor concurrenten?
Splashtop is ontworpen om bedrijven van alle groottes in staat te stellen om naadloos van overal te werken, met robuuste functies en geavanceerde beveiliging voor effectief, efficiënt en veilig remote werken. Dus laten we eens kijken waarom Splashtop eruit springt, welke voordelen het biedt ten opzichte van concurrerende remote access-software, en wat echte gebruikers erover te zeggen hebben.
Verborgen risico's en valkuilen bij andere oplossingen voor extern toegang
Eerst moeten we de verschillende uitdagingen onderzoeken waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het gebruik van oplossingen voor remote access en support. Als we kijken naar reviews van oplossingen zoals AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn en meer, zien we verschillende veelvoorkomende problemen die velen kunnen tegenkomen, waaronder:
1. Prestatieproblemen
Een van de belangrijkste aspecten van elk remote access-platform is de prestatie, maar veel bedrijven ondervinden vertragingen door prestatieproblemen. Als een oplossing de snelheid en betrouwbaarheid mist om verbinding te maken met remote apparaten, zullen gebruikers voortdurend onderbroken worden omdat hun verbindingen falen midden in een project.
Bijvoorbeeld, een AnyDesk-review stelt, "het is zo onvoorspelbaar of het normaal gaat functioneren of als stroop gaat werken. Het maakt het moeilijk om te werken zonder te willen schreeuwen." Dergelijke prestatieproblemen kunnen leiden tot aanzienlijke dalingen in productiviteit en werknemerstevredenheid binnen een bedrijf, wat meer tijd kost dan het bespaart.
2. Veiligheidszorgen
Cybersecurity is van levensbelang voor elke organisatie, en veel bedrijven hebben specifieke IT compliance vereisten, zoals PCI DSS, AVG en HIPAA compliance. Het niet voldoen aan deze vereisten brengt de gegevens en netwerken van het bedrijf in gevaar, leidt tot hoge boetes en resulteert in een verlies van klantvertrouwen. Onderzoek toont aan dat systeeminstructies het meest voorkomende type datalek zijn, goed voor 36% van alle incidenten, dus bedrijven lopen risico zonder sterke beveiligingsmaatregelen.
TeamViewer, bijvoorbeeld, heeft in de loop der jaren verschillende beveiligingsrisico's ondervonden, zoals een cyberaanval van APT29 in 2024 en de CVE-2020-13699 kwetsbaarheid in 2020. Tijdens die incidenten liepen organisaties die vertrouwden op de beveiliging van de software zonder aanvullende maatregelen te nemen, risico op aanzienlijke datalekken.
3. Compatibiliteitsproblemen
Een goede oplossing voor remote access kan werken op al je apparaten en besturingssystemen; als het niet kan verbinden met of vanaf een bepaald apparaat, is het aanzienlijk minder nuttig. Echter, bedrijven melden vaak compatibiliteitsproblemen met hun tools voor remote access. Dit betekent dat hun werknemers de software niet kunnen gebruiken om te verbinden met of vanaf bepaalde apparaten, wat hun vermogen om overal te werken ernstig beperkt.
Een aantal beoordelingen voor BeyondTrust hebben bijvoorbeeld compatibiliteitsproblemen genoemd, zoals dat het “vreselijk werkt met Citrix, VMWare, RDS Gateway, en vrijwel elke virtualisatiesoftware.”
4. Beperkte flexibiliteit
Groei en verandering zijn constanten in het bedrijfsleven, en ondernemingen hebben oplossingen nodig die hiermee kunnen bijhouden. Inflexibele platforms die schaalbaarheid en aanpassingsvermogen missen, kunnen schadelijk zijn, omdat ze nieuwe obstakels kunnen creëren die groei en productiviteit vertragen. Het vinden van een flexibele, schaalbare oplossing is essentieel om werken op afstand efficiënt te houden.
5. Hoge kosten
Geen enkel bedrijf heeft een onbeperkt budget, dus beslissingsmakers moeten de kosten zorgvuldig overwegen. Zelfs als een oplossing in eerste instantie betaalbaar lijkt, kunnen extra's en verborgen kosten ertoe leiden dat bedrijven hun budgetten overschrijden. Het is belangrijk om een oplossing te vinden die zijn prijzen vooraf vermeldt zonder verborgen kosten of dure add-ons, evenals consistente en voorspelbare prijzen.
Bijvoorbeeld, een recensie voor LogMeIn stelt, “De kosten alleen zouden je al moeten weerhouden van dit product… LogMeIn’s prijsmodel is op zijn minst gezegd roofzuchtig en oneerlijk.” Evenzo roepen sommige recensies voor AnyDesk zorgen op over hoe gebruikers worden gedwongen om voor een heel jaar te betalen, zelfs als ze ruim voor de verlengingsdatum proberen te annuleren.
De kritieke kenmerken van een topklasse oplossing voor extern toegang
Gezien de uitdagingen en risico's, waar moeten bedrijven op letten bij het kiezen van een oplossing voor remote access? Weten welke functies essentieel zijn, kan beslissers helpen de beste opties voor hun bedrijf te identificeren en ervoor te zorgen dat ze een platform kiezen met alles wat ze nodig hebben, dus houd het volgende in gedachten:
Gebruiksvriendelijkheid: Een te complexe oplossing zal werknemers in verwarring brengen en het werk vertragen. Het is essentieel om gebruiksvriendelijke software te vinden die snelle en eenvoudige remote access mogelijk maakt, zodat werknemers met één klik kunnen verbinden en vanaf hun voorkeursapparaten kunnen werken zonder ingewikkelde opstellingen te hoeven doorlopen.
Cross-platform compatibiliteit: Als je remote access-oplossing niet werkt op verschillende platforms en besturingssystemen, zullen veel werknemers niet kunnen verbinden met hun werkapparaten. Cross-platform compatibiliteit is essentieel zodat werknemers kunnen werken ongeacht of ze een Mac, PC, Android-apparaat, virtuele desktop, of welk ander platform dan ook gebruiken.
Veiligheid: Robuuste en betrouwbare cybersecurity is van cruciaal belang om apparaten, gebruikers en gegevens veilig te houden. Daarnaast moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze voldoen aan hun specifieke nalevingsvereisten en -regelgeving; bijvoorbeeld, zorgorganisaties willen ervoor zorgen dat ze HIPAA-conforme remote access software gebruiken. Zoek naar beveiligingsfuncties zoals multi-factor authenticatie, rolgebaseerde toegangscontrole, en bevoorrecht toegangsbeheer om ervoor te zorgen dat accounts en apparaten veilig zijn.
Schaalbaarheid: Je hebt een platform nodig dat je groei kan bijhouden. Het toevoegen van nieuwe gebruikers en apparaten moet een eenvoudige en probleemloze procedure zijn, dus het vinden van een schaalbare oplossing is een must.
Klantenondersteuning: Als werknemers een technisch probleem tegenkomen of hulp nodig hebben, moeten ze snel in contact kunnen komen met een ervaren ondersteuningsagent die hen kan helpen hun problemen op te lossen. Bij het bekijken van leveranciers, controleer hun beoordelingen en kijk wie betrouwbare, vriendelijke, 24/7 klantenondersteuning biedt zodat je werknemers nooit hoeven te wachten op hulp.
Top 5 Redenen Om Splashtop Te Kiezen Boven Andere Remote Access Oplossingen
Er zijn veel krachtige en efficiënte oplossingen voor extern toegang op de markt, maar als je op zoek bent naar een uitstekende oplossing die eenvoudig te gebruiken is, veilig, schaalbaar, en zelfs de grootste bedrijven kan ondersteunen bij het ondersteunen van een externe werkomgeving, kun je niet fout gaan met Splashtop.
Dus, waarom kiezen bedrijven van alle groottes voor Splashtop voor hun remote access behoeften? Er zijn verschillende redenen, waaronder:
1. Naadloze Cross-Platform Connectiviteit
Splashtop is ontworpen om te werken op een breed scala aan platforms en besturingssystemen, waaronder iOS, macOS, Android, Windows, Linux, Chromebook, en virtuele desktops. Dit stelt werknemers in staat om hun favoriete apparaten te gebruiken terwijl ze op afstand werken en naadloos verbinding te maken met hun werkcomputers, zodat ze toegang hebben tot hun projecten, programma's en tools, ongeacht het apparaattype.
2. High-Performance Remote Access
Splashtop’s remote access is ontworpen om snel, efficiënt en hoogwaardig te zijn. Het biedt 4K streaming tot 60fps en iMac Pro Retina 5K streaming met lage latentie, 4:4:4 kleur en hoogwaardige audio, waardoor elke remote sessie kristalhelder en naadloos is.
3. Robuuste Beveiligingsmaatregelen
Splashtop is gebouwd met beveiliging en privacy in gedachten, en omvat een breed scala aan geavanceerde beveiligingsfuncties ontworpen om apparaten en gegevens veilig te houden. Dit omvat multi-factor authenticatie, multi-level wachtwoordbeveiliging, automatische schermvergrendeling en meer. Splashtop verwerkt, slaat of benadert geen gegevens, en alle sessies zijn beschermd met end-to-end encryptie.
Dit maakt Splashtop compliant met een breed scala aan industriële en overheidsnormen, waaronder ISO/IEC 27001, SOC 2, AVG, CCPA, en meer.
4. Omvattende Productiviteitstools
Een goede remote access-oplossing doet meer dan alleen één computer met een andere verbinden. Splashtop's productiviteitstools zijn ontworpen om remote werk efficiënt en makkelijk te maken, inclusief ondersteuning voor meerdere monitoren, remote printing, bestandsoverdracht, remote herstarten, USB-apparaatdoorverwijzing, en meer.
5. Flexibele en schaalbare oplossingen
Splashtop is een ongelooflijk schaalbare oplossing die aan de behoeften van bedrijven van alle groottes kan voldoen. Het toevoegen van nieuwe apparaten is snel en eenvoudig, en Splashtop biedt verschillende plannen die het betaalbaar maken voor elk bedrijf. Splashtop Enterprise biedt aanpasbare licenties en prijzen, zodat het kan voldoen aan de grootte en eisen van uw organisatie.
Hoe Splashtop Remote Solutions Zakelijke Operaties Transformeren: Feedback van Echte Gebruikers
Het spreekt voor zich dat een artikel op de Splashtop-website de lof van Splashtop zou bezingen. Maar je hoeft ons niet op ons woord te geloven. In plaats daarvan kun je zien wat echte Splashtop-klanten te zeggen hebben – het goede (waarvan er veel is), het slechte (heel weinig), en alles daartussenin.
Op G2 heeft Splashtop 4.8/5 sterren. Gebruikers prijzen Splashtop vanwege de “betrouwbare service en uitstekende klantenondersteuning” en noemen het de “beste remote control software die ik ooit heb gebruikt,” omdat het “hen veel vrijheid geeft om het werk te doen dat ze moeten doen zonder te hoeven reizen.”
Gebruikers op Capterra zijn net zo enthousiast en geven Splashtop 4,7/5 sterren. Een gebruiker zegt: “Na het proberen van elke andere RMM-tool voelt Splashtop als een verademing. Het lichte ontwerp biedt stabiele verbindingen.” Een andere klant, die overstapte van TeamViewer vanwege de kosten en beperkingen, verklaart, “Splashtop is een zeldzaam programma dat echt doet wat het belooft… Ik heb nog nooit meegemaakt dat het mij verhinderde om alles te beheren, van programma-installaties tot registerbewerkingen.”
TrustRadius recensenten herhalen dit sentiment, door Splashtop een score van 8.8/10 te geven. Gebruikers daar zeggen dat Splashtop een “verbazingwekkend eenvoudige, lichte software voor remote access” is, met een die stelt dat Splashtop “onze verwachtingen heeft overtroffen qua gebruiksgemak, mogelijkheden en betrouwbaarheid.”
Waar je ook kijkt, één ding is duidelijk: Splashtop klanten houden van het gebruiksgemak, mogelijkheden, betrouwbaarheid en veiligheid van Splashtop.
Snel Implementeren, Centraal Beheren en Veilig Verbinden vanaf Elk Apparaat: Splashtop Remote Access
Het kan lastig zijn om elke remote access-oplossing op de markt te vergelijken, maar wanneer je de opties bekijkt, valt Splashtop op als een geweldige keuze. Splashtop maakt het makkelijk voor iedereen om overal te werken, van kleine en groeiende bedrijven tot grote ondernemingen, met volledige toegang tot al hun werkcomputers, programma's en projecten.
Met Splashtop krijg je veilige, hoogwaardige remote access met een breed scala aan functies, waaronder attended en unattended access, geavanceerde remote sessiecontroles, integraties, kwetsbaarheidsinzichten en meer. De flexibele licentieopties helpen ervoor te zorgen dat het kan voldoen aan de behoeften van je organisatie, en het kan opschalen om je groei bij te houden.
Wil je Splashtop zelf ervaren? Je kunt vandaag beginnen met een gratis proefperiode: