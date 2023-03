Met Splashtop-software voor externe toegang en ondersteuning op afstand blijft u voldoen aan HIPAA. Ontdek er meer over en probeer het gratis.

Als je op zoek bent naar remote desktop software die je helpt HIPAA compliance te handhaven, zoek dan niet verder dan Splashtop.

Als je bedrijf deel uitmaakt van de Amerikaanse gezondheidszorg, dan weet je dat je moet voldoen aan de federale HIPAA voorschriften met betrekking tot gevoelige en privé patiënteninformatie. Dat betekent dat elk aspect van je gegevensopslag, opvraging en toegang veilig moet zijn. Als je toegang op afstand nodig hebt, moet je een remote desktop tool gebruiken die HIPAA compliance garandeert.

Hoe Splashtop je HIPAA compliant houdt

Een van de manieren waarop de beveiliging van Splashtop is afgestemd op de HIPAA-voorschriften is dat Splashtop je gegevens niet verwerkt, opslaat of benadert. Splashtop slaat geen verzonden gecodeerde schermopnamestromen op. Ze worden alleen verzonden en gebruiken end-to-end TLS met AES-256 bit versleuteling.

Voor extra veiligheid worden gebruikerswachtwoorden gecodeerd en veilig opgeslagen en worden alle sessies geregistreerd met tijdstempels en gebruikers-, apparaat- en sessie-informatie. Apparaatverificatie is standaard ingeschakeld en er is een optie om tweefactorauthenticatie in te schakelen.

Om je gegevens bij elke stap veilig te houden, controleren en markeren de cloud beveiligingsmodules van Splashtop 24/7 verdachte activiteiten in realtime.

Externe Desktop verhoogt de productiviteit en patiëntervaring

Dankzij beveiligde externe desktopverbindingen kunnen ziekenhuizen en andere zorgverleners hun productiviteit verhogen en de zorgervaring van patiënten verbeteren. Artsen, verpleegkundigen en beheerders hebben de vrijheid om overal gegevens in te zien en in te voeren.

Met Splashtop heb je op afstand toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elke andere computer, tablet of mobiel apparaat. Dit geeft u de vrijheid om een mobiel apparaat, zoals een iPad, te gebruiken om verbinding te maken met een andere computer die patiëntendossiers, afbeeldingen en andere essentiële bestanden opslaat. Of u nu in een patiëntenkamer bent, rondes doet of thuis werkt, u krijgt de ervaring dat u recht voor een computer van het ziekenhuis zit.

Help te voldoen aan de HIPAA-richtlijnen

Bij goed gebruik en als onderdeel van een algemeen HIPAA-nalevingsplan kan Splashtop remote desktop software helpen om te voldoen aan de HIPAA-richtlijnen met betrekking tot toegang op afstand tot gezondheidszorginformatie. Dat komt omdat Splashtop gericht is op de privacy en veiligheid van je gegevens.

