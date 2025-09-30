Splashtalks Recap: Zero Trust & Reinventing the Secure Workspace

In onze nieuwe podcast gaat Italo Nava, onze Senior Director of Sales en Customer Success, om de tafel met Susan Li, Senior Director of Product Management, en Yanlin Wang, de Vice President of Advanced Technology, om de ontwikkeling van Splashtop Secure Workspace te bespreken.
In dit artikel leggen we uit wat een veilige werkruimte is, de visie achter Splashtop Secure Workspace, en wat de toekomst in petto heeft op het gebied van cybersecurity en AI.
Wat is een veilige werkruimte?
Een veilige werkruimte (secure workspace) is de technologische infrastructuur die door een organisatie wordt geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de dagelijkse praktijken met betrekking tot alle data en informatie veilig blijven. Dit kan het beleid zijn dat is ingevoerd om vast te stellen hoe het team omgaat met dreigingen, of bijvoorbeeld hoe simpel of complex een wachtwoord moet zijn. Al deze dingen worden gecombineerd om een veilige werkruimte te creëren.
“De COVID-19-pandemie heeft de hybride werkomgeving versneld, dus er is steeds meer behoefte aan het beveiligen van werkruimtes overal”, zegt Li.
De introductie van een hybride werkomgeving heeft de toch al uitdagende rol van de hedendaagse IT-professionals verder gecompliceerd. Ze zijn belast met het beheer van veel verschillende problemen, waaronder het inrichten van gebruikers, het ongedaan maken van de inrichting, onboarding en de integratie van meerdere, vaak incompatibele, oplossingen. De behoefte aan strikte compliance, bescherming van resources tegen lekken en aanvallen en verbeterde zichtbaarheid blijven van het grootste belang.
Bovendien is de complexiteit van het budgetteren en het beheren van talloze, overlappende access- en securitytools toegenomen. Deze uitdagingen worden vergroot door de dynamische aard van de cybersecuritydreigingen, beïnvloed door geopolitieke onzekerheden en de groei van de georganiseerde cybercriminaliteit. Het resultaat is een landschap waar IT-managers het vaak moeilijk mee hebben. Om een meer holistisch product te creëren met betrekking tot beveiligde toegang, heeft het Splashtop-team Splashtop Secure Workspace ontwikkeld.
"We wilden onze klanten de mogelijkheid geven om hun problemen met IT en beveiliging op een heel eenvoudige manier op te lossen", zegt Wang. "We willen dat het een echt schaalbare oplossing is, zodat we de kosten van onze klanten kunnen verlagen."
Wat is de visie achter Splashtop Secure Workspace?
In 2021 verzamelde CEO Mark Lee een team in zijn achtertuin om te brainstormen over hoe ze bedrijven kunnen helpen een betere gebruikerservaring te krijgen met betrekking tot remote access. Het opzetten van remote access vereist veel software, kennis en infrastructuur. Het is niet ongebruikelijk dat een technicus 3.000 apparaten en de hele infrastructuur beheert.
Het doel van Splashtop Secure Workspace is om het toegangsproces voor deze eindgebruikers te vereenvoudigen.
"Er zit kwetsbaarheid in elke stack van het netwerk: van netwerkniveau tot systemen, tot applicaties en data", zegt Li. “Kleinere bedrijven beschikken vaak niet over geavanceerde middelen om zichzelf te verdedigen en te beschermen tegen aanvallen. Om ze te beschermen, moesten we een heleboel gespecialiseerde tools samenbrengen op één platform en de oplossing gebruiksvriendelijk maken.”
Deze kleinere bedrijven kunnen onbedoeld hun eigen oplossingen, zoals interne firewalls, over-engineeren, en ervoor zorgen dat IDP's met hun VPN's werken. Hoewel al deze infrastructuur belangrijk en noodzakelijk is, is het proces ook lastig en ingewikkeld en vereist het veel kennis.
In plaats van dit proces als individuele beveiligingslagen te beschouwen, besloot het Splashtop-team de stapel beveiligingstechnologieën te heroverwegen in termen van toegang. Nadenken over hoe individuele mensen toegang kunnen krijgen tot data was hun eerste stap om de security te vereenvoudigen. Hoewel security vaak wordt bekeken in termen van barrières, dachten ze meer na over de manier waarop teams hierdoor toegang kunnen krijgen tot de juiste mensen.
Werkruimten met teams van derden beveiligen
Door samen te werken met teams, bedrijven en freelancers van derden kan uw organisatie aan bepaalde risico's blootstaan. Als u met deze personen werkt, moet u hen vaak toegang geven tot beveiligde accounts, maar wat is de beste manier om dat te doen? U kunt ze een eigen account geven, of u kunt ze inloggegevens geven voor een reeds bestaand account.
“Het inrichten en weer ongedaan maken daarvan zorgt voor veel last voor IT-teams. Het moment waarop een organisatie het meest kwetsbaar is, is wanneer een project eindigt”, stelt Li. “De accounts die de externe gebruiker voor toegang heeft aangemaakt, worden dan slapende accounts, die een risico voor die organisatie worden.”
Het delen van inloggegevens is ook geen veilige manier om toegang te verlenen. Hoe maakt u toegang van derden mogelijk op een manier die de veiligheid garandeert? De meeste mensen schrijven gewoon een gebruikersnaam en wachtwoord op een papiertje. Wat er daarna mee gebeurt, is aan de persoon die toegang nodig heeft.
Het Splashtop-team heeft hard gewerkt om dit probleem op te lossen en het eenvoudig te maken om specifieke personen toegang te verlenen wanneer ze die nodig hebben.
"Het is zo simpel als het delen van een link", zegt Li. Met Splashtop Secure Workspace hebben personen die toegang vragen geen account of wachtwoord nodig: ze gebruiken een aangepaste URL om toegang te krijgen tot een account en externe gebruikers kunnen toegang aanvragen via die URL die op een bepaald tijdstip verloopt. Externe gebruikers hoeven geen geheel nieuwe login aan te maken en accounteigenaren hoeven helemaal geen inloggegevens te delen.
Hoe Splashtop AI gebruikt voor een veilige werkruimte
“Splashtop Secure Workspace is een systeem dat het gebruik van generatieve AI zal helpen vergemakkelijken”, legt Wang uit. “Wanneer u generatieve AI gebruikt, kunt u problemen met toegang tot data en systemen verwachten. Stel u voor dat dit allemaal verdwijnt door simpelweg Splashtop Secure Workspace te adopteren. U hoeft niet persé een heel systeem of een private language learning model (LLM)-systeem op te zetten; u kunt alles automatiseren via Splashtop Secure Workspace.”
Een andere invalshoek waarvoor het team naar AI kijkt, is patroondetectie. Generatieve AI neemt informatie tot zich en vertaalt de reeksen ervan in een soort signaal, een beetje zoals vertaling van taal.
“In de accessbranche loggen mensen in, gebruiken ze een bepaalde applicatie, typen ze een commando – dit is een aantal opeenvolgende gebeurtenissen. Die opeenvolging van gebeurtenissen kan worden vertaald of getransformeerd in anomaliedetectie”, legt Wang uit. “Die technologie is wat we nodig hebben op het gebied van veiligheid en respons.”
Beveilig uw werkruimte met Splashtop
Beveiliging is niet zomaar een ervaring die je kunt instellen en vergeten; het is een holistische mentaliteit die veel nadenken en toekomstplanning vereist. Met systemen als Splashtop Secure Workspace kan uw team een veilige digitale omgeving voor werknemers bieden, terwijl veilige toegang van derden van andere leveranciers mogelijk wordt. Splashtop Secure Workspace kan helpen de basis te leggen voor modellen voor het leren van talen en AI, maar ook de basis om uw team op te schalen voor groei.
Wilt u weten hoe u meer gestroomlijnde securitypraktijken kunt toepassen en veilige toegang van derden kunt bieden? Ontdek hoe Splashtop Secure Workspace kan helpen de securitybenadering van uw team opnieuw te definiëren en uw processen te stroomlijnen.
Meer over dit onderwerp:
Veilige toegang transformeren met Splashtop Secure Workspace
Veilige toegang transformeren: Toepassingen in de praktijk van Splashtop Secure Workspace