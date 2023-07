Veilige toegang transformeren met Splashtop Secure Workspace

Dit is de eerste in onze reeks blogs over beveiligde toegang — kom wekelijks terug om nieuwe artikelen te zien, of beter nog, abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang als eerste een melding wanneer er nieuwe artikelen op onze site worden gepubliceerd.

Toen we meer dan tien jaar geleden onze Splashtop-productlijn voor externe toegang en ondersteuning lanceerden, waren we lasergericht op het leveren van de hoogste prestaties en de beste gebruikerservaring die beschikbaar is om overal toegang te krijgen tot computerbronnen. 250.000 klanten en 30 miljoen gebruikers later is er weinig twijfel dat de markt het daarmee eens is.

Naarmate onze producten volwassener werden, is onze nadruk op beveiliging geëvolueerd en uitgebreid tot wat onze basis is geworden voor de toekomst van externe toegang, gericht op het bieden van zorgeloze productiviteit, ongeacht locatie, apparaat of identiteit. Door nauw samen te werken met onze klanten en partners van beheerde serviceproviders, hebben ze de wens uitgesproken voor een uitgebreidere set toegangsmethoden tot diverse computerapparatuur en met gedetailleerde controle. Bovendien wilden ze meer zichtbaarheid voor beveiliging en naleving.

Een deel van onze reactie was onze onlangs aangekondigde acquisitie van Foxpass, een beveiligingsplatform voor veilige lokale (Wi-Fi) en servertoegang. Een groter deel van onze beveiligingsplannen was tot vandaag minder zichtbaar.

Twee jaar geleden hebben we een beveiligingsproductinitiatief gelanceerd door de beste en slimste beveiligingsarchitecten en -ingenieurs van toonaangevende beveiligingsbedrijven hier in Silicon Valley aan te werven. Bevrijd van de beperkingen van silo-denken en verlost van de bagage van verouderde architecturen en oude codebases, heeft ons beveiligingsteam snelle vooruitgang geboekt. We zijn eindelijk klaar om de fundamenten van ons nieuwe beveiligingsproduct te onthullen en ons programma voor vroege toegang uit te breiden naar geselecteerde klanten.

Wat nog belangrijker is, ik ben er trots op onze baanbrekende blog te presenteren waarin de fundamenten van onze beveiligingsarchitectuur worden geïntroduceerd. Het is geschreven door Yanlin Wang, onze VP Advanced Technology (en architect van ons beveiligingsplatform), legt de pijlers neer voor de Splashtop Secure Workspace en laat zien hoe onze uitgebreidere aanpak een nieuwe golf van gebruiksvriendelijkere maar veiligere externe toegangsoplossingen.

We zullen in de komende weken meer aan deze blog toevoegen, waarin we laten zien hoe veelvoorkomende problemen met IT-toegang kunnen worden opgelost met Secure Workspace, en waarin we enkele unieke kenmerken van het platform belichten. Als uw nieuwsgierigheid is gewekt na het lezen van de blogs van Yanlin, of als u zich geïnspireerd voelt door onze visie, kunt u uw interesse kenbaar maken door deel te nemen aan onze wachtlijst voor vroege toegang op de Splashtop Secure Workspace- pagina.