Met remote toegang kunnen werknemers overal productief blijven en krijgen IT-teams meer flexibiliteit voor ondersteuning. Maar als het niet goed beveiligd is, kan het ook een waardevol toegangspunt creëren voor aanvallers.
Wachtwoorden alleen zijn niet genoeg om remote access te beschermen. Wanneer hybride medewerkers, IT-teams en leveranciers van buiten het kantoor verbinding maken met bedrijfssystemen, hebben organisaties sterkere authenticatie nodig om accounts en externe sessies veilig te houden.
Twee-factor authenticatie is een effectieve manier om remote access te beschermen. Het voegt een tweede verificatiestap toe tijdens het inloggen, zodat een gestolen wachtwoord alleen niet genoeg is om toegang te krijgen tot een externe sessie.
Laten we met dat in gedachten eens kijken wat twee-factor authenticatie is, waarom het belangrijk is voor remote access, en hoe je het effectief instelt.
Wat is tweetrapsverificatie voor remote access?
Twee-factor authenticatie (2FA) is een inlogproces dat een wachtwoord aanvult door een extra element te vereisen, zoals een bericht van een authenticatie-app, een eenmalige code, of een hardware token, zodat een gebruiker kan inloggen. Dit zorgt ervoor dat zelfs als een wachtwoord wordt gestolen, de dief niet kan inloggen op het account van de gebruiker zonder de extra authenticatie.
Voor externe toegang beveiligt 2FA externe computers, applicaties, servers en ondersteuningssessies. Omdat externe toegang gebruikers in staat stelt om vanaf elke locatie en elk apparaat verbinding te maken, is het verifiëren van gebruikers en het beschermen van accounts tegen gecompromitteerde wachtwoorden van het grootste belang.
Twee-factor authenticatie valt onder de noemer Multi-Factor Authenticatie (MFA). Voor de doeleinden van dit artikel richten we ons specifiek op 2FA.
Veelvoorkomende 2FA-methoden voor externe toegang zijn:
Authenticator app push-goedkeuringen
Authenticator app eenmalige wachtwoorden
SMS- of e-mailverificatiecodes, waar ondersteund
Hardwarebeveiligingssleutels of tokens
Biometrische verificatie gekoppeld aan een vertrouwd authenticatieproces
Waarom Remote Access Twee-factor Authenticatie Nodig Heeft
Toegang op afstand stelt werknemers in staat om vanaf elke locatie te werken, wat betekent dat ze verbinding kunnen maken met gevoelige systemen, interne bestanden, beheertools en bedrijfskritische apparaten. Deze verbindingen moeten zowel voor IT-compliance als bedrijfscontinuïteit veilig blijven. Zonder goede accountbeveiliging kan een enkel gecompromitteerd wachtwoord verwoestend zijn.
Er zijn veel manieren waarop aanvallers wachtwoorden kunnen stelen, zoals phishing, hergebruik van inloggegevens en brute-force aanvallen. Zonder een secundaire beveiligingslaag voor toegang, is het enige wat nodig is een gestolen login, en kunnen aanvallers toegang krijgen tot gevoelige gegevens en belangrijke systemen. Twee-factor authenticatie voegt een extra beveiligingslaag toe door gebruikers te verplichten hun identiteit te verifiëren bij het inloggen.
Voordelen van 2FA voor externe toegang zijn onder andere:
Verminderd risico op ongeautoriseerde logins door gestolen inloggegevens
Verbeterde beveiliging voor thuiswerkers, aannemers en IT-beheerders
Extra bescherming voor onbeheerde externe toegang en bevoorrechte accounts
Ondersteuning voor naleving en auditvereisten in gereguleerde omgevingen
Meer vertrouwen dat remote access veilig genoeg is voor zakelijk gebruik.
Voordat U 2FA instelt voor Remote Access
Voordat je 2FA inschakelt, is het handig om de uitrol zorgvuldig te plannen. Door te beoordelen wie externe toegang nodig heeft, tot welke systemen ze verbinding maken, hoe ze zich zullen authenticeren en welke herstelopties beschikbaar zijn, kun je verwarring verminderen en vermijdbare beveiligingslekken voorkomen.
Bij het implementeren van twee-factor authenticatie voor externe toegang, zorg ervoor dat je:
Bepaal wie gebruikmaakt van externe toegang en tot welke systemen ze verbinding maken
Bepaal welke remote access-tools of toegangspaden in gebruik zijn
Bepaal welke gebruikers of groepen verplicht 2FA moeten gebruiken
Kies de tweede-factor methode die je wilt ondersteunen
Zorg ervoor dat gebruikers zich inschrijven voor de geselecteerde authenticatiemethode
Bereid toegang voor back-up en herstelprocedures voor om buitensluiting te voorkomen
Test met een kleine pilotgroep
Train gebruikers en leg uit wat er zal veranderen en wat ze moeten doen.
Hoe U Twee-Factor Authenticatie voor Remote Access instelt
Wanneer je 2FA instelt voor je remote access software, wil je ervoor zorgen dat je het goed afdwingt op alle accounts en dat het proces soepel verloopt. Volg deze zeven stappen en je kunt remote access efficiënt beveiligen met betrouwbare authenticatie.
Stap 1: Beoordeel uw omgeving voor externe toegang.
Voordat je 2FA kunt instellen, moet je de toegangspaden voor je remote en hybride werknemers begrijpen. Dit kan onder meer omvatten: remote toegang tot kantoorcomputers, remote support voor IT-teams, toegang door leveranciers tot servers, enzovoort. De details verschillen per bedrijf en zijn afhankelijk van of je een remote toegang platform, VPN, RDP of cloud-gebaseerde toegangsdienst gebruikt.
Stap 2: Kies waar 2FA wordt toegepast.
Twee-factor authenticatie kan op verschillende lagen worden afgedwongen, afhankelijk van de omgeving. Dit kan onder meer worden afgedwongen op de identiteit- of Single Sign-On-laag, binnen het remote access-platform, op de remote desktop-gateway of broker-laag, of op de endpoint inloglaag. Welke laag het beste werkt voor een bedrijf hangt af van de toegangarchitectuur, doelen van de gebruikerservaring en administratieve controleregels.
Stap 3: Selecteer de authenticatiemethode
Er zijn veel verschillende soorten twee-factor authenticatie, waaronder app-gebaseerde prompten, eenmalige wachtwoorden en hardware sleutels. Het is belangrijk om een methode te kiezen die beveiliging en herstelopties biedt terwijl het nog steeds gemakkelijk voor werknemers is om te gebruiken, zodat ze met minimale moeite verbinding kunnen maken. Zorg ervoor dat je een methode kiest die je werknemers zullen aannemen en consistent gebruiken.
Stap 4: Gebruikers en apparaten registreren
Tweetrapsverificatie vereist dat gebruikers hun tweede verificatiemethode registreren om hun identiteit te verifiëren. Dit kan bestaan uit het registreren van een authenticator-app, het verifiëren van een telefoon of ander secundair apparaat, of het inschrijven met een ondersteunde hardwaretoken. Organisaties moeten ook beleidsregels toewijzen per gebruikersgroep en optreden naar herstelopties, indien er iets misgaat. Vergeet niet dat onvolledige registratie kan leiden tot implementatieproblemen en het verhinderen dat gebruikers veilig kunnen inloggen.
Stap 5: Schakel 2FA-beleid in voor Remote Access
Zodra gebruikers zijn ingeschreven, kunt u beginnen met het handhaven van twee-factor authenticatie voor remote access. U wilt beleid instellen voor wanneer 2FA vereist is, of opties voor vertrouwde apparaten zijn toegestaan en of bevoorrechte gebruikers of gevoelige systemen strengere toegangsvereisten moeten volgen.
Stap 6: Test de inlogstroom van begin tot eind
Testen is altijd belangrijk; u kunt 2FA inschakelen en per ongeluk iedereen uit hun accounts laten vergrendelen. U wilt de inlogprocedure testen, inclusief succesvol inloggen, wat er gebeurt tijdens mislukte inlogpogingen, hoe 2FA zich gedraagt op nieuwe apparaten of na het opnieuw instellen van een wachtwoord, en accountback-up en herstel. Deze tests moeten zowel de beveiliging als de bruikbaarheid verifiëren, inclusief of gebruikers de inlogprocedure met succes kunnen voltooien en of herstel- en back-up toegang zoals verwacht functioneren.
Stap 7: Breed uitrollen en monitoren
Zodra je 2FA-beleid is ingesteld en de tests geslaagd zijn, kun je ze uitbreiden naar je hele organisatie. Maar dat betekent niet dat je klaar bent; het blijft belangrijk om je netwerk te monitoren en je beleid bij te stellen. Zorg ervoor dat je let op mislukte inlogpogingen, ongebruikelijke toegangspogingen en vergrendelingen om verdacht gedrag te identificeren, en houd helpdesktickets en gebruikersinschrijving in de gaten om eventuele problemen te identificeren die moeten worden aangepakt. Cyberbeveiliging is een voortdurend proces, dus het monitoren en verfijnen van je beveiliging is essentieel.
Algemene manieren waarop organisaties 2FA voor remote access instellen
Er zijn verschillende manieren waarop organisaties tweefactorauthenticatie kunnen instellen, afhankelijk van hun behoeften en voorkeuren. Elke methode heeft zijn eigen voordelen, dus beslissers moeten hun opties overwegen en degene kiezen die het beste bij hun bedrijf past.
Gangbare 2FA-methoden zijn onder andere:
2FA via een Remote Access Platform
Veel oplossingen voor remote toegang laten beheerders toe om tweefactorauthenticatie direct binnen hun platform in te schakelen. Dit maakt het makkelijker om in te stellen en biedt gecentraliseerde beleidscontrole, terwijl het de noodzaak vermindert om meerdere beveiligingscomponenten te combineren voor 2FA. Organisaties moeten nog steeds bevestigen dat het platform de authenticatiemethoden, beleid en identiteitsworkflows ondersteunt die ze nodig hebben.
2FA via een Identity Provider of SSO-platform.
Veel organisaties gebruiken al Single Sign-On (SSO) of een andere identiteitsprovider om authenticatie af te dwingen. Dit betekent dat ze al een authenticator hebben die consistente toegangsbeleid kan afdwingen voor apps en remote tools, waarvoor hun medewerkers al zijn aangemeld en die ze gebruiken, en die kan worden gebruikt met hun remote access-software. Deze aanpak is vaak een goede match voor organisaties die authenticatie al centraal beheren via SSO of een identity provider.
2FA bij de Eindpunt Inloglaag
Sommige omgevingen vereisen extra verificatie bij het inloggen op het apparaat, in plaats van bij het opstarten van de remote access-oplossing. Dit helpt om een extra beveiligingslaag toe te voegen voor het remote apparaat, naast de account van de gebruiker. Hoewel het kan helpen lokale en remote aanmeldingen te beveiligen, kan de implementatie afhankelijk van uw oplossing complexer zijn.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden bij het inschakelen van 2FA voor remote access.
Hoewel 2FA een krachtig beveiligingsmiddel is voor remote toegang, kunnen organisaties fouten maken bij het inschakelen ervan. Deze fouten lijken misschien klein, maar kunnen toch grote gevolgen hebben voor de cybersecurity, dus het is belangrijk om ervoor op te letten.
Veelvoorkomende 2FA-fouten zijn:
De handhaving inschakelen voordat gebruikers zijn ingeschreven, wat gebruikers kan buitensluiten van hun accounts.
Vertrouwen op zwakke of onhandige authenticatiemethoden biedt minimale beveiliging of kost productiviteit, omdat ze werknemers frustreren en vertragen.
Het niet plannen van back-up- en herstelopties, wat kan leiden tot vergrendelingen en onnodige verstoringen als gebruikers hun tweede factor verliezen.
Dezelfde policy toepassen op elk account zonder rekening te houden met uitzonderingen.
Het niet testen van remote access-workflows voor implementatie, waardoor teams fouten of problemen kunnen missen.
Negeer externe leveranciers of contractanten die ook op afstand toegang hebben tot systemen.
De installatie voltooien maar daarna niet het inloggedrag monitoren.
Waar je op moet letten in een remote access-oplossing met ingebouwde 2FA.
Dus, nu we weten hoe we 2FA moeten instellen en welke fouten we moeten vermijden, is het tijd om te overwegen waar je naar wilt zoeken. Niet alle remote access-oplossingen of authenticatortools zijn hetzelfde gebouwd, dus het is belangrijk om je behoeften in overweging te nemen en ervoor te zorgen dat de tool die je vindt daaraan voldoet.
Zoek naar het volgende in een oplossing voor remote toegang:
Eenvoudige 2FA-instelling en beleidsbeheer die aanpassing en flexibiliteit mogelijk maken.
Ondersteuning voor veilige remote toegang zonder extra complexiteit, zodat gebruikers betrouwbaar kunnen verbinden zonder gedoe.
Gecentraliseerde gebruikers- en apparaatbesturing om verdere beveiliging te handhaven.
Logging en zichtbaarheid in toegangsactiviteiten om verdacht gedrag te identificeren.
Sterke prestaties en gebruiksvriendelijke functionaliteit, zodat beveiliging geen wrijving veroorzaakt met productiviteit.
Compatibiliteit met bredere beveiligingseisen zoals SSO, toegangscontroles en auditgereedheid.
Hoe Splashtop Helpt Bij Het Beveiligen Van Toegang Op Afstand Met 2FA
Voor organisaties die veilige remote access willen zonder onnodige complexiteit, biedt Splashtop een praktische manier om remote sessies te beveiligen terwijl de gebruikerservaring eenvoudig blijft. Splashtop Remote Access is gebouwd voor veilige, betrouwbare toegang tot computers van overal, met beveiligingsfuncties zoals multi-factor authenticatie als onderdeel van de beveiligde verbindingen aanpak.
Voor teams met bredere IT- en beveiligingseisen biedt Splashtop Enterprise geavanceerde beveiligings- en beheerfuncties zoals SSO/SAML, gedetailleerde machtigingen, SIEM-logging en IP-whitelisting. Dat geeft organisaties meer controle over hoe remote access wordt beheerd over gebruikers, apparaten en omgevingen.
Dit maakt Splashtop een sterke keuze voor bedrijven die de beveiliging van remote access willen verbeteren zonder een complexer legacy remote desktop-stapel samen te voegen. In plaats van 2FA te behandelen als een aparte bijzaak, kunnen teams Splashtop gebruiken voor veilige remote access met gecentraliseerde controles en een soepelere uitrolervaring.
Veilig Remote Access Begint met Sterke Authenticatie
Toegang op afstand moet altijd worden gecombineerd met sterke authenticatie, en tweefactorauthenticatie is een van de meest effectieve manieren om het risico op ongeautoriseerde toegang te verminderen. Een gestolen wachtwoord zou niet genoeg moeten zijn om toegang te krijgen tot een sessie op afstand.
Om 2FA effectief uit te rollen, moeten organisaties hun omgeving voor toegang op afstand beoordelen, het juiste handhavingspunt kiezen, gebruikers correct registreren, de inlog- en herstelstroom testen en problemen na de uitrol monitoren. Het doel is niet alleen 2FA inschakelen, maar het op een veilige, bruikbare en beheersbare manier implementeren.
Veilige toegang op afstand hoeft niet overdreven complex te zijn. Met de juiste aanpak en het juiste platform kunnen organisaties toegang ondersteunen vanaf elke locatie terwijl ze een betere controle behouden over wie kan verbinden en hoe.
Klaar om veilige externe toegang met Splashtop te vereenvoudigen? Begin vandaag nog met uw gratis proefperiode.