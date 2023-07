Transforming Secure Access: Real-World Applications of Splashtop Secure Workspace

Dit is het tweede artikel in onze blogreeks over beveiligde toegang. Als je het inleidende stuk van Yanlin waarin de basis en visie voor onze veilige werkruimte wordt uitgelegd, nog niet hebt gelezen, kun je het hier vinden: Veilige toegang transformeren met Splashtop Secure Workspace

Echte problemen oplossen met Splashtop Secure Workspace

In mijn vorige artikel heb ik de basisprincipes van de uitgebreide architectuur van Splashtop Secure Workspaceuiteengezet. Nu gaan we onderzoeken hoe die architectuur de real-world toegangsuitdagingen aanpakt die onze klanten ervaren. Ik zal ook laten zien hoe traditioneel complexe IT-problemen moeiteloos kunnen worden afgehandeld dankzij ons robuuste basisframework.

In mijn volgende artikel zal ik de unieke mogelijkheden van onze Secure Workspace-oplossing onder de aandacht brengen door geselecteerde facetten van onze gebruikersinterface nader te bekijken. Maar laten we eerst eens kijken naar vier echte problemen die Splashtop Secure Workspace oplost.

Voorbeeld 1: het in- en uitstappen van werknemers stroomlijnen

Uitdaging: Hoe kunnen we het IT-proces vereenvoudigen om nieuwe medewerkers aan boord te krijgen, hen toegang te geven tot essentiële applicaties en deze toegang snel in te trekken wanneer ze de organisatie verlaten?

Uit klantfeedback hebben we begrepen dat het vaak weken kan duren voordat nieuwe medewerkers toegang krijgen tot alle applicaties die ze nodig hebben om productief te worden. Hoewel single sign-on (SSO)-systemen zoals Google Workspace of Microsoft Azure AD (nu Entra ID) webapplicaties kunnen verifiëren, maken ze het werknemers niet gemakkelijk om deze applicaties te vinden. Bovendien is er geen eenduidige oplossing voor apps op locatie die vaak worden gebruikt door boekhouding, financiën en engineering, vooral degenen die afhankelijk zijn van aangepaste desktopclients.

Onboarding vereenvoudigen met Splashtop

Splashtop Secure Workspace verandert het onboarden van gebruikers in een naadloos en geautomatiseerd proces, bereikt door inlogactivering op onze Workspace of via bestaande SSO-referenties. We voorzien de gepersonaliseerde werkruimte van de werknemer onmiddellijk van applicaties, samen met beleid voor netwerktoegang, klanthouding en referentiebeheer, waardoor onmiddellijk gebruik overal mogelijk is, of het nu op kantoor, thuis of onderweg is.

Bovendien biedt Splashtop Secure Workspace plaats aan apparaten die eigendom zijn van werknemers in BYOD-scenario's (Bring Your Own Device) door browsergebaseerde en mobiele toegang tot SaaS-applicaties aan te bieden. We ondersteunen populaire protocollen voor het delen van desktops, zoals RDP en VNC, en protocollen voor externe toegang, waaronder SSH en Telnet.

Vereenvoudiging van het ontdekken en starten van applicaties

De Secure Workspace-desktop geeft alle applicaties weer waar gebruikers recht op hebben vanuit een enkele gebruikersinterface, zodat gebruikers met één klik alle applicaties kunnen zien en er veilig verbinding mee kunnen maken. Applicaties zijn onder meer SaaS- en bedrijfsnetwerkapplicaties (niet-webapplicaties), inclusief applicaties die zich op locatie of in een privédatacenter bevinden.

De Secure Workspace verbetert de netwerkervaring door verbinding te maken met een van de vele Points of Presence (PoP's), waardoor content sneller en efficiënter kan worden geleverd. Een ingebouwde wachtwoordbeheerder vergemakkelijkt de toegang door automatisch de inloggegevens van de doelresource in te vullen en IT in staat te stellen sterke wachtwoorden af te dwingen en multi-factor authenticatie (MFA) te gebruiken. Bovendien kunnen IT-beheerders het opstartproces van applicaties aanpassen aan hun voorkeuren, zoals het automatisch koppelen van gedeelde SMB-drives bij verbinding.

Snelle en grondige offboarding van werknemers

Wanneer het tijd is om gebruikers uit te schrijven, biedt Secure Workspace één controlepunt om de toegang tot alle gebruikersapparaten en -applicaties in te trekken, wat gemoedsrust biedt voor IT- en HR-afdelingen.

Voorbeeld 2: Veilige, VPN-vrije toegang tot hybride en multi-clouds

Uitdaging: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers veilige toegang hebben tot privé-applicaties (web- of aangepaste clients), hetzij op locatie, op externe filialen, in privé-datacenters of binnen virtuele privé-clouds (VPC's) zoals AWS, Microsoft Azure, of Google cloud ?

Voor toegang tot privé-applicaties en bronnen zoals netwerkbestandsshares zijn meestal VPN-configuraties op deze locaties vereist. VPN's stellen echter volledige subnetwerken bloot aan alle externe gebruikers, waardoor het risico op cyberaanvallen en diefstal van waardevolle gegevens toeneemt. In complexe netwerken gebruiken IT-teams soms meerdere VPN-clients, of een enkele client met een lijst met verschillende VPN-gateways om uit te kiezen, waardoor verwarring onder gebruikers ontstaat.

Verbeter de betrouwbaarheid en veiligheid met een alternatief voor legacy VPN

Secure Workspace biedt een softwareconnector die de veilige toegang tot privé-applicaties en -bronnen door werknemers mogelijk maakt. We ondersteunen meerdere connectorvormfactoren - van een eenvoudige Windows-, Mac OS- of Linux-applicatie tot Docker-containers, Kubernetes-containers, virtuele machine of Raspberry Pi.

Deze connectoren kunnen in een cluster worden geïnstalleerd om taakverdeling en hoge beschikbaarheid te ondersteunen. Eenmaal geïnstalleerd, wordt de connector veilig gekoppeld aan een van onze PoP's, waardoor het aanvalsoppervlak van uw bedrijfsmiddelen aan potentiële aanvallen wordt geminimaliseerd.

Elke applicatie die toegankelijk is via een geïnstalleerde connector (of cluster van connectoren) kan nu worden toegevoegd aan de Secure Workspace van uw medewerker. Met slechts één klik wordt het relevante client- of browservenster geopend en wordt tegelijkertijd een beveiligde verbinding met de privétoepassing tot stand gebracht. Deze vereenvoudigde gebruikerservaring blijft consistent, ongeacht of de privétoepassing of -bron on-pre is geïnstalleerd, in privédatacenters of in VPC's in openbare clouds.

Complexe netwerktopologieën overwinnen

Splashtop Secure Workspace maakt licht werk van complexe netwerkconfiguraties die VPN-configuraties vaak in de war brengen. Onze inside-out verbindingsarchitectuur werkt effectief in omgevingen met meerdere lagen firewalls, routers en NAT-zones (Network Address Translation), waarbij overlappende IP-bereiken transparant worden verwerkt.

Ontwikkelaars hoeven niet te beslissen welke VPN-eindpunten ze moeten gebruiken wanneer ze verbinding maken met verschillende servers in verschillende clouds die mogelijk identieke IP's delen. Met Splashtop Secure Workspace is het net zo eenvoudig als aanwijzen, klikken en verbinden. Bovendien kunnen ontwikkelaars tegelijkertijd verbinding maken met al deze servers - een functie die niet mogelijk is met VPN-configuraties.

Voorbeeld 3: Veilige en gemakkelijke toegang door derden

Uitdaging: Hoe kunnen we niet-werknemers (zoals auditors, aannemers en leveranciersondersteuning) tijdelijk toegang verlenen tot particuliere bedrijfsmiddelen op een veilige, beveiligde en controleerbare manier?

Het bieden van veilige toegang door derden is een grote IT-uitdaging. Het proces omvat meestal het maken van tijdelijke accounts, het helpen van derden bij het installeren van VPN-clients, het instellen van VPN-toegang tot de doelbron en vervolgens het ontmantelen van de volledige installatie zodra de toegang is voltooid. Ondanks de inspanning laat deze methode vaak een zwak controlespoor achter.

Een holistische benadering van toegang door derden

Secure Workspace biedt een uitgebreide oplossing voor veilige toegang door derden. Organisaties kunnen veilige en gecontroleerde toegang bieden aan externe partijen door referentiebeheer, webbrowserondersteuning voor externe protocollen, veilige netwerktoegang en sessie-opname te combineren in één enkele oplossing.

Applicaties kunnen worden gedeeld met aannemers of auditors via een eenvoudige toegangslink die is beveiligd met een wachtwoordzin (verzonden via een beveiligd kanaal naar keuze van de gebruiker). Externe gebruikers hebben alleen een populaire ondersteunde browser (Chrome, Edge, Safari, Firefox) nodig om toegang te krijgen tot de link, de wachtwoordzin in te voeren en toegang te krijgen, zonder VPN's of ACL-configuraties (Access Control List). Bovendien kunnen IT-beheerders verschillende bevoorrechte rollen toewijzen voor toegang zonder tijdelijke gebruikers te hoeven inrichten.

Optimale zekerheid met fijnmazige controles

Omdat we de potentiële beveiligingsrisico's begrijpen die gepaard gaan met het inschakelen van toegang door derden, hebben we meerdere beveiligingen ingebouwd. IT-beheerders kunnen voorwaarden definiëren zoals schema's (om activiteiten buiten kantooruren te beperken), wachtwoordzinnen of andere criteria om de toegang verder te controleren en te beperken.

Beheerders behouden volledige zichtbaarheid en controle over deze gedeelde toegangskoppelingen, waardoor naleving en beveiliging worden gegarandeerd. Ze kunnen om veiligheidsredenen op elk moment toegangslinks uitschakelen en lopende sessies onmiddellijk beëindigen. Elke toegangsgebeurtenis wordt geregistreerd en Secure Workspace biedt de mogelijkheid om elke toegangssessie op te nemen als een videobestand voor latere audits.

Voorbeeld 4: IT-automatisering inzetten voor consistentie en efficiëntie

Uitdaging: Hoe kunnen we de IT-efficiëntie verbeteren bij het beheer van toegang op afstand en het aantal fouten verminderen door middel van automatisering?

Veel IT-organisaties worstelen met budgetbeperkingen, waardoor vooruitstrevende IT-beheerders zich tot automatisering wenden. De meeste traditionele toegangsoplossingen ondersteunen echter geen externe Application Programming Interfaces (API's) en zijn niet ontworpen voor automatisering.

Omarm de toekomst met automatisering met Splashtop Secure Workspace

Splashtop Secure Workspace biedt moderne automatiseringsmogelijkheden, waardoor IT-beheerders de mogelijkheid hebben om externe toegang tot aangewezen bronnen en systemen op een veilige en efficiënte manier te automatiseren. Onze uitgebreide API's en Command Line Interface (CLI)-tool stellen beheerders in staat om een verscheidenheid aan componenten voor externe toegang te automatiseren.

Deze uitgebreide API's zorgen voor een naadloze integratie tussen Splashtop Secure Workspace en de bestaande systemen en applicaties van uw organisatie, waardoor een samenhangende IT-infrastructuur wordt gevormd.

Maximaliseer de efficiëntie en verminder fouten met Splashtop Secure Workspace Automation

Door deze krachtige API's te gebruiken, kunnen IT-beheerders programmatisch communiceren met Splashtop Secure Workspace, essentiële taken automatiseren, zoals het verlenen van toegang, het beheren van authenticatieprocessen en het configureren van resource-instellingen. Deze integratie met bestaande systemen stroomlijnt workflows, verhoogt de operationele efficiëntie, vermindert menselijke fouten en verhoogt de productiviteit.

Bovendien breidt onze CLI-tool de reikwijdte van automatisering nog verder uit. IT-beheerders kunnen de tool gebruiken om veilige verbindingen tot stand te brengen met externe doelen, waardoor ze services kunnen aanroepen of opdrachten kunnen uitvoeren op externe systemen, net zoals ze zouden doen met lokale netwerkautomatisering.

Wat is het volgende? Verken de gebruikerservaring met Splashtop Secure Workspace

We hebben verschillende use-cases voor Splashtop Secure Workspace onderzocht en laten zien hoe we de grote uitdagingen aanpakken waarmee IT-teams tegenwoordig worden geconfronteerd. We hopen dat deze inzichten u inspireren om na te denken over hoe wij u kunnen helpen. Meld u hier aan om alseen van de eersten Secure Workspace te ervaren .

Ons volgende bericht gaat dieper in op de specifieke kenmerken van ons product en de unieke kenmerken ervan.