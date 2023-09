Splashtop Secure Workspace wint 2023 Security Today Award

Als het gaat om digitale toegangsbeveiliging, loopt Splashtop consequent voorop, pleit voor innovatie en garandeert de grootst mogelijke bescherming voor onze gebruikers.

Onze toewijding aan deze principes is opnieuw erkend op een groot podium. We zijn verheugd om aan te kondigen dat Splashtop Secure Workspace is geëerd met de Security Today 2023 New Product of the Year Award in de categorie "Convergence & Integrated Software Solutions".

Deze onderscheiding onderstreept niet alleen ons streven naar uitmuntendheid, maar benadrukt ook de transformerende impact van Splashtop Secure Workspace bij het aanpakken van de veelzijdige uitdagingen van het huidige digitale tijdperk.

Over de onderscheiding

Security Today's New Product of the Year Award is meer dan alleen een erkenning; het is een bewijs van het meedogenloze streven naar uitmuntendheid in de beveiligingsindustrie. Deze prijs viert zijn 15e jaar en beloont de uitmuntende prestaties op het gebied van productontwikkeling van fabrikanten van beveiligingsapparatuur.

Ralph C. Jensen, de gewaardeerde uitgever van het tijdschrift Security Today, vat de essentie van deze onderscheiding treffend samen door te zeggen: “Op het gebied van veiligheid is innovatie essentieel. Houd er bij het beoordelen van nieuwe beveiligingsproducten rekening mee dat ze niet alleen de uitdagingen van vandaag het hoofd moeten bieden, maar ook moeten anticiperen op de bedreigingen van morgen.” Dit perspectief onderstreept de proactieve en holistische benadering die nodig is bij het ontwikkelen van beveiligingsproducten, en zorgt ervoor dat ze tegemoetkomen aan zowel de huidige als toekomstige behoeften in commerciële en industriële omgevingen.

Met winnaars geselecteerd in 43 productprijscategorieën, is de erkenning door Security Today een belangrijke prestatie. Het is een bevestiging dat het product niet alleen voldoet aan de industriële normen, maar deze zelfs overtreft, en innovatieve en essentiële oplossingen biedt voor het garanderen van veiligheid en beveiliging. Wij zijn zeer vereerd dat wij tot de selecte groep behoren die erkend wordt voor hun bijdragen op dit cruciale terrein.

Duik diep in Splashtop Secure Workspace

Hoewel het digitale tijdperk volop kansen biedt, worden organisaties ook geconfronteerd met een unieke reeks uitdagingen. Van het beheren van een extern personeelsbestand tot het navigeren door de complexiteit van multi-cloudmigratie: IT-teams zijn vaak overbelast en worstelen met complexe netwerktoegang en de ingewikkelde taak van het beheren van inloggegevens en geheimen.

Gefragmenteerde IT-operaties overwinnen met de geconvergeerde architectuur van Splashtop Secure Workspace

De kern van deze uitdagingen ligt in een gefragmenteerde benadering van IT-activiteiten. Veel organisaties worstelen met een groot aantal onderling verbonden oplossingen: tools voor identiteitsbeheer, systemen voor externe toegang, VPN's, firewalls en geheime kluizen, om er maar een paar te noemen.

Elk van deze opereert in zijn eigen silo en biedt beperkt inzicht in de bredere toegangscontext. Deze onsamenhangende aanpak belemmert een naadloze gebruikerservaring en brengt aanzienlijke beveiligingsproblemen met zich mee. Omdat elk onderdeel onafhankelijk werkt, wordt het afdwingen van een consistent beveiligingsbeleid over de hele linie een lastige taak, waardoor organisaties worden blootgesteld aan potentiële inbreuken en compliancerisico's.

Splashtop Secure Workspace pakt deze veelzijdige uitdagingen aan. In de kern biedt Splashtop Secure Workspace één enkele geconvergeerde architectuur die op holistische wijze rekening houdt met elke factor die betrokken is bij het bieden van toegang. Of een gebruiker nu succesvol verbinding maakt met een bron of dienst, het is een bevestiging van de juiste identiteit, rechten, apparaatcompliance, netwerkmogelijkheden en gevalideerde inloggegevens.

Deze onderling verbonden architectuur zorgt ervoor dat fundamentele lagen, van identiteit en apparaat tot netwerken en geheimen, in harmonie samenwerken. Een dergelijke samenhang biedt een uitgebreid inzicht in toegangsverzoeken, waardoor gebruikers tijdens hun hele werktraject kunnen genieten van een rijke, hoogwaardige ervaring, ongeacht de locatie.

Zero Trust- en Zero Knowledge-principes

Geleid door de principes van nul vertrouwen en nul kennis, gaat Splashtop Secure Workspace nog een stap verder. Het stelt organisaties in staat robuuste beveiligingsmaatregelen af te dwingen, waardoor een naadloze en veilige toegang tot alle applicaties wordt gegarandeerd, zowel op locatie, in de cloud of in SaaS.

De zero-knowledge geheimenkluis van Splashtop Secure Workspace is een bewijs van onze toewijding aan beveiliging. Deze kluis, die de ruggengraat vormt van Splashtop's wachtwoordbeheerder en geprivilegieerde toegangsbeheerfrontends, helpt bij het beheren en delen van geheimen zoals wachtwoorden, API-sleutels en zelfs eenmalige tokens. Bovendien gebeurt de decodering op aanvraag rechtstreeks op uw apparaat, waardoor de grootst mogelijke bescherming van uw inloggegevens wordt gegarandeerd.

Uniform beleid voor gestroomlijnd beheer

Splashtop Secure Workspace stopt daar niet. Het vereenvoudigt het leven van IT-beheerders door een uniform beleidssysteem aan te bieden. Van authenticatie en autorisatie tot toegangsvoorwaarden voor applicaties en webfiltering: beleid kan op één geconsolideerde plek worden ingesteld en beheerd. Dit zorgt voor gestandaardiseerde toegangsbeheerpraktijken in de hele organisatie. Bovendien regelt de oplossing de inschrijving van apparaten, waardoor grondige, op certificaten gebaseerde controles mogelijk zijn om de identiteit van apparaten te valideren, waarmee een al lang bestaand pijnpunt voor veel IT-beheerders wordt aangepakt.

In wezen is Splashtop Secure Workspace meer dan alleen een product: het is een alomvattende oplossing die problemen met toegang in de echte wereld aanpakt, processen stroomlijnt en bij elke stap de veiligheid garandeert. Of het nu gaat om het vereenvoudigen van de onboarding en offboarding van medewerkers, het beveiligen van VPN-vrije toegang in verschillende cloud of het benutten van IT-automatisering, Splashtop Secure Workspace is echt een game-changer op het gebied van toegangsbeheer.

Waarom Splashtop Secure Workspace opvalt

Wat maakt Splashtop Secure Workspace echt onderscheidend in een markt die verzadigd is met toegangsoplossingen?

Holistische benadering van beveiliging

De holistische benadering van Splashtop Secure Workspace is de hoeksteen ervan. Hoewel veel oplossingen zich richten op geïsoleerde beveiligingsaspecten, biedt ons product een alomvattend overzicht, waarbij verschillende componenten in één samenhangend systeem worden geïntegreerd. Deze onderling verbonden architectuur elimineert de silo's die IT-activiteiten vaak teisteren, waardoor een naadloze gebruikerservaring wordt gegarandeerd zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Gebruikergericht ontwerp

We geven prioriteit aan gebruikerstevredenheid door te zorgen voor continue toegang voor medewerkers, ongeacht hun locatie, en door een rijke, hoogwaardige ervaring te bieden. Deze focus op de gebruikerservaring, gecombineerd met robuuste beveiligingsmaatregelen, zorgt voor de perfecte balans tussen toegankelijkheid en bescherming.

Robuuste beveiligingsmaatregelen

Geleid door nulvertrouwen- en nulkennisprincipes biedt Splashtop Secure Workspace een formidabel beveiligingsframework. Dit zorgt ervoor dat gebruikers vanaf elk apparaat met vertrouwen toegang hebben tot elke applicatie, wetende dat hun gegevens en inloggegevens te allen tijde veilig zijn.

Het aanpakken van uitdagingen uit de echte wereld

Wat Splashtop Secure Workspace echt onderscheidt, is het vermogen om uitdagingen uit de echte wereld het hoofd te bieden. Van het stroomlijnen van de on- en offboarding van medewerkers tot het beveiligen van toegang van derden en het benutten van IT-automatisering: onze oplossing pakt de pijnpunten aan waar veel organisaties dagelijks mee worstelen.

Meer informatie over Splashtop Secure Workspace

In de dynamische wereld van digitale veiligheid is voorop blijven lopen niet alleen een doel, maar ook een noodzaak. Bij Splashtop heeft onze niet-aflatende toewijding aan innovatie, gebruikerservaring en robuuste beveiligingsmaatregelen ons er altijd toe aangezet grenzen te verleggen en nieuwe maatstaven te stellen. De erkenning van Splashtop Secure Workspace door Security Today is niet alleen een onderscheiding; het is een bewijs van het harde werk, de toewijding en de visie van ons team.

Voor degenen die geïntrigeerd zijn door de mogelijkheden van Splashtop Secure Workspace en die het transformerende potentieel ervan willen verkennen, nodigen we je uit om dieper te duiken. Ontdek hoe onze bekroonde oplossing uw benadering van digitale beveiliging en toegangsbeheer opnieuw kan definiëren.

