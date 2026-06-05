5 Functies voor ondersteuning op afstand IT moet een hybride personeelsbestand ondersteunen

Er zijn honderden verschillende opties als het gaat over remote supportsoftware, en het kan een uitdaging zijn om precies te beslissen wat goed is voor uw hybride team. Welke kenmerken zijn het belangrijkst? Hoe weet u welke functie het beste werkt voor uw hybride team?
In dit artikel bespreken we vijf van de beste remote supportfuncties waarmee IT-teams een extern of hybride personeelsbestand kunnen ondersteunen.
1. Beheerde en onbeheerde support voor een grote verscheidenheid aan apparaten
Moderne bedrijven beschikken vaak over een mooie mix aan apparaten, variërend van point-of-sale-devices tot complexe werkstations met unieke besturingssystemen of software. De uitdaging voor remote supportteams is het vinden van software die al deze apparaten kan beheren, ongeacht het type apparaat of besturingssysteem. Gelukkig voorziet Splashtop deze teams van remote supportsoftware voor een breed scala aan apparaten, zoals Chromebooks, Linux-desktops, Macs, Android devices en Windows computers.
Bovendien biedt Splashtop technici de mogelijkheid om zowel onbeheerde als beheerde toegang te bieden. Met Splashtop hebben IT-technici op afstand toegang tot alle apparaten van eindgebruikers om support te bieden wanneer het nodig is. Als uw supportteam op zoek is naar onbeheerde toegang om beheerde apparaten proactief te ondersteunen, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is, dan heeft Splashtop de oplossing voor u.
Julien Boissat, technisch directeur bij Groupe Delta, gaf aan dat hij zijn eindgebruikers voor een verscheidenheid aan apparaten moest kunnen helpen beheren. Het team van Groupe Delta wendde zich hiervoor tot Splashtop.
"Mijn technici hoefden alleen maar gebruikers uit te nodigen om verbinding te maken met hun apparaten. Splashtop werkt zo eenvoudig dat zelfs niet-technische personen het kunnen gebruiken", aldus Boissat. Groupe Delta ondersteunt hun klanten graag met Splashtop voor zowel beheerde als onbeheerde support.
2. On-premise remote access
Voor sommige bedrijfstakken volstaat cloudgebaseerde software gewoon niet als het gaat om de beveiliging of hun individuele workflows. Als uw organisatie op zoek is naar remote access-software, maar strengere richtlijnen hanteert voor de manier waarop informatie binnen uw server stroomt, overweeg dan een remote accesstool met on-premise mogelijkheden.
Industrieën die gevoelige informatie verwerken, zoals de gezondheidszorg of inlichtingendiensten, kunnen on-premise-eisen stellen voor de software die hun team wil gebruiken. Splashtop On-Prem is een zelfgehoste remote access en supportoplossing die is ontworpen om aan deze beveiligings- en compliancevereisten te voldoen. Tijdens de COVID-19-pandemie zochten artsen van de Sensing Clinic van het Slingeland Hospital naar manieren om de vitale functies van patiënten met een hoog risico te monitoren en tegelijkertijd het risico op verspreiding van het virus te minimaliseren.
“De Sensing Clinic moest het aantal artsenbezoeken terugdringen en toch alle data ontvangen”, stelt Koen Van Dulmen, projectmanager van het Slingeland Ziekenhuis. Gelukkig introduceerde Van Dulmen Splashtop On-Prem als een optie om de vitale functies van patiënten op afstand te monitoren. Met Splashtop On-Prem konden artsen patiënten met een hoog risico monitoren en prioriteit geven aan de ondersteuning van de patiënten die de zorg het meest dringend nodig hadden.
3. Gebruikers- en apparaatbeheer
Wanneer u met meerdere technici, honderden apparaten en honderden eindgebruikers werkt, kunnen de organisatorische vaardigheden van uw team uw workflow maken of breken. Het bieden van de mogelijkheid om gebruikers en apparaten te organiseren op een manier die werkt voor uw supportteam is van cruciaal belang voor het optimaliseren van de productiviteit.
Een veelvoorkomend gebruiksscenario is het groeperen van specifieke typen apparaten onder één technicus. Dit is vooral handig als u een technicus heeft die gespecialiseerd is in Mac-computers, of iemand die de ins en outs van Android kent. Dit kan ook handig zijn om apparaten te ordenen op fysieke locatie of op basis van een specifiek team dat bepaalde software nodig heeft.
Computergroepering is ook een eenvoudige manier om bepaalde gebruikers toegang te geven tot apparaten of software die ze nodig hebben voor hun dagelijkse workflow. Dit is een gemakkelijke manier om de veiligheid te vergroten, omdat u ervoor zorgt dat uw eindgebruikers alleen toegang hebben tot de informatie die nodig is voor hun werkprestaties. Alles verder kan potentiële veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
Het implementeren van Splashtop kan helpen bij het creëren van een meer schaalbare remote oplossing voor diegenen die dergelijke software willen introduceren. Het team van Heinz Hammer GmbH heeft de noodzaak geïdentificeerd om 80 verschillende werkplekken op een efficiënte manier op afstand te beheren. Ze hebben zich tot Splashtop gewend voor hulp.
“Het eenvoudige beheer en aanmaken van groepen en vooral het intuïtieve beheer en de toegang via iPads of iPhones waren voor ons de doorslaggevende zaken om voor Splashtop te kiezen”, zegt Jens Kernchen, communicatiemanager bij Heinz Hammer GmbH.
4. Geautomatiseerde events en configureerbare alerts
Het creëren van preventieve workflowstrategieën kan de IT-afdeling uren werk besparen. Dit is vooral handig wanneer teams verspreid zijn en de IT-afdeling apparaten niet fysiek persoonlijk kan beheren. Tools zoals meldingen van custom events kunnen technici helpen waarschuwen voor specifieke activiteiten, zoals wanneer software wordt geïnstalleerd of verwijderd, of als een apparaat moet worden bijgewerkt. Custom events helpen het IT-team grotere problemen te voorkomen en de hoeveelheid downtime die eindgebruikers ervaren te minimaliseren.
Bedenk hoe dit teams ten goede zou kunnen komen vanuit het perspectief van een managed service provider. Midwest PROTECH, een MSP die meer dan 1.000 apparaten beheert, was op zoek naar een vervanging voor hun complexe, maar dure software voor remote monitoring en management. Het team van Midwest PROTECH koos Splashtop als hun favoriete oplossing.
“Splashtop geeft ons echt de kern van wat we nodig hebben”, zegt Matthew Buechler, de directeur en senior technisch adviseur van Midwest PROTECH. “Functies zoals log alerts, CPU-beperkings-alerts en geïnstalleerde of verwijderde software-alerts zijn voor ons van groot belang.”
5. Geïntegreerde securityfuncties
Wanneer meerdere technici toegang hebben tot duizenden externe apparaten, is beveiliging niet alleen van essentieel belang op één apparaat, maar op het hele arsenaal. Als u op zoek bent naar een remote accessoplossing, is een oplossing met end-to-end-encryptie en andere securityfuncties die al in het platform zijn geïntegreerd essentieel.
Securityfuncties zoals Single Sign-On (SSO), beveiliging op meerdere niveaus en naleving van standaard wet- en regelgeving zijn belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van remote access-software. Geïntegreerde securityfuncties zorgen ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken.
Het IT-team van het Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) is verantwoordelijk voor de ondersteuning van meer dan 2.200 apparaten op 140 verschillende locaties, en het team wist dat beveiliging voor hen van het allergrootste belang was.
“Wij vinden het prettig dat je twee-factor-authenticatie kunt afdwingen voor al onze technici”, zegt Edward O'Dell, de IT-supportspecialist bij Virginia Tech. “Als je de accounts gewoon open laat zonder twee-factor-authenticatie en er komt toevallig iemand binnen, dan heeft hij of zij toegang tot elke afzonderlijke machine die in je systeem is geladen.”
Beheer externe apparaten met gemak
De organisatie van het IT-ondersteuningsteam van uw bedrijf is direct gerelateerd aan het succes van uw medewerkers. Of je nu op afstand werkt of op kantoor, je supportteam moet snel toegang hebben tot en apparaten beheren om de downtime te verminderen. Software voor remote support zoals Splashtop heeft veel mogelijkheden die IT-teams helpen om efficiënter te werken terwijl ze duizenden apparaten beheren.
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