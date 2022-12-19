Voldoen aan de behoeften van een groeiende IT-infrastructuur met remote access software
Hoe Heinz Hammer GmbH Splashtop Remote Support Premium gebruikt om zijn groei te ondersteunen
Samenvatting
Jens Kernchen, van de communicatieafdeling bij Heinz Hammer GmbH, legt uit hoe het IT-team van het bedrijf Splashtop SRS Premium gebruikte om te voldoen aan hun vraag naar een schaalbare oplossing voor remote IT-onderhoud.
De uitdaging: Voldoen aan de behoeften van een groeiende IT-infrastructuur
Het doel van de meeste bedrijven is om te groeien. Hoewel groei meestal een goede zaak is, brengt het vaak ook uitdagingen. Dat was het geval voor Heinz Hammer GmbH.
"Ons bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid," zegt Jens. "Daardoor is de IT-infrastructuur aanzienlijk uitgebreid tot 80 workstations en servers die op afstand ondersteund moesten worden."
Daarom moest de IT-afdeling van Heinz Hammer GmbH een oplossing vinden die de groei van de IT-infrastructuur op een (kosten)efficiënte manier kon helpen beheren.
De oplossing: Splashtop SRS Premium
In zijn zoektocht naar een oplossing evalueerde de afdeling Heinz Hammer GmbH IT eerst TeamViewer. "Onze IT-afdeling testte eerst TeamViewer en andere remote supportaanbieders," zegt Jens. "Maar hun prijs/prestatie vergelijking was niet overtuigend."
Het IT-team ging door met het evalueren van oplossingen totdat ze Splashtop SRS Premium vonden. Splashtop SRS Premium werd geleverd met eersteklas bewakings- en beheerfuncties en was 50% lager geprijsd dan TeamViewer en andere vergelijkbare producten.
"Ons team besloot met Splashtop in zee te gaan, niet alleen vanwege de prijs, maar vanwege de uitgebreide mogelijkheden," legt Jens uit. "Het eenvoudige beheer en aanmaken van groepen en vooral de intuïtieve administratie en toegang via iPad of iPhone gaven voor ons de doorslag om voor Splashtop te kiezen."
Bovendien werd Splashtop SRS Premium geleverd met de Bitdefender-integratie, wat een geweldige bonus was. "Met de integratie van Bitdefender heeft onze IT-afdeling een uitgebreide tool waarmee ze de computers en servers van klanten eenvoudig maar zeer uitgebreid kunnen controleren, bewaken en beveiligen," legt Jens uit.
En als het ging om security, waren we bij Splashtop aan het juiste adres. Enkele securityfuncties zijn:
Industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bit encryptie
Apparaatverificatie
Wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus
Tweestapsverificatie/twee-factor-authenticatie
Leeg scherm
Scherm automatisch vergrendelen
Time-out bij inactiviteit van sessies en meer securityfuncties
De afdeling Heinz Hammer GmbH IT vond ook de functie van Splashtop om technici te groeperen en te delen binnen specifieke groepen nuttig. Ze waren vooral blij met de gemakkelijke remote bestandsoverdracht en de chatfunctie om direct contact op te kunnen nemen met een gebruiker in een remote sessie.
In het algemeen waren de prijs, functies en beveiliging van Splashtop de belangrijkste doorslaggevende factoren om over te stappen op Splashtop SRS Premium in plaats van TeamViewer en andere vergelijkbare tools.
De resultaten: een betaalbare en uitgebreide oplossing voor remote support die voldoet aan de behoefte van een complexe en groeiende IT-infrastructuur
Na het succesvol testen van SRS Premium besloot de IT-afdeling van Heinz Hammer GmbH om twee premiumlicenties aan te schaffen voor twee van hun IT-technici. Hierdoor konden ze vanaf elke locatie op afstand toegang krijgen tot, toezicht houden op en beheer uitvoeren van computers en servers van Heinz Hammer GmbH. Ze hebben ook unattended en attended remote access, endpointbeheer, Scripts and Tasks en extra functies.
De IT-afdeling van Heinz Hammer GmbH was ook blij met het vlotte implementatieproces. "Onze IT-afdeling heeft een weblink gemaakt om toegang te krijgen tot onze Splashtop Streamer, wat alles nog eens extra vereenvoudigde", aldus Jens. "Ons team was daarna in staat om de installatie binnen een paar minuten af te ronden."
De zaken lopen nu soepel, en Heinz Hammer GmbH kan op afstand 80 computerservers ondersteunen en onderhouden, waaronder zowel Mac- als Windows-systemen.
Bovendien bespaarde Heinz Hammer 50% en meer toen ze SRS Premium kozen in plaats van TeamViewer en andere oplossingen. Dit zorgde voor een kostenefficiënte oplossing die meekon met de voortdurende groei van hun IT-infrastructuur.
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Splashtop SRS Premium is een voordelig, goed presterend en gebruiksvriendelijk alternatief voor remote access- en supportproducten zoals LogMeIn Central. Het kan ook worden gebruikt in plaats van duurdere, gecompliceerde RMM-tools. Probeer het gratis (geen creditcard vereist) of plan een demo voor meer informatie.
Details
Over Heinz Hammer GmbH
Heinz Hammer GmbH is een Mercedes-Benz dealer in Berlijn met een vestiging in BerlinReinickendorf en een andere in Berlin-Pankow. Heinz Hammer GmbH bestaat al 50 jaar en begon in de Adalbertstraße in Berlin-Wedding.
Meer informatie over Heinz Hammer GmbH.
Over Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium is ontworpen voor MSP's en IT-professionals die naast remote access ook op zoek zijn naar een oplossing met computermanagement en bedieningsfuncties.
Ondersteuning van Windows- en Mac-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS- of Android-apparaat
Hoge prestaties: Splashtop SRS Premium wordt aangedreven door dezelfde bekroonde remote access-engine als de oplossingen van Splashtop voor persoonlijk gebruik. Geniet van snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid.
Topfuncties: Splashtop SRS Premium wordt geleverd met de topfuncties die MSP's en IT-teams nodig hebben, waaronder bestandsoverdracht, chatten, op afstand wakker maken, op afstand herstarten, sessieregistratie, gebruikers- en computerbeheer, groeperen en meer.
Lage prijs: Splashtop kan u tot 80% besparen in vergelijking met andere oplossingen. Bovendien heeft Splashtop geen vervelende geschiedenis van allerlei prijsverhogingen zoals andere remote accessaanbieders.
Wat klanten zeggen
Ons team besloot met Splashtop in zee te gaan, niet alleen vanwege de prijs maar ook vanwege de uitgebreide mogelijkheden. De veiligheid van het platform, het eenvoudige beheer en het aanmaken van groepen en vooral het intuïtieve beheer en de toegang via een iPad of iPhone gaven voor ons de doorslag.
Jens Kernchen, Heinz Hammer GmbH