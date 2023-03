Voldoen aan de behoeften van een groeiende IT-infrastructuur met remote access software

Jens Kernchen, van de communicatieafdeling bij Heinz Hammer GmbH, legt uit hoe hun IT-afdeling Splashtop Remote Support Premium gebruikt om aan de wensen voor een schaalbare IT remote support-oplossing te voldoen.

De uitdaging: Voldoen aan de behoeften van een groeiende IT-infrastructuur

Het doel van de meeste bedrijven is om te groeien. Hoewel groei meestal een goede zaak is, brengt het vaak ook uitdagingen. Dat was het geval voor Heinz Hammer GmbH.

"Ons bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid," zegt Jens. "Daardoor is de IT-infrastructuur aanzienlijk uitgebreid tot 80 workstations en servers die op afstand ondersteund moesten worden."

Daarom moest de IT-afdeling van Heinz Hammer GmbH een oplossing vinden die de groei van de IT-infrastructuur op een (kosten)efficiënte manier kon helpen beheren.

De oplossing: Splashtop Remote Support Premium

In zijn zoektocht naar een oplossing evalueerde de afdeling Heinz Hammer GmbH IT eerst TeamViewer. "Onze IT-afdeling testte eerst TeamViewer en andere remote supportaanbieders," zegt Jens. "Maar hun prijs/prestatie vergelijking was niet overtuigend."

Het IT-team bleef oplossingen evalueren totdat ze Splashtop Remote Support Premium vonden. Splashtop Remote Support Premium kwam met eersteklas monitoring en managementsfuncties en was 50% lager geprijsd dan TeamViewer en andere vergelijkbare producten.

"Ons team besloot met Splashtop in zee te gaan, niet alleen vanwege de prijs, maar vanwege de uitgebreide mogelijkheden," legt Jens uit. "Het eenvoudige beheer en aanmaken van groepen en vooral de intuïtieve administratie en toegang via iPad of iPhone gaven voor ons de doorslag om voor Splashtop te kiezen."

Bovendien wordt Splashtop Remote Support Premium geleverd met Bitdefender-integratie, wat een geweldige bonus is. "Met de Bitdefender-integratie heeft onze IT-afdeling een uitgebreide tool waarmee ze de clientcomputers en servers gemakkelijk kunnen beheren, bewaken en uitgebreid beveiligen", legt Jens uit.

En als het ging om security, waren we bij Splashtop aan het juiste adres. Enkele securityfuncties zijn:

Industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bit encryptie

Apparaatverificatie

Wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus

Verificatie in twee stappen/twee-factor-authenticatie

Leeg scherm

Scherm automatisch vergrendelen

Time-out bij inactiviteit van sessies en meer securityfuncties

De afdeling Heinz Hammer GmbH IT vond ook de functie van Splashtop om technici te groeperen en te delen binnen specifieke groepen nuttig. Ze waren vooral blij met de gemakkelijke remote bestandsoverdracht en de chatfunctie om direct contact op te kunnen nemen met een gebruiker in een remote sessie.

Over het algemeen waren de prijs, functies en beveiliging van Splashtop de belangrijkste doorslaggevende factoren om over te stappen op Splashtop Remote Support Premium in plaats van TeamViewer of een andere vergelijkbare tool.

De resultaten: een betaalbare en uitgebreide oplossing voor remote support die voldoet aan de behoefte van een complexe en groeiende IT-infrastructuur

Na het succesvol testen van Splashtop Remote Support besloot de IT-afdeling van Heinz Hammer GmbH IT twee premium licenties aan te schaffen voor twee IT-technici. Zo konden ze op afstand en vanaf elke plek computers en servers van Heinz Hammer GmbH benaderen, controleren en beheren. Ze kregen ook onbeheerde en beheerde remote access, beheer van endpoints, 1-op-veel acties en extra mogelijkheden.

De IT-afdeling van Heinz Hammer GmbH was ook blij met het vlotte implementatieproces. "Onze IT-afdeling heeft een weblink gemaakt om toegang te krijgen tot onze Splashtop Streamer, wat alles nog eens extra vereenvoudigde", aldus Jens. "Ons team was daarna in staat om de installatie binnen een paar minuten af te ronden."

De zaken lopen nu soepel, en Heinz Hammer GmbH kan op afstand 80 computerservers ondersteunen en onderhouden, waaronder zowel Mac- als Windows-systemen.

Bovendien bespaarde Heinz Hammer 50% of meer toen ze Splashtop Remote Support kozen boven TeamViewer en andere oplossingen. Op die manier verzekerde hij zich van een kostenefficiënte oplossing die met de voortdurende groei van zijn IT-infrastructuur mee kon schalen.

—

Splashtop Remote Support Premium is een voordelig, goed presterend en gebruiksvriendelijk alternatief voor remote access- en supportproducten zoals LogMeIn Central. Het kan ook gebruikt worden in plaats van duurdere, ingewikkelde RMM-tools. Probeer het gratis (geen creditcard nodig), of plan een demo voor meer informatie.