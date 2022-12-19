MSP profiteert van het gebruik van Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand

Voordelen van het gebruik van Splashtop RS Premium voor MSP's
Midwest PROTECH krijgt één betaalbare, gebruiksvriendelijke oplossing voor alle behoeften op het gebied van remote support
Samenvatting
Midwest PROTECH is onlangs overgestapt op Splashtop SRS Premium en ontdekte dat het voldeed aan de kern van hun behoeften op het gebied van remote support, monitoring en management. Vroeger was het bedrijf vooral aan het jongleren met meerdere dure en gecompliceerde RMM- en remote accessproducten. Met SRS Premium heeft Midwest PROTECH nu één betaalbare, gebruiksvriendelijke oplossing.
Overzicht
De uitdaging
Jarenlang zocht Midwest PROTECH naar een oplossing die tegen een betaalbare prijs kernmogelijkheden voor remote monitoring, management en support zou bieden.
Voor remote support probeerde Midwest PROTECH GoToAssist (nu bekend als RescueAssist), TeamViewer en Instant Housecall; men stuitte echter op verschillende problemen. Om te beginnen waren alle producten duurder dan wat Midwest PROTECH zocht. Ze misten ook tools voor onbeheerde access of monitoring en managementfuncties.
Om de monitoring en managementfuncties te krijgen die ze nodig hadden, kocht Midwest PROTECH RMM-producten waaronder SolarWinds MSP en Kaseya, om te gebruiken in combinatie met hun remote supportproducten. Maar dit veroorzaakte extra problemen.
Matthew Buechler, President en Senior Technical Consultant van Midwest PROTECH, gaf aan met welke tekortkomingen hij te maken had. "We gebruiken al jaren RMM met SolarWinds MSP en meer recent met Kaseya. We vonden ze te duur en te uitgebreid voor wat we nodig hadden."
Buechler vermeldde ook dat de RMM-tools die hij gebruikte niet gebruiksvriendelijk waren en hem meer moeilijkheden opleverden.
Midwest PROTECH begon Splashtop Remote Support Plus te gebruiken voor onbeheerde remote access tot hun 1.000 beheerde endpoints.
De oplossing
Na het gebruik van Splashtop Remote Support Plus besloot Midwest PROTECH te upgraden naar RS Premium. Buechler verklaarde: "We wisten niet eens dat Splashtop deze RMM-oplossing (RS Premium) aanbood; ik was vanaf het begin onder de indruk van Splashtop, dus we zijn er meteen op ingesprongen."
Splashtop RS Premium is ontworpen voor MSP's en IT-professionals die naast remote access ook op zoek zijn naar een oplossing met computermanagement en bedieningsfuncties. Het bevat alle functies van Remote Support Plus, met verschillende extra monitoring- en managementfuncties die in de meeste RMM-oplossingen te vinden zijn.
"De Splashtop RMM oplossing geeft ons echt de kern van wat we nodig hebben," zegt Buechler. "Functies als event log alerts, CPU/memory throttling alerts en installed/uninstalled software alerts zijn voor ons zeer belangrijk."
Splashtop RS Premium geeft MSP's zoals Midwest PROTECH een verscheidenheid aan tools om de endpoints in hun beheer eenvoudig te kunnen monitoren. Functies zijn onder meer:
Configureerbare alerts: Stel aangepaste alerts in om CPU-gebruik, geheugengebruik, schijfruimte, computer online/offline, software installeren/verwijderen, status van het Windows updatebeleid en beschikbare Windows-updates te controleren.
Eventlogs bekijken: Snel toegang tot computer eventlogs zonder dat u op afstand in de computer hoeft te gaan.
Remote Command: Stuur opdrachten naar de commandprompt van een externe Windows- of Mac-computer op de achtergrond.
Systeeminventaris: Controleer en maak snapshots van systeeminventarisatie-informatie (inclusief systeem-, hardware- en software-informatie), vergelijk snapshots en bekijk changelogs tussen snapshots om wijzigingen vast te stellen.
Windows Update Management: Bekijk het updatebeleid van een externe computer, de updategeschiedenis, controleer op Windows-updates en plan update-installaties.
Alerts voor Windows Events: Monitor Windows Eventlogs door alerts in te stellen wanneer de criteria van een eventlog overeenkomen met de door u ingestelde triggers.
Geplande acties: Creëer, plan, bewaak en voer system reboot en Windows Update acties uit op remote computers.
Endpointsecurity: Bekijk de status van de endpointsecurity voor Windows computers met Bitdefender, Windows Defender en Kaspersky.
Buechler kreeg ook alle remote supportfuncties die hij oorspronkelijk in Remote Support Plus had, waaronder onbeheerde remote access op elk moment tot zijn beheerde computers, on-demand remote support, bestandsoverdracht, chatten, opnemen van sessies en meer.
Met de beheerde remote support functie kan Midwest PROTECH ondersteuning bieden aan een onbeperkt aantal apparaten (ook apparaten die niet onder hun account worden beheerd) om klanten te helpen op een break/fix basis.
De resultaten
Het duurde niet lang voordat Buechler Midwest PROTECH up-and-running kreeg met Splashtop RS Premium, heel anders dan wat zijn eerdere ervaring met andere RMM tools. Buechler verklaarde: "Het grote probleem met Kaseya was dat ik een al gecertificeerde technicus nodig had om slechts wat wijzigingen aan te brengen in het complexe systeem. Splashtop [RS Premium] is heel intuïtief en gemakkelijk te leren."
En toen hij eenmaal Splashtop RS Premium begon te gebruiken, zag hij meteen de voordelen.
"Tot nu toe is Splashtop een zeer stabiel product en is het behoorlijk snel in de meeste omgevingen en ook zeer voorspelbaar. Ik ben erg tevreden tot nu toe," zegt Buechler, "RS Premium geeft ons het voordeel dat we sneller diensten kunnen leveren tegen lagere kosten en het stelt ons in staat om ondersteuning te bieden aan zowel vaste als gloednieuwe klanten. De voordelen zijn een veel betere cashflow en lagere prijzen per endpoint van ons RMM-product. Dit geeft ons een groot voordeel ten opzichte van onze concurrenten."
De monitoringfuncties van Splashtop RS Premium zorgen er niet alleen voor dat de dagelijkse werkzaamheden van Midwest PROTECH soepel verlopen, maar helpen Buechler ook om kritieke problemen proactief aan te pakken voordat ze zich voordoen.
Buechler vertelde over een eerdere situatie: "We hebben verschillende machines gered van een volledig defecte harde schijf dankzij de Event Logs alerts voor harde schijven die we hadden ingesteld. We hebben een alertprofiel gemaakt dat in de Event Logs zoekt naar schijffouten en ons waarschuwt als die er zijn. We hadden verschillende workstations en servers die fouten meldden. We konden die machines klonen naar nieuwe harde schijven voordat de hardware het begaf. Dit is het primaire aanbod dat klanten enthousiast maakt voor het RMM-abonnement."
Tot slot besprak Buechler hoe Midwest PROTECH in staat was zijn dienstenaanbod aan klanten uit te breiden en zijn inkomsten te verhogen door remote access door te verkopen. "De beschikbaarheid van remote access voor onze klanten is een enorm verkoopargument, we hebben meer dan 20 klanten die Splashtop gebruiken om hun systemen op afstand te benaderen," zegt Buechler.
Splashtop RS Premium is een kosteneffectief, goed presterend en gebruiksvriendelijk alternatief voor remote access- en supportproducten zoals LogMeIn Central. Het kan ook worden gebruikt in plaats van veel duurdere, gecompliceerde RMM-tools. Probeer het gratis (geen creditcard vereist) of plan een demo voor meer informatie.
Details
Over Midwest PROTECH
Midwest PROTECH is een MSP die alle soorten bedrijven bedient, van kleine kantoren voor één gebruiker tot bedrijven met meerdere locaties met meer dan 60 gebruikers binnen het Cincinnati-gebied.
Het bedrijf biedt complete beheerde diensten en ad-hoc betalings (break / fix) diensten aan zijn klanten. Midwest PROTECH biedt ook een verscheidenheid aan andere diensten, waaronder training/opleiding, virusbescherming/verwijdering en meer.
Met bijna 1.000 eindpunten onder hun beheer, heeft Midwest PROTECH een manier nodig om hun eindpunten proactief te bewaken en ondersteuning op afstand te bieden.
Waarom kiezen voor Splashtop
Dit is waarom MSP's zoals Midwest PROTECH de voorkeur geven aan Splashtop RS Premium:
Splashtop RS Premium bespaart MSP's 70% of meer in vergelijking met andere producten zoals LogMeIn Premier.
MSPs kunnen gemakkelijk groeien en hun bedrijf opschalen dankzij de lage prijzen van Splashtop.
MSP's kunnen hun dienstenaanbod vergroten en extra inkomsten genereren door toegang op afstand aan hun eindgebruikers door te verkopen.
Splashtop RS Premium bevat de beste tools en functies die nodig zijn om endpoints te bewaken en te beheren en om dagelijkse IT-taken met gemak uit te voeren.
Al met al onderscheidt Splashtop RS Premium zich als een betrouwbare MSP-oplossing voor remote support die teams helpt efficiënt, veilig en kosteneffectief te blijven.
RS Premium
Splashtop RS Premium is ontworpen voor MSP's en IT-professionals die naast remote access ook op zoek zijn naar een oplossing met computermanagement en bedieningsfuncties.
Ondersteuning van Windows en Mac computers vanaf elk Windows, Mac, iOS en Android apparaat.
Hoge prestaties: Splashtop SRS Premium wordt aangedreven door dezelfde bekroonde remote access-engine als de oplossingen van Splashtop voor persoonlijk gebruik. Geniet van snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid.
Topfuncties: Splashtop RS Premium wordt geleverd met de topfuncties die MSP's en IT-teams nodig hebben, zoals bestandsoverdracht, chatten, op afstand wakker maken, op afstand herstarten, sessieregistratie, gebruikers- en computerbeheer, groeperen en meer.
Lage prijs:Splashtop kan u meer dan 80% besparen in vergelijking met andere oplossingen. Bovendien heeft Splashtop geen vervelende geschiedenis van allerlei prijsverhogingen zoals andere remote accessaanbieders.
Van Midwest PROTECH
De Splashtop RMM oplossing (Remote Support Premium) is echt de kern van wat we nodig hebben. Functies als event log alerts, alerts voor CPU/geheugenbeperking en alerts voor geïnstalleerde/ongeschikte software zijn voor ons de belangrijkste.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant