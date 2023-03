MSP profiteert van het gebruik van Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand

De uitdaging

Jarenlang zocht Midwest PROTECH naar een oplossing die tegen een betaalbare prijs kernmogelijkheden voor remote monitoring, management en support zou bieden.

Voor remote support probeerde Midwest PROTECH GoToAssist (nu bekend als RescueAssist), TeamViewer en Instant Housecall; men stuitte echter op verschillende problemen. Om te beginnen waren alle producten duurder dan wat Midwest PROTECH zocht. Ze misten ook tools voor onbeheerde access of monitoring en managementfuncties.

Om de monitoring en managementfuncties te krijgen die ze nodig hadden, kocht Midwest PROTECH RMM-producten waaronder SolarWinds MSP en Kaseya, om te gebruiken in combinatie met hun remote supportproducten. Maar dit veroorzaakte extra problemen.

Matthew Buechler, President en Senior Technical Consultant van Midwest PROTECH, gaf aan met welke tekortkomingen hij te maken had. "We gebruiken al jaren RMM met SolarWinds MSP en meer recent met Kaseya. We vonden ze te duur en te uitgebreid voor wat we nodig hadden."

Buechler vermeldde ook dat de RMM-tools die hij gebruikte niet gebruiksvriendelijk waren en hem meer moeilijkheden opleverden.

Midwest PROTECH begon Splashtop Remote Support Plus te gebruiken voor onbeheerde remote access tot hun 1.000 beheerde endpoints.

De oplossing

Na het gebruik van Splashtop Remote Support Plus, besloot Midwest PROTECH te upgraden naar Remote Support Premium. Buechler verklaarde: "We wisten niet eens dat Splashtop de RMM-oplossing (Remote Support Premium) aanbood; ik was vanaf het begin onder de indruk van Splashtop, dus we zijn er meteen op ingegaan."

Splashtop Remote Support Premium is ontworpen voor MSPs en IT-professionals die op zoek zijn naar een oplossing die naast remote access ook functies voor control en management biedt. Het bevat alle functies van Remote Support Plus, met een aantal extra monitoring en managementfuncties die in de meeste RMM oplossingen te vinden zijn.

"De Splashtop RMM oplossing geeft ons echt de kern van wat we nodig hebben," zegt Buechler. "Functies als event log alerts, CPU/memory throttling alerts en installed/uninstalled software alerts zijn voor ons zeer belangrijk."

Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand biedt MSP's zoals Midwest PROTECH een breed scala aan tools om hun beheerde eindpunten eenvoudig te bewaken. Functies zijn onder meer:

Configureerbare alerts: Stel aangepaste alerts in om CPU-gebruik, geheugengebruik, schijfruimte, computer online/offline, software installeren/verwijderen, status van het Windows updatebeleid en beschikbare Windows-updates te controleren.

Eventlogs bekijken: Snel toegang tot computer eventlogs zonder dat u op afstand in de computer hoeft te gaan.

Remote Command: Stuur opdrachten naar de commandprompt van een externe Windows- of Mac-computer op de achtergrond.

Systeeminventaris: Controleer en maak snapshots van systeeminventarisatie-informatie (inclusief systeem-, hardware- en software-informatie), vergelijk snapshots en bekijk changelogs tussen snapshots om wijzigingen vast te stellen.

Windows Update Management: Bekijk het updatebeleid van een externe computer, de updategeschiedenis, controleer op Windows-updates en plan update-installaties.

Alerts voor Windows Events: Monitor Windows Eventlogs door alerts in te stellen wanneer de criteria van een eventlog overeenkomen met de door u ingestelde triggers.

Geplande acties: Creëer, plan, bewaak en voer system reboot en Windows Update acties uit op remote computers.

Endpointsecurity: Bekijk de status van de endpointsecurity voor Windows computers met Bitdefender, Windows Defender en Kaspersky.

Buechler kreeg ook alle remote supportfuncties die hij oorspronkelijk in Remote Support Plus had, waaronder onbeheerde remote access op elk moment tot zijn beheerde computers, on-demand remote support, bestandsoverdracht, chatten, opnemen van sessies en meer.

Met de beheerde remote support functie kan Midwest PROTECH ondersteuning bieden aan een onbeperkt aantal apparaten (ook apparaten die niet onder hun account worden beheerd) om klanten te helpen op een break/fix basis.

De resultaten

Het duurde niet lang voordat Buechler Midwest PROTECH in gebruik nam met Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand, in tegenstelling tot zijn ervaring met andere RMM-tools. Buechler verklaarde: “Het grote probleem met Kaseya was dat ik een gecertificeerde technicus nodig had om alleen maar wijzigingen aan te brengen in het complexe systeem. Splashtop [Premium Ondersteuning op Afstand] is zeer intuïtief en gemakkelijk te leren. ”

En toen hij Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand begon te gebruiken, zag hij meteen de voordelen.

"Tot nu toe is Splashtop een zeer stabiel product, het is behoorlijk snel in de meeste omgevingen en voorspelbaar, zeer tevreden tot nu toe," zegt Buechler, "Remote Support Premium geeft ons het voordeel dat we sneller diensten kunnen leveren tegen lagere kosten en het stelt ons in staat om ondersteuning te bieden aan zowel vaste klanten als gloednieuwe klanten. De voordelen zijn een veel betere cash-flow en een lagere prijs per endpoint van ons RMM product. Dit geeft ons een voorsprong op onze concurrenten."

Afgezien van het feit dat de dagelijkse activiteiten van Midwest PROTECH soepel verlopen, helpen de bewakingsfuncties van Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand Buechler om problemen proactief aan te pakken voordat ze zich voordoen.

Buechler vertelde over een eerdere situatie: "We hebben verschillende machines gered van een volledig defecte harde schijf dankzij de Event Logs alerts voor harde schijven die we hadden ingesteld. We hebben een alertprofiel gemaakt dat in de Event Logs zoekt naar schijffouten en ons waarschuwt als die er zijn. We hadden verschillende workstations en servers die fouten meldden. We konden die machines klonen naar nieuwe harde schijven voordat de hardware het begaf. Dit is het primaire aanbod dat klanten enthousiast maakt voor het RMM-abonnement."

Tot slot besprak Buechler hoe Midwest PROTECH in staat was zijn dienstenaanbod aan klanten uit te breiden en zijn inkomsten te verhogen door remote access door te verkopen. "De beschikbaarheid van remote access voor onze klanten is een enorm verkoopargument, we hebben meer dan 20 klanten die Splashtop gebruiken om hun systemen op afstand te benaderen," zegt Buechler.

